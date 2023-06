"Soi" 3 mẫu xe Haima của trung Quốc sắp bán tại Việt Nam

Từng thâm nhập thị trường Việt Nam từ năm 2011 nhưng không mấy thành công, sau hơn chục năm, thương hiệu xe ôtô Haima của Trung Quốc tiếp tục quay lại, đổ bộ thị trường Việt với loạt xe mới. Lần trở lại này, Công ty CarVivu sẽ chính thức nhập khẩu và phân phối các mẫu xe của thương hiệu Haima bao gồm cả xe xăng và xe điện. Phía đại diện nhà phân phối Carvivu cho biết mục tiêu của công ty là bán những sản phẩm này vào nửa sau 2023. Mặc dù kế hoạch mở bán nhiều khả năng chậm hơn dự kiến, nhưng thông tin kỹ thuật của 3 mẫu xe Haima tại Việt Nam đã được công bố trên website chính thức. Theo đó, 3 dòng xe Haima sắp “đổ bộ” thị trường Việt sẽ tập trung ở phân khúc SUV và MPV, gồm: S8, 7X và 7X-E (biển thể chạy điện của dòng 7X). Haima 7X dự kiến là mẫu xe đầu tiên được bán từ nửa sau 2023, cạnh tranh với Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz. Xe Haima X7 tại Việt Nam được phân phối với 3 phiên bản: Elite, Luxury và Premium. Theo các trang tin tức nước ngoài, Haima 7X là một trong những mẫu MPV cỡ trung có ngoại hình hấp dẫn khi được thiết kế bởi Pininfarina. Số đo dài x rộng x cao của Haima 7X lần lượt là 4.815 x 1.874 x 1.720 (mm), chiều dài cơ sở 2.860mm. Về truyền động, Haima 7X bản Elite dùng động cơ tăng áp 1.5L, cho công suất 165 mã lực và mô men xoắn 240 Nm. Còn bản Luxury và Premium dùng động cơ tăng áp 1.6L, cho công suất 191,7 mã lực và mô men xoắn 293 Nm. Tất cả dùng hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Trong số 3 mẫu xe của Haima giới thiệu tại Việt Nam, Haima 7X-E được nhà phân phối kỳ vọng sẽ tiếp cận được nhiều khách hàng bởi đây là mẫu xe MPV 7 chỗ chạy điện đầu tiên được giới thiệu tại Việt Nam. Haima 7X-E được phát triển dựa trên thiết kế của mẫu MPV Haima 7X. Xe có 3 phiên bản Official, Deluxe và Flagship. Là phiên bản chạy điện của 7X, do đó Haima 7X-E có khác biệt lớn nhất ở hệ truyền động. Cung cấp sức mạnh cho xe là khối động cơ điện công suất 201 mã lực, mô men xoắn cực đại 340 Nm và dẫn động bánh trước Pin xe Haima 7X-E bán tại Việt Nam được sản xuất bởi CALT có dung lượng lên tới 73,7kWh, cho phép di chuyển tới 510km sau một lần sạc, công nghệ sạc nhanh từ 30-80% pin chỉ mất 27 phút. Sản phẩm thứ 3 mà hãng xe Trung Quốc muốn giới thiệu tại Việt Nam lần này là chiếc Haima S8 2023 mới. Xe thuộc phân khúc SUV cỡ C, được phân phối với 3 phiên bản: Elite, Luxury và Premium. Cả 3 phiên bản này đều dùng chung động cơ tăng áp 1.6L công suất 191,7 mã lực và mô men xoắn 293 Nm, kết hợp hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Sự quay trở lại thị trường Việt Nam lần này với nhiều cải tiến mới, đa dạng mẫu mã, tuỳ chọn,…hứa hẹn sẽ giúp Haima có thể gia tăng sức cạnh tranh. Video: Loạt xe Haima của trung Quốc sắp bán tại Việt Nam.

