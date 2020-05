Siêu xe McLaren P1 GTR phiên bản đường phố, giới hạn 58 chiếc

McLaren P1 GTR mới là phiên bản xe đua của siêu phẩm McLaren P1 được chính thức trình làng vào năm 2014. Mẫu xe này ra đời để kỷ niệm 20 năm vô địch của đội đua McLaren tại giải đua 24 Hours of Le Mans vào năm 1995 trên chiếc McLaren F1 GTR. Ban đầu, chỉ những chủ sở hữu mẫu xe P1 mới được quyền đăng ký mua phiên bản P1 GTR này. Có tổng cộng 58 chiếc P1 GTR được sản xuất sau khi McLaren chấm dứt dây chuyền P1 tiêu chuẩn với 375 chiếc trên toàn thế giới. Siêu xe McLaren P1 GTR có công suất tối đa lên đến 1.000 mã lực, mạnh hơn 84 mã lực so với chiếc P1 tiêu chuẩn. Tuy nhiên hãng xe Anh quốc không tiết lộ sức mạnh này đến từ khối động cơ twin-turbo V8 dung tích 3.8L hay khối động cơ điện bổ sung. Khối lượng của xe giảm hơn 50 kg so với bản tiêu chuẩn. Xe có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h dưới 2,8 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 349 km/h. Hãng độ xe Lanzante đã có những tinh chỉnh cho chiếc P1 GTR đủ điều kiện về âm thanh, khí thải, đèn chiếu sáng... để có thể vận hành trên phố hợp pháp. Cụ thể, Lanzante đã thay lốp xe đua thành lốp xe chuyên dụng, thay bộ chuyển đổi nhiên liệu, phanh tay và chiều cao của xe. Lanzante kết hợp cùng O'Gara Group nâng cấp thêm 6 chiếc P1 GTR lên phiên bản hợp pháp trên đường phố với tên gọi P1 GTR-18. Chiếc xe đầu tiên được mang màu sơn đặc trưng xanh-cam-đen của chiếc F1 GTR mang số khung 28R. Về ngoại thất, Lanzante đã lược bỏ một số chi tiết như cánh lướt gió cản trước và thay thế bằng thiết kế nhẹ nhàng hơn. Phần nắp capo cũng như ốp hốc bánh trước được thay đổi. P1 GTR-18 còn được nâng cấp thêm hốc hút gió lớn trên mui xe, một đặc điểm không thể thiếu của những chiếc xe đua đến từ Anh quốc. Cánh gió cỡ lớn phía sau cũng được tinh chỉnh lại. Hệ thống ống xả kép nguyên bản đặt trên cao được thay thế bằng hệ thống 4 ống xả, vị trí cũ giờ đây dùng để đặt biển số xe. Phần ốp hông cản sau cũng được thay đổi nhẹ nhàng hơn. Bộ ghế thể thao cũng làm từ sợi carbon được khắc logo GTR-18 với dây đai an toàn đa điểm màu xanh. Bên trong còn có thêm tấm kim loại khắc tên phiên bản, số khung của chiếc xe. Lanzante không cung cấp nhiều thông tin về những can thiệp kỹ thuật trên xe. Tuy nhiên, theo một số nguồn tin, mẫu xe này có vận tốc tối đa lên đến 362 km/h và khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 2,4 giây. Vào năm ngoái, giá xe McLaren P1 GTR đầu tiên được Lanzante rao bán với mức giá 3,8 triệu USD cùng ODO 288 km, gấp 3 lần giá trị của chiếc McLaren P1 trên thị trường xe cũ. Video: Ngắm siêu xe đua đường phố McLaren P1 GTR.

