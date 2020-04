Siêu xe mới của BMW thay thế i8 có gì đặc biệt?

Mẫu xe thể thao plug-in hybrid có thể đã chính thức bị ngừng sản xuất, thay vào đó là một mẫu xe kế nhiệm trong tương lai gần. Có một điều gần như chắc chắn rằng đây sẽ là một mẫu xe mang tính khí động học hơn. Tên gọi chính thức của mẫu siêu xe BMW mới kế nhiệm vẫn chưa được quyết định. Về ngoại hình, concept BMW Vision M Next mới lấy cảm hứng trực tiếp từ siêu xe mang tính biểu tượng M1. Điều này có thể đã cho thấy trước phong cách thiết kế retro mà nhiều người mong đợi. Theo thông lệ, thiết kế cuối cùng mới là tạo hình hoàn chỉnh của mẫu xe, nhưng nó sẽ vẫn giữ lại những điểm đặc trưng trên mẫu xe concept ban đầu. Tương tự i8, siêu xe mới sẽ tiếp tục trang bị hệ truyền động plug-in hybrid thay vì chạy điện hoàn toàn. Nó được cho là có cầu trước điện hóa kết hợp với động cơ xăng tăng áp, trong khi một mô-tơ điện sẽ phụ trách cầu sau. Tuy nhiên, BMW sẽ không trang bị động cơ 3 xi-lanh như trên BMW i8, thay vào đó là động cơ 4 xi-lanh. Sự kết hợp này có thể sẽ tạo ra tổng công suất 600 mã lực. Khối pin sẽ mạnh hơn và có phạm vi hoạt động vào khoảng 96 km. Tương phản với điều này, hệ thống trên i8 chỉ cho phép nó hoạt động ở phạm vi tối đa 24 km. Trọng lượng nhẹ cũng sẽ góp phần quan trọng trong việc cải thiện hiệu suất. Mặc dù BMW đã bán cơ sở sản xuất sợi carbon nằm ở tiểu bang Washington, siêu xe mới của BMW sẽ vẫn được cấu thành từ vật liệu nhẹ. Thực tế, khung sườn bằng sợi carbon của i8 sẽ nhận được một cuộc đại tu đáng kể thay vì thiết kế một khung sườn mới hoàn toàn. Một số kim loại nhẹ khác như hôm cũng sẽ được sử dụng. Về giá bán, tờ Car and Driver dự đoán siêu xe mới của BMW sẽ có mức giá vào khoảng 160.000 USD hoặc gần bằng giá của BMW i8 Roadster. Siêu xe kế nhiệm i8 có thể sẽ ra mắt muộn nhất vào 2023. Video: Chi tiết BMW Vision M NEXT thay thế siêu xe i8.

Mẫu xe thể thao plug-in hybrid có thể đã chính thức bị ngừng sản xuất, thay vào đó là một mẫu xe kế nhiệm trong tương lai gần. Có một điều gần như chắc chắn rằng đây sẽ là một mẫu xe mang tính khí động học hơn. Tên gọi chính thức của mẫu siêu xe BMW mới kế nhiệm vẫn chưa được quyết định. Về ngoại hình, concept BMW Vision M Next mới lấy cảm hứng trực tiếp từ siêu xe mang tính biểu tượng M1. Điều này có thể đã cho thấy trước phong cách thiết kế retro mà nhiều người mong đợi. Theo thông lệ, thiết kế cuối cùng mới là tạo hình hoàn chỉnh của mẫu xe, nhưng nó sẽ vẫn giữ lại những điểm đặc trưng trên mẫu xe concept ban đầu. Tương tự i8, siêu xe mới sẽ tiếp tục trang bị hệ truyền động plug-in hybrid thay vì chạy điện hoàn toàn. Nó được cho là có cầu trước điện hóa kết hợp với động cơ xăng tăng áp, trong khi một mô-tơ điện sẽ phụ trách cầu sau. Tuy nhiên, BMW sẽ không trang bị động cơ 3 xi-lanh như trên BMW i8, thay vào đó là động cơ 4 xi-lanh. Sự kết hợp này có thể sẽ tạo ra tổng công suất 600 mã lực. Khối pin sẽ mạnh hơn và có phạm vi hoạt động vào khoảng 96 km. Tương phản với điều này, hệ thống trên i8 chỉ cho phép nó hoạt động ở phạm vi tối đa 24 km. Trọng lượng nhẹ cũng sẽ góp phần quan trọng trong việc cải thiện hiệu suất. Mặc dù BMW đã bán cơ sở sản xuất sợi carbon nằm ở tiểu bang Washington, siêu xe mới của BMW sẽ vẫn được cấu thành từ vật liệu nhẹ. Thực tế, khung sườn bằng sợi carbon của i8 sẽ nhận được một cuộc đại tu đáng kể thay vì thiết kế một khung sườn mới hoàn toàn. Một số kim loại nhẹ khác như hôm cũng sẽ được sử dụng. Về giá bán, tờ Car and Driver dự đoán siêu xe mới của BMW sẽ có mức giá vào khoảng 160.000 USD hoặc gần bằng giá của BMW i8 Roadster. Siêu xe kế nhiệm i8 có thể sẽ ra mắt muộn nhất vào 2023. Video: Chi tiết BMW Vision M NEXT thay thế siêu xe i8.