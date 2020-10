Siêu xe cổ Vanwall 1957 được tái sinh, chào bán 49,7 tỷ đồng

Trong năm 1957, thương hiệu Vanwall đã vinh quang giành được cúp vô địch Formula One Constructors Championship Trophy đầu tiên trên thế giới. Giờ đây, 62 năm sau, siêu xe Vanwall đang bất ngờ quay trở lại. Để chúc mừng 6 chiến thắng trong năm 1958, Vanwall, giờ lấy tên thương hiệu mới là Vanwall Group, đang chế tạo 6 chiếc xe kế tục dựa trên chiếc xe đua vô địch 1958. Chỉ 5 chiếc xe kế tục sẽ được bán cho những nhà sưu tập cá nhân, còn chiếc thứ 6 sẽ trở thành một phần của Vanwall Historic Racing Team (Đội Đua xe Lịch sử Vanwall). Mỗi chiếc xe sẽ cần hàng nghìn giờ lao động từ những chuyên gia xe đua lịch sử và phục chế, chế tạo dựa trên những bản vẽ thiết kế nguyên bản từ thập niên 1950 và sẽ được trang bị động cơ Vanwall dung tích 2.489 cc, mạnh 270 mã lực. Ngoài việc chiếc thắng giải Formula One Constructors Championship Trophy đầu tiên, siêu xe đua Vanwall cũng là chiếc xe do Anh Quốc chế tạo đầu tiên đã chiến thắng British Grand Prix với một tay đua người Anh trong năm 1957, với huyền thoại Ngài Stirling Moss và Tony Brooks cầm lái. Thậm chí, Vanwall còn là cái tên đầu tiên trong số hai đội đua Công thức 1 từng đạt điểm tối đa trong một mùa giải. Hiện nay, Vanwall cũng không phải công ty duy nhất đang phục sinh những xe đua Anh Quốc lịch sử. Ví dụ, Aston Martin đang tái chế tạo DB4 GT Zagato cùng với DBS GT Zagato dựa trên DBS Superleggera để trở thành một phần của DBZ Century Collection. Không những Vanwall đã thành công vẻ vang trên đường đua, mà thương hiệu này còn đi tiên phong nhiều đột phá thiết kế chế tạo ví như sử dụng phanh đĩa thay vì phanh tang trống trong Công thức 1, mang tới cho mình lợi thế trước đối thủ Ferrari. Khung gầm xe gốc đã được thiết kế bởi Colin Chapman, nhà sáng lập Lotus, trong khi hệ thống khí động học lại được thiết kế bởi Frank Costin. Mỗi chiếc xe kế tục chế tạo thủ công khá giống nguyên mẫu, giá xe Vanwall khoảng 1,65 triệu bảng Anh (tương đương 49,7 tỷ đồng). Video: Vanwall, xe đua Công thức 1 quan trọng nhất ở Anh Quốc.

