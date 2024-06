"Soi" BMW M3 Competition xDrive 2025 sở hữu sức mạnh 523 mã lực

Dòng xe BMW M3 hiệu năng cao mang tính biểu tượng nhất của BMW đã được nâng cấp với loạt chi tiết mới như đèn chiếu sáng được thiết kế lại và các chi tiết nội thất được tinh chỉnh đem lại trải nghiệm cao cấp hơn cho người dùng. Với phiên bản BMW M3 Competition 2025 mới dẫn động 4 bánh, mẫu xe đã được BMW nâng cấp thêm công suất 20 mã lực so với phiên bản tiền nhiệm. Hãng đã tinh chỉnh lại hệ thống quản lý động cơ của M3 Competition xDrive để tăng công suất lên 523 mã lực. Mô-men xoắn của xe vẫn được tinh chỉnh ở mức 650 Nm, chính vì vậy mẫu xe có thể tăng tốc từ 0 – 96 km/h chỉ mất khoảng 3,4 giây. Đối với phiên bản BMW M3 và M3 Competition dẫn động cầu sau, BMW đã không tăng công suất động cơ 6 xi-lanh thẳng hàng 3.0 lít tăng áp kép S58 cho hai mẫu sedan này, tiếp tục tạo ra công suất lần lượt là 473 mã lực và 503 mã lực. Cả ba mẫu xe này đều có khả năng đạt tốc độ tối đa 250 km/h, tuy nhiên nếu người dùng lựa chọn gói thể thao M Driver’s Package. Đối với phiên bản Competition, xe được trang bị hộp số tự động tám cấp, tuy nhiên M3 dẫn động cầu sau lại được trang bị tiêu chuẩn với hộp số sàn sáu cấp. Xe được trang bị cùm phanh 6 piston phía trước và 1 piston phía sau và có thêm tùy chọn phanh gốm M Carbon tùy chọn có trọng lượng nhẹ hơn so với đĩa phanh tiêu chuẩn. Ở bên ngoài, M3 2025 có đèn pha LED mới và logo M3 nổi bật trên lưới tản nhiệt của xe. Bộ đèn mới có chùm sáng thấp và cao trong một mô-đun duy nhất và có hai dải đèn LED hình mũi tên cho đèn chạy ban ngày và đèn báo rẽ. BMW trang bị cho xe bộ mâm thể thao M 825M với màu bạc sáng mới. Về nội thất, xe được trang bị vô lăng bọc da Alcantara M ba chấu đáy phẳng được thiết kế lại. Các phần chấu vô lăng được chỉnh sửa lại, đồng thời vô lăng cũng được đánh dấu vạch đỏ ở tâm. M3 2025 được trang bị phần mềm thông tin giải trí mới nhất của BMW với phiên bản 8.5 giúp đơn giản hóa việc điều khiển hệ thống điều hòa tự động. BMW cho biết mẫu sedan M3 2025 sẽ được mở bán vào tháng 7. Tại thị trường Mỹ, giá bán của thế hệ mới sẽ bằng với thế hệ hiện tại đối với phiên bản M3 thông thường, tuy nhiên sẽ có sự chênh lệch về phần phụ phí. Chính vì vậy, giá xe BMW M3 2025 khởi điểm cho M3 thường và M3 Competition dẫn động cầu sau lần lượt là 77.175 và 81.375 USD. M3 Competition xDrive đắt hơn 1.000 USD so với trước đây, với giá khởi điểm từ 86.475 USD. Video: Giới thiệu mẫu xe BMW M3 facelift 2025 mới.

