Đấu giá siêu xe Ferrari Enzo hàng hiếm giới hạn chỉ 400 chiếc

Trước khi mẫu siêu xe LaFerrari chào đời, hãng Ferrari đã có nhiều năm tháng huy hoàng với dòng xe hypercar Enzo. Trong suốt vòng đời của mình bắt đầu từ năm 2002, có tổng cộng 400 chiếc siêu xe Ferrari Enzo ra đời và cho đến tận hôm nay, Enzo vẫn là 1 trong những chiếc siêu xe đáng thèm khát nhất trên thế giới. Nếu LaFerrari quá đắt đỏ, Ferrari Enzo hàng hiếm cũng là lựa chọn không tồi cho các đại gia chơi xe. Chiếc xe trong bài biết này sẽ sớm được mang đi đấu giá và ước tính sẽ thu về số tiền là 2,6 triệu đến 2,9 triệu đô la. Đây chỉ là con số dự kiến của nhà thầu đấu giá và tình hình thực tế có thể sẽ thấp hơn rất nhiều. Đơn giản là giá tiền đó các nhà giàu có thể mở thêm chút hầu bao là có ngay lựa chọn LaFerrari. Hiện mức giá thầu trả cao nhất cho chiếc siêu xe Ferrari Enzo này là 1,92 triệu đô la, được biết, xe sản xuất từ năm 2003, cụ thể là vào ngày 25/8/2003, chiếc Ferrari Enzo triệu đô này được đại lý của hãng siêu xe Ý ở San Francisco bàn giao cho chủ nhân và nó vẫn hiện diện trong bộ sưu tập xe của anh ta cho đến năm 2018. Chiếc Ferrari Enzo này hiện đang thuộc sở hữu của một nhà sưu tập siêu xe ở California và số đồng hồ công tơ mét của xe có chỉ 1.250 Miles, tương đương 2.011 km. Mặc dù số dặm thấp, nhưng chiếc Ferrari Enzo đã trải qua dịch vụ bảo dưỡng chính 25.000 miles, tương đương 40.000 km vào năm 2015 để đảm bảo xe ở tình trạng tốt nhất và hoàn hảo như khi rời khỏi nhà máy Ferrari vào năm 2003 để bàn giao cho chủ nhân. Ngoại thất chiếc siêu xe Ferrari Enzo đang rao bán có ngoại thất sơn màu đỏ trông không khác biệt và nổi bật so với các người bạn khác. Lý do là màu sơn đỏ là đặc trưng của hãng siêu xe Ý. Tuy nhiên nội thất của chiếc siêu xe Ferrari Enzo này lại khá độc đáo khi là số hiếm có ghế ngồi bọc da hai màu đen và đỏ rất đẹp mắt, cá tính. Các chi tiết da màu đen bọc trong khoang lái có chỉ khâu tương phản màu đỏ. Ngoài ra còn có nhiều chi tiết ốp carbon.Ferrari Enzo được trang bị động cơ V12, dung tích 6.0 lít, sản sinh công suất tối đa 660 mã lực tại vòng tua máy 7.800 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 657 Nm tại vòng tua máy 5.500 vòng/phút. Siêu xe Ferrari Enzo dễ dàng tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong thời gian 3,6 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 349 km/h. Phụ tùng đi theo chiếc siêu xe Ferrari Enzo đang được rao bán. Ban đầu hãng siêu xe Ferrari chỉ sản xuất 349 chiếc dành cho các khách hàng và tất cả đều có chủ nhân đặt mua. Sau đó, hãng sản xuất ra thêm 1 chiếc để dành cho việc thiện nguyện và thêm 50 chiếc khác do yêu cầu của khách hàng tăng cao. Video: Ngắm siêu xe Ferrari Enzo hàng hiếm trên đường phố.

Trước khi mẫu siêu xe LaFerrari chào đời, hãng Ferrari đã có nhiều năm tháng huy hoàng với dòng xe hypercar Enzo. Trong suốt vòng đời của mình bắt đầu từ năm 2002, có tổng cộng 400 chiếc siêu xe Ferrari Enzo ra đời và cho đến tận hôm nay, Enzo vẫn là 1 trong những chiếc siêu xe đáng thèm khát nhất trên thế giới. Nếu LaFerrari quá đắt đỏ, Ferrari Enzo hàng hiếm cũng là lựa chọn không tồi cho các đại gia chơi xe. Chiếc xe trong bài biết này sẽ sớm được mang đi đấu giá và ước tính sẽ thu về số tiền là 2,6 triệu đến 2,9 triệu đô la. Đây chỉ là con số dự kiến của nhà thầu đấu giá và tình hình thực tế có thể sẽ thấp hơn rất nhiều. Đơn giản là giá tiền đó các nhà giàu có thể mở thêm chút hầu bao là có ngay lựa chọn LaFerrari. Hiện mức giá thầu trả cao nhất cho chiếc siêu xe Ferrari Enzo này là 1,92 triệu đô la, được biết, xe sản xuất từ năm 2003, cụ thể là vào ngày 25/8/2003, chiếc Ferrari Enzo triệu đô này được đại lý của hãng siêu xe Ý ở San Francisco bàn giao cho chủ nhân và nó vẫn hiện diện trong bộ sưu tập xe của anh ta cho đến năm 2018. Chiếc Ferrari Enzo này hiện đang thuộc sở hữu của một nhà sưu tập siêu xe ở California và số đồng hồ công tơ mét của xe có chỉ 1.250 Miles, tương đương 2.011 km. Mặc dù số dặm thấp, nhưng chiếc Ferrari Enzo đã trải qua dịch vụ bảo dưỡng chính 25.000 miles, tương đương 40.000 km vào năm 2015 để đảm bảo xe ở tình trạng tốt nhất và hoàn hảo như khi rời khỏi nhà máy Ferrari vào năm 2003 để bàn giao cho chủ nhân. Ngoại thất chiếc siêu xe Ferrari Enzo đang rao bán có ngoại thất sơn màu đỏ trông không khác biệt và nổi bật so với các người bạn khác. Lý do là màu sơn đỏ là đặc trưng của hãng siêu xe Ý. Tuy nhiên nội thất của chiếc siêu xe Ferrari Enzo này lại khá độc đáo khi là số hiếm có ghế ngồi bọc da hai màu đen và đỏ rất đẹp mắt, cá tính. Các chi tiết da màu đen bọc trong khoang lái có chỉ khâu tương phản màu đỏ. Ngoài ra còn có nhiều chi tiết ốp carbon. Ferrari Enzo được trang bị động cơ V12, dung tích 6.0 lít, sản sinh công suất tối đa 660 mã lực tại vòng tua máy 7.800 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 657 Nm tại vòng tua máy 5.500 vòng/phút. Siêu xe Ferrari Enzo dễ dàng tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong thời gian 3,6 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 349 km/h. Phụ tùng đi theo chiếc siêu xe Ferrari Enzo đang được rao bán. Ban đầu hãng siêu xe Ferrari chỉ sản xuất 349 chiếc dành cho các khách hàng và tất cả đều có chủ nhân đặt mua. Sau đó, hãng sản xuất ra thêm 1 chiếc để dành cho việc thiện nguyện và thêm 50 chiếc khác do yêu cầu của khách hàng tăng cao. Video: Ngắm siêu xe Ferrari Enzo hàng hiếm trên đường phố.