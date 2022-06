Siêu xe McLaren Senna XP bản đặc biệt giá triệu đô có gì hay?

Siêu xe McLaren Senna XP là những chiếc Senna thử nghiệm (XP – Xperimental Prototype) của hãng, trước khi mẫu xe này được giới thiệu chính thức đến công chúng trong năm 2017. Vào năm 2019, McLaren Beverly Hills đã đặt hàng 3 chiếc Senna XP và biến những chiếc xe này trở thành bản thương mại có thể sử dụng được. 3 phiên bản “ Master of Monaco”, “Lap of the Gods” và “Home Victory” đã ra đời để tri ân những chiến thắng chặng của Senna tại Monaco, Anh Quốc và Brazil. Mới đây, chiếc Senna XP thứ 4 trong bộ sưu tập đã được sản xuất theo yêu cầu từ một vị khách hàng, với tên gọi chính thức là “El Triunfo Absoluto”. Trong tiếng Tây Ban Nha, “El Triunfo Absoluto” có nghĩa là “chiến thắng tuyệt đối”. Chiếc McLaren Senna XP bản đặc biệt này là một sự tri ân đến chiến thắng tại Mexican Grand Prix năm 1989 của Ayrton Senna. Tương tự 3 phiên bản trước, “El Triunfo Absoluto” do chính MSO chấp bút, với phần thân vỏ MSO Bespoke Gloss Visual Carbon Fiber và họa tiết quốc kỳ Mexico tại nhiều vị trí. Khu vực trang trí bệ bước của bộ sưu tập là nơi để McLaren tri ân những khoảnh khắc vinh quang của Ayrton Senna.



Số đeo 1 được đặt trang trọng tại cánh gió của xe, tương ứng với số đeo của tay đua người Brazil tại chặng đua Mexico vào năm 1989.





Mặt trên cánh gió được sử dụng để thể hiện màu cờ của quốc gia châu Mỹ này. Các chi tiết nội thất được chăm chút với ốp sợi carbon màu xanh lá, tựa đầu thêu quốc kỳ Mexico, bàn đạp được khắc laser hình trường đua Autódromo Hermanos Rodríguez…



Về mặt vận hành, McLaren Senna XP vẫn được trang bị khối động cơ V8 dung tích 4.0L, công suất tối đa 800 mã lực và mô-men xoắn cực đại 800 Nm.



Đi kèm khối động cơ này là hộp số 7 cấp ly hợp kép. McLaren Senna có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 2,8 giây, trước khi đạt vận tốc tối đa 340 km/h.

Mức giá xe McLaren Senna XP này hiện không được tiết lộ. Vào năm 2020, rapper Post Malone từng rao bán phiên bản “Master of Monaco” với giá dự đoán hơn 1,5 triệu USD.



Video: Giới thiệu dàn siêu xe McLaren Senna XP đặc biệt.







