Soi Audi R8 hơn 13 tỷ mà Công Vinh “vừa sao kê” từng đọ dáng

Vào năm 2012, Công Vinh và Thuỷ Tiên từng được hãng xe sang Audi tại Việt Nam lựa chọn làm đại sứ, trong suốt 4 năm sau đó cặp đôi này luôn xuất hiện và cầm lái xe sang Audi tại Việt Nam. Nhưng gây chú ý và nổi bật nhất chính là hình ảnh Công Vinh và Audi R8 - siêu xe đình đám nhất thương hiệu 4 vòng tròn của Đức. Vào năm 2016, nhằm quảng bá cho triển lãm Audi Progressive được tổ chức tại Hà Nội - Công Vinh đã cầm lái và có những trải nghiệm cùng siêu xe Audi R8 chính hãng đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam thời điểm đó. Được ra mắt lần đầu tại triển lãm Geneva 2015, Audi R8 đời 2016 đã được vinh danh là “Xe hiệu năng cao của Thế giới năm 2016 - 2016 World Performance Car” trong chuỗi các giải thưởng World Car Awards. Buổi lễ trao giải năm nay được diễn ra ngay tại Triển lãm ô tô New York. Với việc đạt được tổng số 4 giải thưởng, Audi R8 trở thành mẫu xe thành công nhất trong lịch sử hệ thống giải World Car Awards. Trước đó, phiên bản R8 tiền nhiệm đã mang về 2 giải „World Performance Car award“ và giải „World Car Design of the Year award“. Cũng vào năm 2016, thế hệ thứ 2 của mẫu xe thể thao hiệu suất cao mang thương hiệu Audi đã giành chiến thắng từ sự bình chọn của ban thẩm định gồm 73 phóng viên ô tô xe máy hàng đầu trên thế giới tại World Cars Award 2016. Về ngoại hình, lưới tản nhiệt tới đèn pha của R8 đều đã có thiết kế đầy góc cạnh và hiện đại, nó khiến chiếc xe có "bộ mặt" sắc sảo hơn. Giống các siêu xe khác với động cơ đặt giữa, R8 có khoang hành lý trước mũi xe với dung tích khá nhỏ. Ngôn ngữ thiết kế mới của Audi khiến R8 trở nên lạ lùng ở tiểu tiết, nhưng tổng thể vẫn thật dễ dàng nhận ra. Đây cũng là cách mà Audi đã 'lột xác' Q7 thế hệ mới. Chiếc xe mới về Việt Nam có mâm 5 cánh kép 19 inch, thay vì có tùy chọn mâm 20 inch nhiều nan như chiếc đầu tiên. Nhờ có hàng loạt các chi tiết bằng sợi carbon, R8 Plus đã nhẹ hơn tới 40 kg so với phiên bản R8 thường. Nhờ có hệ khung mới, chiếc xe có trọng lượng nhẹ hơn tới 50 kg so với thế hệ trước, nhưng vẫn có thân xe với độ cứng chống xoắn lớn hơn 40%. Thay đổi dễ nhận thấy nhất trong nội thất R8 2016 là màn hình giải trí trung tâm bị loại bỏ. Thay vào đó là một số tổ hợp phím chức năng quan trọng "treo" dưới bảng táp-lô. Bảng đồng hồ chính tùy biến được Audi gọi tên buồng lái ảo (virtual cockpit) tương tự như trên mẫu Audi TT. Audi R8 Coupé có hiệu suất vận hành lớn hơn bất kỳ mẫu xe nào trong chuỗi sản phẩm của Audi. Động cơ V10 được đặt giữa xe cùng hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian quattro giúp xe đạt công suất 610 mã lực, chỉ mất 3,2 giây tăng tốc từ 0 tới 100 km/h và đạt vận tốc cực đại 330km/h. Động cơ với dải vòng tua cao, cấu trúc siêu nhẹ và hệ thống treo cực kỳ năng động với hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian quattro kết hợp với vec-tơ mô-men xoắn linh động – tất cả biến chiếc R8 Coupé trở thành một siêu xe thực sự. Mức giá xe Audi R8 2016 khi mới về Việt Nam khoảng hơn 13 tỷ đồng. Video: Choáng với xe bus siêu khủng của Công Vinh.

