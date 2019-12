Siêu xe Pagani Zonda Aether bán ra tới hơn 157 tỷ đồng

Siêu xe Pagani Zonda Aether bán ra 6,8 triệu USD (tương đương khoảng hơn 157 tỷ đồng), con số này cao hơn đáng kể so với dự kiến đưa ra trước đó (vào khoảng 4,5 – 5,5 triệu USD) khiến nhà tổ chức RM Sotheby phải "xoa tay" ăn mừng. Đây là con số nằm ngoài dự đoán khi mà trước đó, trong một cuộc đấu giá công khai hiếm hoi (lần gần đây nhất cách đây 7 năm) một chiếc Zonda Riviera "chỉ" bán được với giá 5,5 triệu USD (hơn 127 tỷ đồng). Tương tự như Riviera, chiếc xe Zonda Aether đấu giá mang những nét đặc trưng của dòng “760” không chỉ về thiết kế mà cả về khối động cơ V12 dung tích 7.3L hút khí tự nhiên do AMG phát triển, cho công suất lên tới 749 mã lực. Tuy nhiên, không giống như hầu hết các mẫu Zonda khác, chiếc Aether này lại được “ưu ái” trang bị hộp số sàn 6 cấp, khiến chiếc xe mui trần này trở nên “quý hiếm” hơn. Có lẽ đây là một trong những nguyên nhân khiến chiếc xe được bán với mức giá cao đến như vậy. Ngoài ra, chiếc xe này còn được coi là “khá mới” khi mới chỉ lăn bánh 1.400 km kể từ khi ra đời năm 2017. Về kiểu dáng bên ngoài, Zonda Aether hàng hiếm có thân xe được bao phủ sợi carbon, với những điểm nhấn màu đỏ tươi, đuôi gió kích thước lớn với bộ khuếch tán sau tạo ra lực lớn giúp chiếc xe bám đường hơn… Bên trong, nội thất được thiết kế tương tự như các mẫu xe Zonda HP Barchetta và Huayra BC, với bộ ghế thể thao ra do Sparco cung cấp với thiết kế cực kỳ phù hợp với các "quý ông". Các nút bấm trên bảng điều khiển bằng hợp kim nhôm khá đơn giản nhưng phù hợp với tông màu của carbon bên ngoài. Ngoài ra, chiếc Zonda Aether này được trang bị bảng đồng hồ dạng kim truyền thống đi kèm toàn bộ các tính năng có đèn báo hiển thị riêng biệt, khiến bất cứ tài xế nào cũng phải choáng ngợp khi lần đầu tiên liếc qua... Video: Sức mạnh siêu xe Pagani Zonda Aether tại Abu Dhabi.

