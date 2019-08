Khám phá siêu xe Mclaren P1 GTR hàng hiếm màu độc

Siêu xe Mclaren P1 GTR là một trong số ít những chiếc hypercar được nhà độ Lanzante, Anh Quốc nâng cấp để có khả năng di chuyển hợp pháp trên đường phố công cộng. Chiếc xe được rao bán mang số thứ tự 34 trên tổng số 58 chiếc P1 GTR, xe sở hữu màu sơn vàng đặc trưng và đẹp mắt nhất mà hãng siêu xe Mclaren dành cho mẫu chiếc hypercar đường đua này. Bên cạnh màu sơn vàng (Volcano Yellow), xe còn được tạo nét tương phản với nhiều chi tiết được giữ nguyên màu sắc đen bóng của sợi carbon như cánh gió, khuếch tán, ốp nắp động cơ, mui xe và một số chi tiết khí động học khác. Trên phiên bản đặc biệt này, Mclaren đã tháo bỏ gần như tất cả những bộ phận che ở phía đuôi xe, để lộ ra hệ thống ống xả cỡ lớn cùng hộp số của xe phía dưới. Hãng cũng them vào một số chi tiết khác như líp trước kéo dài, cánh gió lớn phía sau cùng cặp gương chiếu hậu được thiết kế lại. Cửa sổ của xe cũng được làm theo dạng xe đua, theo đó, sẽ chỉ có một hốc mở nhỏ chính giữa chứ không thể kéo kính lên xuống như những chiếc xe thương mại. Xe sử dụng bộ mâm đa chấu được sơn màu đen bóng, ốc khóa tâm. Bên trong là hệ thống phanh với đĩa phanh gốm – carbon. Bên trong, nội thất của xe được tháo bỏ gần như toàn bộ các trang bị thông thường của xe thương mại, bao gồm cả ghế phụ và ốp nội thất. Trên P1 GTR, khoang nội thất được trang bí bằng sợi carbon với những nút bấm tương tự như trên một chiếc xe đua. Xe sử dụng phần khung khoang lái carbon monocoque nguyên khối, được giữ nguyên trạng thái và không ốp hoặc bọc da để che phủ giống trên phiên bản thương mại P1. Ghế đua bằng sợi carbon với bệ đỡ đầu được trang bị kèm đai an toàn đa điểm đến từ Sabelt. Vô-lăng dạng đua được tích hợp nhiều nút chức năng, được làm bằng sợi carbon và bọc da Alcantara. Xe vẫn được trang bị động cơ V8 tăng áp kép, dung tích 3.8 lít kết hợp hệ thống điện hybrid. Trên phiên bản đường đua, hệ thống động cơ này sản sinh công suất cực đại 986 mã lực, cao hơn 84 mã lực so với P1 tiêu chuẩn. Sức mạnh đến từ động cơ sẽ được truyền đến bánh sau, nhờ đó chiếc xe có khả năng tăng tốc lên 100 km/h trong chỉ 2,8 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 340 km/h. Với những thông tin từ bên bán, giá bán Mclaren P1 GTR cùng số km xe đã đi trên odo không được tiết lộ. Tuy nhiên, chắc hẳn con số này sẽ không dưới 2 triệu đô-la, đặc biệt là khi chiếc xe đã qua tay Lanzante và có thể được sử dụng một cách hợp pháp trên đường phố công cộng. Video: Soi siêu xe Mclaren P1 GTR hàng hiếm màu độc.

