Siêu xe Corvette C8 biển vàng đọ dáng bên "xế khủng” ở Cần Thơ

Cuối tuần vừa qua, một dàn siêu xe ở Cần Thơ đã có chuyến hành trình khám phá vùng núi miền Tây bao gồm Long Xuyên và Châu Đốc, tỉnh An Giang. Dẫn đầu đoàn là chiếc xe thể thao Chevrolet Corvette C8 Stingray 2LT 2020 độc nhất Việt Nam, kế đến là Porsche 911, McLaren 650S Spider và cuối cùng là Mercedes-Benz SLK. Nổi bật nhất trong đoàn xe của là Chevrolet Corvette C8 2020 đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam hiện nay cũng như siêu xe mui trần McLaren 650S Spider màu cam đẹp mắt. Trước đó, vào chiều ngày 11/11/2020, sau hơn 2 tuần được mang về Cần Thơ, chiếc xe thể thao mui trần Chevrolet Corvette C8 đầu tiên ở Việt Nam đã được chủ nhân cho đi đăng ký biển số vàng kinh doanh thay vì biển trắng như thông thường. Theo tìm hiểu của chúng tôi, giá xe Chevrolet Corvette C8 2020 đầu tiên về Việt Nam khoảng hơn 7 tỷ đồng và chủ nhân của nó làm kinh doanh trong lĩnh vực vận tải. Đây có thể là nguyên nhân chính khiến chủ nhân cho chiếc xe thể thao mui trần này lắp biển kinh doanh vận tải. Chiếc xe thể thao mui trần Chevrolet Corvette C8 đầu tiên về Việt Nam mang ngoại thất màu trắng với nội thất màu da bò kết hợp cùng nhiều chi tiết màu đen ở bảng táp-lô cũng như viền ghế. Chevrolet Corvette C8 đầu tiên về Việt Nam sở hữu kiểu mui cứng tháo lắp bằng tay. Ngoại hình Chevrolet Corvette C8 đầu tiên về Việt Nam gây ấn tượng với đèn pha LED thiết kế sắc cạnh, các hốc gió trước được chia thành 3 phần riêng biệt với các thanh chia gió nằm ngang tạo nên vẻ đẹp rất "cơ bắp" cho mẫu xe thể thao đến từ nước Mỹ. Phía sau khoang lái của những chiếc xe thể thao mui trần Chevrolet Corvette thế hệ thứ 8 là khối động cơ V8, hút khí tự nhiên LT2, dung tích 6.2 lít, có khả năng sản sinh công suất tối đa 490 mã lực và đạt mô-men xoắn cực đại lên đến 630 Nm. Đi cùng động cơ này trên Chevrolet Corvette thế hệ thứ 8 đầu tiên về Việt Nam chính là hộp số ly hợp kép 8 cấp do Tremec thiết kế và truyền sức mạnh đến 2 bánh sau. Chevrolet Corvette C8 Stingray 2LT 2020 có thể đạt tốc độ 100 km/h từ vị trí đứng yên trong chưa đầy 3 giây và tốc độ tối đa đạt hơn 300 km/h. Nổi bật không kém so với chiếc xe thể thao mui trần Chevrolet Corvette C8 đầu tiên về Việt Nam chính là siêu xe mui trần McLaren 650S Spider có không quá 11 chiếc được mang về nước nhưng lại là chiếc duy nhất định cư ở Cần Thơ. Đây cũng là 1 trong 3 chiếc McLaren 650S Spider tại Việt Nam có màu sơn cam Orange McLaren. Video: Xe thể thao Chevrolet Corvette C8 2020 tại Cần Thơ.

Cuối tuần vừa qua, một dàn siêu xe ở Cần Thơ đã có chuyến hành trình khám phá vùng núi miền Tây bao gồm Long Xuyên và Châu Đốc, tỉnh An Giang. Dẫn đầu đoàn là chiếc xe thể thao Chevrolet Corvette C8 Stingray 2LT 2020 độc nhất Việt Nam, kế đến là Porsche 911, McLaren 650S Spider và cuối cùng là Mercedes-Benz SLK . Nổi bật nhất trong đoàn xe của là Chevrolet Corvette C8 2020 đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam hiện nay cũng như siêu xe mui trần McLaren 650S Spider màu cam đẹp mắt. Trước đó, vào chiều ngày 11/11/2020, sau hơn 2 tuần được mang về Cần Thơ, chiếc xe thể thao mui trần Chevrolet Corvette C8 đầu tiên ở Việt Nam đã được chủ nhân cho đi đăng ký biển số vàng kinh doanh thay vì biển trắng như thông thường. Theo tìm hiểu của chúng tôi, giá xe Chevrolet Corvette C8 2020 đầu tiên về Việt Nam khoảng hơn 7 tỷ đồng và chủ nhân của nó làm kinh doanh trong lĩnh vực vận tải. Đây có thể là nguyên nhân chính khiến chủ nhân cho chiếc xe thể thao mui trần này lắp biển kinh doanh vận tải. Chiếc xe thể thao mui trần Chevrolet Corvette C8 đầu tiên về Việt Nam mang ngoại thất màu trắng với nội thất màu da bò kết hợp cùng nhiều chi tiết màu đen ở bảng táp-lô cũng như viền ghế. Chevrolet Corvette C8 đầu tiên về Việt Nam sở hữu kiểu mui cứng tháo lắp bằng tay. Ngoại hình Chevrolet Corvette C8 đầu tiên về Việt Nam gây ấn tượng với đèn pha LED thiết kế sắc cạnh, các hốc gió trước được chia thành 3 phần riêng biệt với các thanh chia gió nằm ngang tạo nên vẻ đẹp rất "cơ bắp" cho mẫu xe thể thao đến từ nước Mỹ. Phía sau khoang lái của những chiếc xe thể thao mui trần Chevrolet Corvette thế hệ thứ 8 là khối động cơ V8, hút khí tự nhiên LT2, dung tích 6.2 lít, có khả năng sản sinh công suất tối đa 490 mã lực và đạt mô-men xoắn cực đại lên đến 630 Nm. Đi cùng động cơ này trên Chevrolet Corvette thế hệ thứ 8 đầu tiên về Việt Nam chính là hộp số ly hợp kép 8 cấp do Tremec thiết kế và truyền sức mạnh đến 2 bánh sau. Chevrolet Corvette C8 Stingray 2LT 2020 có thể đạt tốc độ 100 km/h từ vị trí đứng yên trong chưa đầy 3 giây và tốc độ tối đa đạt hơn 300 km/h. Nổi bật không kém so với chiếc xe thể thao mui trần Chevrolet Corvette C8 đầu tiên về Việt Nam chính là siêu xe mui trần McLaren 650S Spider có không quá 11 chiếc được mang về nước nhưng lại là chiếc duy nhất định cư ở Cần Thơ. Đây cũng là 1 trong 3 chiếc McLaren 650S Spider tại Việt Nam có màu sơn cam Orange McLaren. Video: Xe thể thao Chevrolet Corvette C8 2020 tại Cần Thơ.