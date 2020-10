Siêu xe Lamborghini Gallardo độc nhất Việt Nam "làm dâu" Sài Gòn

Siêu xe Lamborghini Gallardo là mẫu siêu xe đầu tiên cập bến Việt Nam, tuy vậy, số lượng những chiếc Gallardo tại nước ta chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay với những cái tên như : Gallardo thế hệ đầu tiên, Gallardo SE, Gallardo LP560-4, Gallardo LP560-4 Spyder, Gallardo LP570-4 Superleggera và Gallardo LP570-4 Spyder Performante. Đáng chú ý phải kể đến sự xuất hiện của bộ đôi thuộc phiên bản hiệu năng cao Gallardo LP570-4 Superleggera và Gallardo LP570-4 Spyder Performante. Trong khi chiếc Gallardo LP570-4 Superleggera về nước vào cuối năm 2010 thì bản mui trần Performante cập bến Việt Nam có phần bí ẩn hơn. Thực chất, Lamborghini Gallardo LP570-4 Spyder Performante là biến thể mui trần của Gallardo Superleggera, xe được trang bị phần mui xếp gập điện được bọc vải và mất 23 giây cho quá trình đóng/mở. Lamborghini Gallardo LP570-4 Spyder Performante được giới thiệu lần đầu vào tháng 11 năm 2010, muộn hơn một chút so với phiên bản coupe Superleggera. Vì phải bổ sung thêm cơ chế đóng/mở mui phức tạp, khối lượng của biến thể mui xếp lên đến 1.485 kg, tuy nhiên vẫn nhẹ hơn 65 kg so với chiếc Gallardo Spyder tiêu chuẩn. Sau thời gian dài “định cư” tại thành phố cảng Hải Phòng, xe vừa được cho Nam tiến để về với một showroom chuyên kinh doanh siêu xe lâu đời tại Sài Gòn. Ở phần ngoại thất, xe sở hữu phối màu khá đặc trưng trên những chiếc Gallardo LP570-4 Spyder Performante, lớp sơn trắng Bianco Monocerus được tô điểm với đường sọc kép màu đen kéo dài từ nắp ca-pô đến phần đuôi xe. Tương tự chiếc Gallardo LP570-4 Superleggera, diện mạo của xe được Lamborghini nâng cấp với các chi tiết mới như cản trước được thiết kế lại, hai hốc gió ở phần đầu xe được mở rộng hơn nhằm giảm thiểu tối đa sức cản gió nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ cho “siêu bò”. Hốc gió bên phải được trang trí với dòng chữ “Performante” màu đen, đèn xi-nhan bên hông mang hai màu cam và đỏ, đây là trang bị an toàn bắt buộc trên những mẫu xe nhập khẩu vào thị trường Mỹ. Ngoài ra, dòng chữ “Performante” còn được bổ sung ở hai bên hông xe. Thân xe được trang bị các hốc hút gió ở phần đầu và trên thân xe, hai hốc còn lại đặt khá cao nhằm tận dụng luồng không khí vào làm mát cho khối động cơ V10. Logo “LP570-4” đặt gần với hốc bánh sau. Xe sử dụng bộ mâm có dạng 5 chấu kép sơn màu nòng súng và làm từ hợp kim nhôm có khối lượng nhẹ. Ẩn phía sau là cùm phanh được sơn màu xanh lá cây khá nổi bật, kết hợp với đĩa phanh thép. Đĩa phanh tiêu chuẩn có kích thước 365 mm ở bánh trước và 356 mm ở bánh sau. Nếu được trang bị tuỳ chọn là bộ phanh đĩa gốm carbon, đĩa phanh trước sẽ có kích thước là 380 mm. Ở phía sau, nắp máy có dạng kín thay cho nắp kính trên phiên bản Gallardo Superleggera và được trang trí với các họa tiết hình chữ Y đẹp mắt mang 3 gam màu của quốc kỳ nước Ý. Cản sau gây ấn tượng với bộ khuếch tán cỡ lớn làm từ sợi carbon, hệ thống ống xả nguyên bản gồm 4 chụp xả và đèn hậu dạng xương cá. Chiếc cánh gió cũng có cấu tạo từ sợi carbon có vai trò giúp tăng tính ổn định cho thân xe khi vận hành ở tốc độ cao. Tiến vào bên trong, khoang lái của xe là sự kết hợp của vật liệu da Alcantara tối màu và sợi carbon. Bệ bước chân có chữ “Performante”, ghế ngồi cũng được thêu chữ “Performante” trên mép ghế và có thiết kế ôm thân người lái đậm chất xe đua. Các chi tiết như : táp-pi cửa, ốp vô-lăng, ốp bảng đồng hồ, ốp bảng điều khiển trung tâm, phanh tay,… đều được làm từ sợi carbon. Xe sở hữu tùy chọn ghế ngồi với phần khung carbon nhằm giảm “cân nặng”, chỉ khâu màu trắng tương phản và logo Lamborghini được thêu trên tựa đầu ghế. Vô-lăng 3 chấu thể thao được bọc da Alcantara cao cấp và ốp sợi carbon, tích hợp lẫy chuyển số ở phía sau. Màn hình giải trí cỡ nhỏ, các nút bấm được lấy cảm hứng từ chi tiết trên những chiếc chiến đấu cơ. Cụm đồng hồ đo áp suất dầu và nhiệt độ đặt ở vị trí trung tâm bảng táp-lô. Lamborghini Gallardo LP570-4 Spyder Performante được trang bị khối động cơ V10 hút khí tự nhiên, có dung tích 5.2 lít, sản sinh công suất tối đa 562 mã lực tại vòng tua 8.000 vòng/phút và mô men xoắn cực đại đạt mức 540 Nm tại vòng tua máy 6.500 vòng/phút. Kết hợp với hộp số bán tự động 6 cấp và hệ dẫn động 4 bánh AWD, “siêu bò” mui trần chỉ mất 3,9 giây để tăng tốc từ 0-100 km/h và có tốc độ tối đa 325 km/h. Hiện giá xe Lamborghini Gallardo LP570-4 Spyder Performante độc nhất vô nhị tại Việt Nam vẫn còn là một bí ẩn. Sau khi được bán cho một showroom kinh doanh siêu xe ở Sài Gòn, giới yêu xe trong nước có thể hi vọng bắt gặp “siêu bò” này lăn bánh trên đường phố với tần xuất nhiều hơn. Video: Chi tiết Lamborghini Gallardo LP570-4 Spyder Performante.

