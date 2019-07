Siêu xe Ferrari của Tuấn Hưng lăn bánh tại Sài Gòn

Sau thời gian hơn nửa năm chờ đợi, chiếc siêu xe Ferrari 488 GTB của Tuấn Hưng đã chính thức tái xuất trên đường phố Việt Nam. Đây quả là một tin vui cho những yêu xe cũng như là fan hâm mô của nam ca sĩ “Tìm lại bầu trời”. Toàn bộ quá trình hồi sinh cho “siêu ngựa” được diễn ra tại một garage tại quận 7 ở TP HCM. Trước đó vào tháng 10/2018, chiếc siêu xe Ferrari 488 GTB này đã không may khi dính vào một tai nạn nghiêm trọng khiến gần như toàn bộ phần đầu của xe vỡ nát, hệ thống khung sườn bị hư hại nặng nề. May mắn thay, phần đuôi xe – nơi đặt khối động cơ của xe không dính phải bất cứ hư hại nào, điều này giúp cho việc phục hồi “siêu ngựa” sẽ bớt tốn kém hơn cho ca sĩ Tuấn Hưng. Chúng ta có thể thấy phần đầu xe đã được phục hồi lại như nguyên trạng với hệ thống khung gầm, nắp ca-pô, cản trước được đặt hàng và thay mới hoàn toàn. Lớp sơn ngoại thất mang màu đỏ Rosso Corsa truyền thống của hãng xe Ý được giữ lại, tạo nên vẻ ngoài bóng bẩy không khác gì một chiếc xe mới cứng. Hệ thống đèn chiếu sáng ở phần đầu xe cũng được thay mới và vận hành thử nghiệm để đảm bảo tính ổn định khi chủ nhân sử dụng ở thời gian sau này. Các chi tiết được làm từ sợi carbon đã được sửa chữa và thay mới như líp carbon cho cản trước và bộ khuếch tán gió ở phía sau đuôi xe. Ở lần tái xuất đường phố này thì “siêu ngựa” mang một dáng vẻ có phần khỏe khắn hơn, điều này có được là nhờ bộ mâm 5 chấu kép đã được sơn đen nhám, kết hợp với cùm phanh được sơn đỏ tương tự ngoại thất của xe. Phần đuôi xe may mắn không dính vào vụ tai nạn nên vẫn được giữ nguyên, bên cạnh đó là hệ thống ống xả độ đến từ thương hiệu Kline Innovation giúp cho tiếng gầm của “mãnh thú” 488 GTB được cải thiện tối ưu so với âm thanh nguyên bản có phần hơi yếu ớt. So với thời điểm hơn 1 tuần trước thì chiếc Ferrari 488 GTB của Tuấn Hưng đã được bổ sung lại đầy đủ những logo cho phần ngoại thất với logo ở phần đầu và khiên Scuderia với hình ảnh chú ngựa tung vó bên trong. Khoang nội thất gần như chẳng hề hấn gì sau vụ tai nạn nghiêm trọng, toàn bộ các chi tiết như ghế ngồi hay các bảng táp-lô vẫn là sự kết hợp của hai tông màu đỏ và đen đầy thể thao. Toàn bộ các chức năng điện tử của xe cũng được các kĩ thuật viên sửa chữa lại để đảm bảo khả năng vận hành trơn tru cho chiếc Ferrari 488 GTB này. Sau khi hoàn thành quá trình sửa chữa, kĩ thuật viên của garage đã tận tay mang siêu ngựa đến giao cho ca sĩ Tuấn Hưng. Xuyên suốt quãng đường 10 km, những tiếng gầm rền vang từ khối động cơ mạnh mẽ như là một lời khẳng định rằng “siêu ngựa” này đã chính thức trở lại bản đồ siêu xe Việt Nam. Ferrari 488 GTB sử dụng động cơ V8 tăng áp kép, dung tích 3.9 lít, sản sinh công suất cực đại 670 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt mức 760 Nm. Nhờ sử dụng hộp số 7 cấp được chính Ferrari sản xuất mà “siêu ngựa” của nam ca sĩ Tuấn Hưng chỉ mất 3 giây để tăng tốc từ 0-100 Km/h và đạt tốc độ tối đa 334 Km/h. Chưa rõ mức giá chính xác mà anh Tuấn Hưng phải chi ra để sửa chữa cho “xế cưng” nhưng con số chắc chắn phải lên đến mức cả tỷ đồng. Theo giới mê xe cho gía xe Ferrari 488 GTB tại Việt Nam khi được bán ra và lăn bánh, khách hàng phải chi ra tới hơn 16 tỷ đồng để sở hữu. Video: Siêu xe Ferrari 488 GTB của Tuấn Hưng hồi sinh ấn tượng.

