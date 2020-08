Porsche 911 GT3 RS sở hữu màu sơn gần 250 triệu ở Sài Gòn

Chiếc siêu xe Porsche 911 GT3 RS màu cốm Lizard Green này được nhập khẩu chính hãng hồi cuối tháng 2 năm ngoái, khi đó, siêu xe thể thao Đức đã gây ấn tượng mạnh đối với giới mê xe Việt Nam vì nước sơn đắt đỏ và độc nhất. Giá xe Porsche 911 GT3 RS 2019 chính hãng được niêm yết 13,95 tỷ đồng, tuy nhiên, siêu xe trong bài viết chắc chắn có giá cao hơn nhiều, không chỉ bởi màu sơn tùy chọn, mà còn do xe đã được nâng cấp với gói độ TechArt Carbon Sport Package sau khi về tay chủ nhân. Chi tiết giá của gói độ đến nay vẫn chưa được công bố. Gói độ của TechArt dành cho 911 GT3 RS bao gồm nhiều bộ phận làm từ sợi carbon như nắp ca-pô, viền hốc gió trước, ốp sườn, viền hốc hút gió bên hông, cánh gió sau và nắp động cơ. Bên cạnh đó, Porsche 911 GT3 RS Lizard Green còn được trang bị bộ bánh xe 5 chấu kép hợp kim nguyên khối sơn đen, có kích thước 20 inch ở phía trước và 21 inch ở phía sau, kết hợp kẹp phanh màu vàng tương phản. Porsche 911 GT3 RS 2019 cũng có một vài thay đổi so với bản cũ, đó là những đường nét thiết kế thể thao hơn với phần nắp ca-pô trang bị 2 khe hút gió đặt dọc kết hợp cùng các đường gân dập nổi sơn tạo cảm giác khoẻ khoắn hơn. Cụm đèn chiếu sáng với công nghệ Full-LED với 2 choá projector xếp thành 2 tầng cùng dải đèn định vị ban ngày bốn điểm đặc trưng của Porsche nằm gọn gàng trong viền LED hình tròn ở ngoài. Ngay bên dưới là hai cụm đèn xi-nhan thanh mảnh và 4 hốc hút gió to bản nhằm tăng tính khí động học cho siêu xe Đức. Sức mạnh của Porsche 911 GT3 RS mới đến từ khối động cơ hút khí tự nhiên 4.0L sản sinh 520 mã lực và 470Nm mô-men xoắn cực đại, kết hợp với hộp số ly hợp kép 7 cấp, siêu xe thể thao chỉ cần 3,2 giây để tăng tốc từ 0 - 100 km/h, trước khi cán tốc độ tối đa 312 km/h. Video: Chi tiết siêu xe Porsche 911 GT3 RS Lizard Green.

