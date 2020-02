"Soi" Bentley Continental GT First Edition hơn 20 tỷ ở Sài Gòn

Mẫu xe siêu sang Bentley Continental GT 2019 là thế hệ tiếp theo của dòng Continental GT danh tiếng đến từ hãng xe sang Anh Quốc, mẫu xe nổi bật với thiết kế thể thao nhưng lại không kém phần sang trọng, điều nay giúp Bentley “ghi điểm” lớn trong mắt những chủ nhân cá tính, đặc biệt là các khách hàng trẻ. Vắng bóng 1 thời gian, mẫu coupe siêu sang này bất ngờ xuất hiện với biển kiểm soát Sài Gòn, điều này có nghĩa cả hai chiếc Bentley Continental GT 2019 mới nhất đều thuộc sở hữu của các doanh nhân Sài thành. Điểm chung của cả hai xe nằm ở lớp sơn xanh Sequin đẹp mắt và đều được phân phối chính hãng bởi đại lí Bentley Việt Nam. Bentley Continental GT First Edition sở hữu thiết kế có phần bề thế và hiện đại hơn so với thế hệ tiền nhiệm. Lưới tản nhiệt được mạ chrome sáng bóng, cản trước được mở rộng hơn so với thế hệ cũ, điều này mang đến cho Continental GT First Edition một cái nhìn thể thao hơn nhờ trọng tâm của xe được hạ thấp xuống. Đèn pha của xe được Bentley nâng cấp với công nghệ LED Matrix đi kèm với hiệu ứng pha lê đẹp mắt, bên hông xe xuất hiện một bước đột phá về mặt thiết kế khi Bentley bổ sung thêm hai lưới tản nhiệt hình mũi tên với viền chrome, số 12 tượng trưng cho khối động cơ W12 mà xe sử dụng. Tuy nhận được nhiều sự thay đổi lớn về mặt ngoại thất, Continental GT First Edition không có nhiều sự xáo trộn ở các thông số kĩ thuật, cụ thể chiều dài x rộng x cao của xe ở mức 4.850 x 1.954 x 1.405 mm. Khác biệt lớn nhất nằm ở việc Bentley đã kéo dài trục cơ sở của phiên bản mới thêm 105 mm lên mức 2.851 mm. Xe sử dụng bộ mâm 5 chấu kép hình bông hoa có kích thước 22 inches tương tự phiên bản tiêu chuẩn được sơn đen bóng với viền chrome xung quanh. Xe “cưỡi” trên bộ lốp hàng hiệu Pirelli P Zero giúp tăng độ bám đường hơn và tạo thêm cảm giác êm ái cho Continental GT First Edition. Bên trong là hệ thống phanh đĩa với cùm phanh được sơn đen bóng tương phản với màu sơn ngoại thất và đĩa phanh cỡ lớn. Ở phiên bản First Edition, chiếc Continental GT không có quá nhiều sự khác biệt, thay vào đó thì Bentley đã thêm vào huy hiệu lá quốc kỳ Anh lồng vào số 1 với hai tông màu đen và bạc mạnh mẽ ở hai bên hông xe. Ngoài ra, nắp xăng bên trong xe cũng được nạm đá quý đầy xa xỉ. Hiện chưa rõ giá xe Bentley Continental GT First Edition tại thị trường Việt Nam nhưng chắc chắn chủ nhân phải “rút hầu bao” không dưới 20 tỉ Đồng để mang về garage mẫu xe siêu sang đến từ Anh Quốc. Video: Chi tiết xe siêu sang Bentley Continental GT First Edition.

