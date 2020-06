Siêu xe Ferrari 488 độ Liberty Walk tiền tỷ, độc nhất Việt Nam

Không chỉ được chủ nhân “mạnh tay” nâng cấp ngoại thất với gói độ thân rộng của Liberty Walk, chiếc siêu xe Ferrari 488 GTB màu đen Nero Daytona độc nhất Việt Nam này còn được trang bị hàng loạt những chi tiết độ đắt giá của nhiều thương hiệu nổi tiếng. Mới đây nhất, mẫu xe độ hàng “khủng” đã bị bắt gặp trong bộ cánh khá nổi bật cùng chiếc cánh gió mới được độ lại đầy ấn tượng. So với lớp sơn đen bóng nguyên bản, lớp decal màu đỏ được chủ nhân xe lựa chọn có phần nổi bật hơn, sử dụng gam màu đỏ Rosso Corsa đặc trưng của thương hiệu siêu xe lâu đời nước Ý. Bên cạnh đó, trên lớp decal đỏ còn được trang trí thêm tên của những thương hiệu đồ chơi ô tô hàng đầu thế giới. Ở phần cửa xe, lớp decal đỏ được in thêm một số họa tiết bắt mắt cùng dòng chữ “Imagine All The People Living Life In Piece”. Với gói nâng cấp đến từ Liberty Walk Performance, chiều ngang Ferrari 488 độ Liberty Walk được nới rộng ra nhờ trang bị thêm các miếng ốp vè bánh xe được bắt vào thân xe bằng đinh tán. Bên cạnh đó, để tránh khả năng phần vè mới được bổ sung sẽ cạ vào thân xe khi di chuyển, các kĩ sư Nhật Bản đã bổ sung thêm phần viền cao su ở giữa, hạn chế những hư hỏng phát sinh cho thân xe, đặc biệt khi vận hành ở tốc độ cao. Một số những thay đổi đáng chú ý khác thuộc bản độ này còn bao gồm hai cánh chia gió nhỏ được làm từ sợi carbon gắn ở đầu xe, khiến chúng ta liên tưởng đến mẫu xe đua Ferrari 488 GTE. Cuối cùng chính là sự xuất hiện của bộ khuếch tán gió được làm từ sợi carbon, chi tiết mới được Liberty Walk thiết kế với nhiều khe chia gió hơn, có lẽ các kĩ sư Nhật Bản đã có những tính toán kĩ lưỡng liên quan đến tính khí động học của các chi tiết mới để đảm bảo rằng chiếc Ferrari 488 GTB này sẽ không gặp những khó khăn ở khía cạnh vận hành sau khi bản độ hoàn thiện. Ngoài các chi tiết đến từ gói nâng cấp của nhà độ Nhật Bản, xe được chủ nhân lựa chọn bộ mâm độ mang thương hiệu Forgiato, bộ mâm đa chấu mới có thiết kế dạng cánh quạt đẹp mắt. Ẩn phía sau là hệ thống phanh đĩa hiệu năng cao bao gồm đĩa phanh carbon ceramic với khả năng chịu nhiệt tốt cùng cùm phanh Brembo Ferrari sơn màu cam. Một chi tiết đặc trưng mà những bản độ “gắn mác” Liberty Walk đều được trang bị đó là hệ thống treo khí nén của AirRex, hệ thống này có thể dễ dàng điều chỉnh khoảng sáng gầm xe thông qua một chiếc remote đặt bên trong khoang lái, điều này giúp cho các mẫu xe độ nhà Liberty Walk đều có thể hạ sát gầm xuống mặt đất, thu hút rất nhiều ánh mắt hiếu kì của mọi người mỗi khi xuất hiện. Từng có thời gian được trang bị cánh gió carbon của thương hiệu Novitec, chiếc 488 GTB này hiện đang sử dụng một chiếc cánh gió hoàn toàn mới dạng ducktail, đây là chi tiết nguyên bản trên gói độ thân rộng của Liberty Walk. Với chi tiết mới, phần cản sau của xe có thiết kế mang đậm tính khí động học cũng như tạo tính liền mạch cho đuôi xe. Có lẽ chưa cảm thấy hài lòng với âm thanh phát ra khá “hiền” từ khối động cơ V8 tăng áp kép, chủ nhân của mẫu xe độ này đã lựa chọn hệ thống ống xả titanium đến từ thương hiệu Frequency Intelligent Exhaust, với âm thanh phát ra là vô cùng ấn tượng và có phần vang hơn so với âm thanh nguyên bản. Bên trong khoang nội thất được phối theo tông màu tối, các chi tiết như táp-pi cửa, bảng táp-lô hay ghế ngồi đều được bọc da cao cấp có màu đen, tương tự lớp sơn nguyên bản... chưa có thông tin chính thức giá xe Ferrari 488 GTB độ Liberty Walk, nhưng theo giới thạo xe thì gói độ đình đám này cũng lên đến cả tỷ đồng. Vieo: Ngắm chi tiết siêu xe Ferrari 488 tại Hà Nội.

