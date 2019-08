Siêu xe Ferrari 812 Superfast đặc biệt hơn nhờ Novitec N-Largo

Siêu xe Ferrari 812 Superfast từng giữ vị trí là model đứng đầu trong danh mục sản phẩm của hãng siêu xe tới từ Maranello, Ý. Dù vị trí này của 812 Superfast vừa được nhường lại cho tân binh Ferrari SF90 Stradale vào tuần qua, nhưng nó vẫn giữ một vị trí đặc biệt trong số các dòng Ferrari hiện đại ngày nay bởi động cơ V12 dung tích "khổng lồ" 6.5l - hoàn toàn không sử dụng hệ thống nạp khí cưỡng bức hay "điện hóa" nào. Điểm khiến gói N-Largo cho Ferrari 812 Superfast trở nên đặc biệt so với các cấu hình độ thấp hơn từ Novitec đó là gói nâng cấp này đi kèm với bộ widebody giúp thay đổi gần như hoàn toàn kiểu dáng thân xe nguyên bản. Trong trường hợp của 812 Superfast, gói N-Largo đã giúp siêu xe Ferrari này được nới rộng hơn tới 7cm ở phía trước và 14cm ở phía sau. Chưa dừng lại ở 2 bên thân xe, mọi vị trí ngoại thất còn lại của chiếc 812 Superfast với gói N-Largo đều có một chi tiết nào đó khác với nguyên bản. Chúng bao gồm cánh gió nhỏ gắn trên mui xe, cánh đuôi phía sau, nắp ca-pô mới và cản trước với các hốc gió rộng hơn nhiều để làm mát động cơ 6.5l hiệu quả. Và không chỉ có ngoại thất, Novitec cũng có thể dọn lại toàn bộ nội thất của 812 Superfast theo mọi ý tưởng và sở thích của khách hàng. Để chứng mình điều này, hãng đã bọc lại hoàn toàn cabin của chiếc xe "demo" với màu tím khá lòe loẹt kết hợp với tông đen. Vật liệu được sử dụng trên bản độ là alcantara nhưng đương nhiên, người mua xe cũng có thể đặt bọc cabin trong những loại da cao cấp nhất. Không chỉ sửa đổi lại thiết kế thân xe một cách triệt để, Novitec còn thay cho 812 Superfast bộ mâm mới làm từ hợp kim nhẹ với đường kính lên tới 21 inch ở bánh trước và 22 inch phía sau. Không chỉ độ lại thiết kế, Novitec còn "chạm nhẹ" động cơ xe để cso thể nâng công suất lên 829 mã lực và mô-men xoắn 751Nm. So với 812 Superfast nguyên bản, những con số này lần lượt lớn hơn 40 mã lực và 33Nm - nghe có vẻ không nhiều nhưng cần lưu ý rằng động cơ nạp khí tự nhiên của xe khó nâng cấp hơn so với máy tăng áp hay siêu nạp. Hệ thống xả 4 ống với van điều chỉnh âm thanh giúp khoe tiếng nổ từ cỗ máy V12 này một cách uy lực hơn. Với các cải tiến động cơ, Ferrari 812 Superfast độ "full bài" N-Largo của Novitec có thể tăng tốc từ 0-100km/h chỉ trogn 2,8 giây - nhanh hơn xe nguyên bản 1/10 giây và đạt tốc độ tối đa 345km/h. Video: Siêu xe Ferrari 812 Superfast lăn bánh trên đường phố.

