"Bò già" Lamborghini Gallardo độ mâm gần 400 triệu ở Sài Gòn

Cho dù đã được ra mắt cách đây gần hai thập kỷ cùng với thiết kế xuyên suốt 10 năm phát triển của mình, những chiếc siêu xe Lamborghini Gallardo vẫn luôn mang một vẻ đẹp rất “riêng”. Đó có lẽ chính là cái nét đẹp của sự giản đơn, những đường nét mềm mại đầy sức quyến rũ trên mẫu xe đầu thế kỉ 21 này. Ở một góc độ khác, Gallardo “đẹp” bởi nó là một trong những hình tượng gắn liền từ những ngày đầu mà phong trào chơi siêu xe tại Việt Nam phát triển. Trước đó, chiếc Lamborghini Gallardo tại Sài Gòn này đã được nâng cấp hệ thống xả “hàng hiệu” Millionaire Racing Exhaust với toàn bộ hệ thống ống xả được chế tạo từ vật liệu titanium có khả năng đổi màu khi gặp nhiệt độ cao. Hệ thống xả này còn đem lại âm thanh động cơ tuyệt vời hơn rất nhiều so với hệ thống xả nguyên bản. Thêm vào đó, hệ thống xả này đã được chính chủ sở hữu đặt riêng cho xe. Bộ mâm mới được trang bị cho chiếc Lamborghini Gallardo này đến từ thương hiệu mâm độ có phần “mới lạ” với những người chơi xe tại Việt Nam mang tên 1221 Wheels. Đây là một thương hiệu trẻ đến từ California, Mỹ và được biết đến với rất nhiều những mẫu mâm xe được thiết kế, hoàn thiện một cách cầu kì cùng tính thẩm mĩ cao, không giống với thiết kế của những hãng mâm khác. Thương hiệu đem tới rất nhiều những dòng mâm độ khác nhau nhằm đáp ứng phù hợp nhu cầu của những người chơi xe. Bộ mâm trên chiếc Lamborghini Gallardo này thuộc dòng mâm được cấu tạo từ 3 mảnh V.I.P Edition, trong nhánh AP3LX. Phiên bản V.I.P được thiết kế lại với các cấu hình chấu mới, thiết kế trục mâm cũng như các bề mặt lắp ráp, từ đó tạo ra mẫu mâm hoàn toàn mới lạ. Tuy nhiên, mẫu mâm thuộc dòng này vẫn được thiết kế dựa trên những mẫu cũ với liên kết các mảnh bằng 20 bu-lông. Với thiết kế cải tiến từ AP2X, mâm AP3LX được thiết kế lại với cấu trúc 3 mảnh ghép lại, đồng thời giảm số lượng bu-lông từ 40 chiếc xuống còn 20 chiếc, đi kèm với đó là thiết kế theo tầng có chiều sâu, đem lại một vẻ đẹp mới lạ, hấp dẫn đối với người nhìn. Những cải tiến này giúp giảm khối lượng của mâm xe so với phiên bản AP2X trước đó, đem lại một sản phẩm tối ưu hơn cho người dùng. Bộ mâm này thuộc mã 1771 và được thiết kế theo tầng với 5 chấu thẳng ở dưới cùng các chấu cong ở tầng trên, từ đó đem lại một bộ mâm có chiều sâu đầy cuốn hút. Bộ mâm trên chiếc Gallardo được sơn màu xám Matte Titanium đầy hấm hố, kết hợp với đó là các phần ốp tâm bánh xe cũng được hoàn thiện với chất liệu titan. Bộ mâm này có kích thước 20 inch, đem lại cho chiếc xe một vẻ đẹp có phần mới lạ, đột phá so với ngoại hình với những đường nét giản đơn trước đây của Lamborghini Gallardo nguyên bản. Được biết, bộ mâm “hàng thửa” với thiết kế độc đáo này có giá lên tới gần 400 triệu đồng. Video: Khám phá Lamborghini Gallardo đầu tiên về Việt Nam.

