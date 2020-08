Siêu xe Porsche Taycan 2021 chạy điện được nâng cấp những gì?

Ra mắt hồi tháng 9/2019, siêu xe Porsche Taycan đánh dấu bước ngoặt của của hãng ôtô Đức khi chính thức bước vào kỷ nguyên xe điện. Ở đời 2021, mẫu xe điện này được Porsche nâng cấp đôi chút. Xe sẽ ra mắt thị trường châu Âu vào tháng 9, tại Mỹ vào quý IV và bán ra từ đầu năm sau. Phiên bản Porsche Taycan Turbo S 2021 cao nhất vẫn đi kèm gói pin 93,4 kWh, cho ra công suất 616 mã lực và lên đến 750 mã lực khi kích hoạt chế độ Overboost. Nhờ sức mạnh này, Taycan Turbo S có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 2,8 giây và 0-200 km/h trong 9,6 giây (nhanh hơn 0,2 giây so với đời trước). Là mẫu xe mang hơi hướm thể thao, Taycan cũng được trang bị hệ thống treo khí nén thích ứng. Tính năng Smartlift trên hệ thống treo mới giúp xe tự động nâng gầm khi khởi động hoặc qua gờ giảm tốc. Hệ thống có thể tự điều phối chiều cao của giảm xóc qua các số liệu về tốc độ và điều kiện mặt đường, giúp cân bằng giữa sự thoải mái và hiệu suất. Với Taycan, chủ xe có thể tự trang bị thêm các tính năng an toàn thông qua hình thức cập nhật trực tuyến (Over-The-Air). Các tính năng hỗ trợ giữ làn đường chủ động, kiểm soát hành trình thích ứng Porsche InnoDrive có giá 23 USD/tháng hoặc mua đứt với giá 963 USD. Vô-lăng trợ lực điện cảm biến theo tốc độ có giá 382 USD. Nhằm đơn giản hóa quá trình sạc điện cho xe, hệ thống Plug & Charge được trang bị tại các trạm sạc Electrify America từ năm sau. Với tính năng Function on Demand, các chủ xe còn có thể xử lý các thanh toán thuê/mua gói an toàn cho xe dưới sự xác thực của Porsche. Ở đời 2021, Taycan được trang bị gói pin công nghệ mới, giúp kéo dài tuổi thọ của pin và giảm sự thất thoát điện năng khi sạc ở những trạm sạc công cộng. Tính năng này sẽ hạ công suất sạc xuống còn 200 kW. Nếu không muốn tốn thời gian, người lái có thể tắt tính năng này và công suất sạc sẽ trở về con số 270 kW tiêu chuẩn. Xe chỉ cần 22,5 phút để sạc được 80% pin - tốc độ sạc rất nhanh. Mẫu sedan chạy điện của Porsche được bổ sung đến 7 màu mới ở ngoại thất và 5 màu nội thất. Nếu muốn khác biệt, khách hàng có thể tùy chọn gói Carbon Sport Design Package, bổ sung nhiều chi tiết carbon cho xe. Mức giá của Porsche Taycan 2021 sẽ được công bố khi mẫu xe này được giới thiệu tại các thị trường. Ở đời cũ, Taycan có giá 103.000-187.000 USD tại Mỹ. Porsche Taycan hiện có 3 phiên bản: 4S, Turbo và Turbo S. Phiên bản Taycan 4S được trang bị gói pin 79,2 kWh và 2 động cơ điện sản sinh công suất 429 mã lực và mô-men xoắn 640 Nm. Phiên bản Taycan Turbo đi kèm khối pin lithium-ion 93,4 kWh, sản sinh công suất 670 mã lực, mô-men xoắn 849 Nm. Porsche Taycan được trang bị các chế độ lái: Normal, Sport, Range và Sport Plus. Tùy từng chế độ, hệ thống treo và bộ hướng gió trước/sau sẽ được điều chỉnh tương ứng. Chế độ thể thao Sport Plus sẽ hạ thấp thân xe, mở rộng cánh gió sau để tăng lực ép xuống mặt đường. Tổng thể, kiểu dáng của Taycan ảnh hưởng nhiều bởi dòng xe huyền thoại 911. Taycan có mui xe ngắn và thấp của 911, trong khi phần đầu xe có nhiều đường nét mạnh mẽ của Panamera. Porsche Taycan có các số đo dài x rộng x cao lần lượt là 4.963 x 1.966 x 1.381 (mm), chiều dài cơ sở đạt 2.900 mm. Ở bên trong, Taycan được trang bị nhiều màn hình cỡ lớn, gồm màn hình 16,8 inch cho người lái, màn hình thông tin giải trí cảm ứng 10,9 inch, màn hình 8,4 inch điều khiển điều hòa tại trung tâm. Các tùy chọn thêm bao gồm màn hình 10,9 inch trước ghế phụ và màn hình cảm ứng 5,9 inch cho hàng ghế sau. Trên đời 2021, Taycan được trang bị màn hình HUD màu, hiển thị các thông tin như điều hướng, năng lượng... Hồi tháng 4, chiếc Porsche Taycan phiên bản Turbo xuất hiện tại TP.HCM. Khả năng cao là chiếc sedan điện này sắp ra mắt Việt Nam với mức giá trong khoảng 7,5-11,5 tỷ đồng. Tại Thái Lan, Porsche Taycan có giá từ 226.200 USD. Video: Siêu xe Porsche Taycan 2021 chạy điện thế hệ mới.

