Siêu xe Ferrari Enzo “xấu nhất thế giới” chỉ hơn 100 triệu đồng

Ferrari Enzo là một siêu xe nổi tiếng mà chắc người mê xe nào cũng biết. Mẫu xe đặc biệt này được đặt tên theo nhà sáng lập của thương hiệu xe Ý lừng danh, và vì thế, nó là một trong những siêu xe nổi tiếng nhất từng ra đời, nhưng chiếc Enzo ở đây thì không được bình thường cho lắm. Chính xác hơn, nó là một chiếc Ferrari Enzo giả mạo được chế tạo từ Pontiac Fiero 1986, và nó từng sự chú ý của một số người nổi tiếng như người dẫn chương trình Jay Leno. Chiếc Pontiac Fiero đời 1986 đã được tạo hình lại hoàn toàn với một bộ body kit sợi thủy tinh trông giống với Enzo nhưng tỉ lệ kích thước thì sai lệch hoàn toàn. Kể từ lúc ra đời cho tới nay, thành tựu “vinh quang” nhất của chiếc xe là đạt giải thưởng xe xấu nhất “Concours d'Lemons Worst in Show”, và từng xuất hiện trên một vài kênh YouTube. Giờ đây, nó đang được rao bán trên internet với một cái giá rẻ chỉ vài nghìn USD. Vậy chiếc Ferrari Enzo hàng nhái này có những gì? Ngoại thất xe có cửa cắt kéo, bộ la-zăng Z Racing cỡ 15 inch, một ống xả thẳng, và một tấm che động cơ V12 giả. Thực tế, xe vẫn sử dụng động cơ V6 dung tích 2.8 lít sản sinh 140 mã lực và 230 Nm mô-men xoắn cực đại. Khỏi phải nói, đây đương nhiên không phải công suất cấp độ siêu xe mà chúng ta mong đợi. Đối với nội thất, chiếc xe có bảng đồng hồ lấy từ Chevrolet Cavalier và ghế ngồi 2 tông màu, cũng như hệ thống radio AM/FM. Không may, chiếc xe này dường như đã có một cuộc đời không mấy êm đẹp. Dựa theo người bán, chiếc xe có không ít vấn đề như đèn xi-nhanh và đèn chiếu xa không hoạt động, và đèn hậu không bật lên khi đèn trước có bật. Thân vỏ xe cũng có nhiều vết xước, và trong khi đồng hồ công tơ mét chỉ số gần 150.00 dặm (trên 240.000 km), người bán nói rằng đó không phải con số thực. Ít nhất, chiếc xe đã được bảo dưỡng cẩn thận gần đây. Tính tới hiện tại, chiếc Pontiac Fiero 1986 giả dạng Ferrari Enzo này đang được ra giá 4.500 USD trên trang Cars and Bids (tương đương 104 triệu đồng). Video: Ferrari Enzo giả mạo được chế tạo từ Pontiac Fiero 1986.

