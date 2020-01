Siêu xe Mercedes-Benz SLS "hàng độc" của ông Đặng Lê Nguyên Vũ

Có mặt tại Việt Nam một cách đầy bất ngờ vào cuối năm 2014, siêu xe Mercedes-Benz SLS AMG GT Final Edition từng thuộc sở hữu của một doanh nhân nổi tiếng với bộ sưu tập xe đồ sộ với những cái tên như : Rolls-Royce Phantom, Rolls-Royce Ghost, Maybach 62S, Bentley Mulsanne, Mercedes-Maybach S400, Mercedes-Benz S500 Cabriolet,… Mới đây nhất, chiếc siêu xe độc nhất vô nhị tại Việt Nam này đã được sang tay lại cho đại gia Trung Nguyên, ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Điểm thú vị là với sự bổ sung này vị doanh nhân được mệnh danh là “ông vua cafe” đã chính thức sở hữu cả 4 chiếc Mercedes-Benz SLS AMG tại Việt Nam bao gồm : hai chiếc SLS AMG, một chiếc SLS AMG GT Roadster và phiên bản giới hạn SLS AMG GT Final Edition. Chỉ có tổng cộng 350 chiếc Mercedes-Benz SLS AMG GT Fianl Edition được sản xuất, chiếc được nhập về Việt Nam sở hữu lớp sơn ngoại thất màu xám mờ đầy mạnh mẽ nhưng đã được chủ nhân mới đổi sang màu xanh quân đội tương tự một số những chiếc xe khác trong bộ sưu tập khổng lồ của vị doanh nhân cafe. Khác biệt lớn nhất của phiên bản SLS AMG GT Final Edition so với phiên bản tiêu chuẩn nằm ở ngoại thất được trang bị một số chi tiết tăng tính khí động học cho xe như : líp trước, nắp ca-pô và cánh gió sau được làm từ sợi carbon có trọng lượng siêu nhẹ. Không những đem đến một vẻ ngoài thể thao hơn mà việc trang bị những chi tiết carbon cho xe giúp giảm tối đa trọng lượng cho thân xe, cải thiện hiệu năng vận hành cho SLS AMG GT Final Edition. Mercedes-Benz SLS AMG là dòng xe có thiết kế được lấy cảm hứng từ mẫu xe huyền thoại 300 SL Gullwing của thương hiệu ngôi sang ba cánh, siêu xe này gây ấn tượng mạnh với kiểu cửa mở hình cánh chim đẹp mắt cùng phần đầu xe dài và đuôi xe bo tròn gợi cảm. Thân xe được bổ sung hai khe thoát gió cỡ lớn và logo “6.3” bằng kim loại. Bộ mâm AMG 5 chấu kép dạng diamond-cut trên xe có thiết kế đẹp mắt, có kích thước 19, 20 inches lần lượt cho bánh trước và sau của xe. Đi kèm với đó là bộ lốp Pirelli P Zero với thông số của bánh trước, bánh sau là 265/35 ZR19 và 295/35 ZR20. Bên trong là hệ thống phanh đĩa gốm carbon với ưu điểm là khả năng chịu nhiệt lớn, giúp cho đĩa phanh có thể hoạt động trong một thời gian dài hơn so với phanh thép thông thường, cùm phanh sơn màu cam đồng nổi bật. SLS AMG sở hữu thiết kế đầy quyến rũ với những đường cong khắp thân xe, cụm đèn trước và đèn hậu ôm trọn vào thân xe. Điểm cộng lớn nhất chính là kiểu cửa mở cánh chim đầy ấn tượng, thiết kế trên SLS AMG phần nào được thể hiện rõ trên mẫu xe đàn em AMG GT khi Mercedes-Benz áp dụng ngôn ngữ thiết kế Sensual Purity lên mẫu xe kế nhiệm với tỉ lệ thiết kế kinh điển, nắp ca-pô kéo dài, khoang lái được đẩy tối đa về phía sau và đuôi xe bo tròn gợi cảm. Cản sau được trang bị hai chụp ống xả đối xứng mạ chrome, ở vị trí trung tâm là logo ngôi sao ba cánh của Mercedes-Benz cùng logo “SLS” và “GT AMG”. Cánh gió carbon cỡ lớn được gắn cố định vào cốp sau của xe. Hiện chưa rõ giá siêu xe Mercedes-Benz SLS AMG GT Final Edition độc nhất vô nhị này tại Việt Nam, nhưng chắc chắn số tiền phải bỏ ra để sở hữu mẫu siêu xe này sẽ không dưới mức 14 tỉ Đồng. Video: Siêu xe Mercedes-Benz SLS AMG thứ 2 tại Việt Nam.

