Skoda bán xe chính hãng ở Việt Nam từ tháng 4/2023, ưu tiên SUV

Sau những thông tin về việc hợp tác với TC Motor nhằm đưa thương hiệu xe châu Âu Skoda về Việt Nam, mới đây, Skoda đã giới hiệu website chính thức của hãng cùng hình ảnh chiếc xe Kodiaq kèm thông báo sẽ bắt đầu bán xe ở Việt Nam từ tháng 4 năm nay. Tuy trang web mới chỉ có duy nhất ảnh nền và không đưa thông tin gì thêm nhưng chúng ta có thể đoán được gần như chắc chắn đây sẽ là những mẫu xe nhập khẩu do nhà máy lắp ráp Skoda tại Việt Nam mới bắt đầu được xây dựng. Fanpage chính thức của hãng cũng đồng thời đưa thông tin về chuyến làm việc của phái đoàn Bộ Công thương CH Séc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh tại nhà máy lắp ráp của hãng hợp tác với TC Motor đặt tại khu công nghiệp Việt Hưng, Hạ Long. Dự án nhà máy lắp ráp ôtô của TC Motor tại khu công nghiệp Việt Hưng, Hạ Long, Quảng Ninh có diện tích 36,5 ha cùng công suất lắp ráp dự kiến lên tới 120.000 xe/năm. Nhà máy sẽ sẵn sàng đi vào sản xuất từ năm 2024 với 2 mẫu xe hợp tác với Skoda Auto là Kushaq và Slavia. Trước đó tại buổi lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa TC Motor và Skoda, dự kiến 4 mẫu xe sẽ được nhập về Việt Nam trong năm nay là là Kodiaq, Karoq, Superb và Octavia. Kể từ năm 2025 Skoda sẽ đưa 2 mẫu xe điện là Enyaq iV và Enyaq Coupe iV vào sản xuất do các quy định ủng hộ xe điện bởi Liên minh Châu Âu. Trong 4 mẫu xe Skoda bán tại Việt Nam trong năm nay thì Kodiaq là mẫu xe lớn nhất, thuộc phân khúc SUV/Crossover hạng C+/D- dùng chung khung gầm với Tiguan Allspace. 2 mẫu xe này có kích thước nhỏ hơn một chút so với Hyundai Santafe và KIA Sorento cùng chiều dài cơ sở cũng ngắn hơn. Skoda Kodiag có kích thước 4.697 x 1.882 x 1.676mm, chiều dài cơ sở đạt 2.791mm, tùy chọn 5 chỗ hoặc 7 chỗ. Nhỏ hơn một chút là Skoda Karoq, nằm ở phân khúc Crossover hạng C với kích thước 4.382 x 1.841 x 1.603mm, chiều dài cơ sở đạt 2.638mm, động cơ 1.5-2.0L. Skoda Superb là sedan hạng D sẽ cạnh tranh với Toyota Camry, Honda Accord, KIA 5 hay Mazda 6 ở Việt Nam. Động cơ Superb bao gồm máy xăng 1.5L có công suất 147 mã lực và 2.0L có công suất 187 mã lực. Hộp số tự động 7 cấp. Mẫu xe nhỏ nhất được Skoda đưa về Việt nam đợt này là chiếc sedan Octavia là mẫu sedan cỡ C nhằm cạnh tranh với với Mazda3, Kia K3 hay Honda Civic, trông khá giống một chiếc Superb thu nhỏ. Video: Skoda sắp bán tại Việt Nam cạnh tranh Hyundai, Toyota, Kia...

Sau những thông tin về việc hợp tác với TC Motor nhằm đưa thương hiệu xe châu Âu Skoda về Việt Nam, mới đây, Skoda đã giới hiệu website chính thức của hãng cùng hình ảnh chiếc xe Kodiaq kèm thông báo sẽ bắt đầu bán xe ở Việt Nam từ tháng 4 năm nay. Tuy trang web mới chỉ có duy nhất ảnh nền và không đưa thông tin gì thêm nhưng chúng ta có thể đoán được gần như chắc chắn đây sẽ là những mẫu xe nhập khẩu do nhà máy lắp ráp Skoda tại Việt Nam mới bắt đầu được xây dựng. Fanpage chính thức của hãng cũng đồng thời đưa thông tin về chuyến làm việc của phái đoàn Bộ Công thương CH Séc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh tại nhà máy lắp ráp của hãng hợp tác với TC Motor đặt tại khu công nghiệp Việt Hưng, Hạ Long. Dự án nhà máy lắp ráp ôtô của TC Motor tại khu công nghiệp Việt Hưng, Hạ Long, Quảng Ninh có diện tích 36,5 ha cùng công suất lắp ráp dự kiến lên tới 120.000 xe/năm. Nhà máy sẽ sẵn sàng đi vào sản xuất từ năm 2024 với 2 mẫu xe hợp tác với Skoda Auto là Kushaq và Slavia. Trước đó tại buổi lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa TC Motor và Skoda, dự kiến 4 mẫu xe sẽ được nhập về Việt Nam trong năm nay là là Kodiaq, Karoq, Superb và Octavia. Kể từ năm 2025 Skoda sẽ đưa 2 mẫu xe điện là Enyaq iV và Enyaq Coupe iV vào sản xuất do các quy định ủng hộ xe điện bởi Liên minh Châu Âu. Trong 4 mẫu xe Skoda bán tại Việt Nam trong năm nay thì Kodiaq là mẫu xe lớn nhất, thuộc phân khúc SUV/Crossover hạng C+/D- dùng chung khung gầm với Tiguan Allspace. 2 mẫu xe này có kích thước nhỏ hơn một chút so với Hyundai Santafe và KIA Sorento cùng chiều dài cơ sở cũng ngắn hơn. Skoda Kodiag có kích thước 4.697 x 1.882 x 1.676mm, chiều dài cơ sở đạt 2.791mm, tùy chọn 5 chỗ hoặc 7 chỗ. Nhỏ hơn một chút là Skoda Karoq, nằm ở phân khúc Crossover hạng C với kích thước 4.382 x 1.841 x 1.603mm, chiều dài cơ sở đạt 2.638mm, động cơ 1.5-2.0L. Skoda Superb là sedan hạng D sẽ cạnh tranh với Toyota Camry, Honda Accord, KIA 5 hay Mazda 6 ở Việt Nam. Động cơ Superb bao gồm máy xăng 1.5L có công suất 147 mã lực và 2.0L có công suất 187 mã lực. Hộp số tự động 7 cấp. Mẫu xe nhỏ nhất được Skoda đưa về Việt nam đợt này là chiếc sedan Octavia là mẫu sedan cỡ C nhằm cạnh tranh với với Mazda3, Kia K3 hay Honda Civic, trông khá giống một chiếc Superb thu nhỏ. Video: Skoda sắp bán tại Việt Nam cạnh tranh Hyundai, Toyota, Kia...