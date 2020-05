Siêu xe “2 trong 1” McLaren P1 GTR lần đầu lướt phố

Nhắc đến dòng siêu xe McLaren P1 chúng ta không thể bỏ qua được một phiên bản đỉnh hơn đó chính là mẫu xe McLaren P1 GTR, vốn là một chiếc siêu xe dựa trên thiết kế của McLaren P1 để dành chuyên chạy trên đường đua. Tuy nhiên, có không ít khách hàng muốn mang siêu phẩm như McLaren P1 GTR ra đường phố để chạy vì thiết kế xe quá ngầu. McLaren P1 GTR thế hệ mới được gọi là siêu xe "2 trong 1" do có thể chạy trong đường đua và lưu thông hợp pháp trên đường phố nếu qua bàn tay của hãng độ Lanzante Motorsport. Chiếc xe nay mang biển số của Dubai và có con số 24 bên hông xe cũng như ở biển số Chiếc siêu xe McLaren P1 GTR này có bộ áo màu trắng cùng đề-can màu đen đối lập hay nhiều chi tiết ở ngoại thất bằng carbon. Chưa hết, siêu xe dành cho đường đua McLaren P1 GTR này mang biển số của nước Dubai. Được gọi là siêu xe "2 trong 1" do có thể chạy trong đường đua và lưu thông hợp pháp trên đường phố nếu qua bàn tay Lanzante Motorsport. Chỉ có 35 chiếc McLaren P1 GTR được sản xuất trên thế giới. Giới thạo tin ước tính, với độ hiếm của dòng siêu xe dành cho đường đua McLaren P1 GTR cùng việc đã được hãng Lanzante Motorsport sửa đổi. Chính vì vậy, giá xe McLaren P1 GTR bán ra không dưới 3,2 triệu đô la, tương đương 75 tỷ đồng. Siêu xe dành cho đường đua McLaren P1 GTR được trang bị động cơ V8, tăng áp kép, dung tích 3,8 lít kết hợp cùng với mô-tơ điện sẽ cho ra tổng công suất tối đa là 986 mã lực. So với phiên bản đường phố tiêu chuẩn, McLaren P1 GTR mạnh hơn đến 83 mã lực. Video: Ngắm siêu xe triệu đô McLaren P1 GTR mới.

Nhắc đến dòng siêu xe McLaren P1 chúng ta không thể bỏ qua được một phiên bản đỉnh hơn đó chính là mẫu xe McLaren P1 GTR, vốn là một chiếc siêu xe dựa trên thiết kế của McLaren P1 để dành chuyên chạy trên đường đua. Tuy nhiên, có không ít khách hàng muốn mang siêu phẩm như McLaren P1 GTR ra đường phố để chạy vì thiết kế xe quá ngầu. McLaren P1 GTR thế hệ mới được gọi là siêu xe "2 trong 1" do có thể chạy trong đường đua và lưu thông hợp pháp trên đường phố nếu qua bàn tay của hãng độ Lanzante Motorsport. Chiếc xe nay mang biển số của Dubai và có con số 24 bên hông xe cũng như ở biển số Chiếc siêu xe McLaren P1 GTR này có bộ áo màu trắng cùng đề-can màu đen đối lập hay nhiều chi tiết ở ngoại thất bằng carbon. Chưa hết, siêu xe dành cho đường đua McLaren P1 GTR này mang biển số của nước Dubai. Được gọi là siêu xe "2 trong 1" do có thể chạy trong đường đua và lưu thông hợp pháp trên đường phố nếu qua bàn tay Lanzante Motorsport. Chỉ có 35 chiếc McLaren P1 GTR được sản xuất trên thế giới. Giới thạo tin ước tính, với độ hiếm của dòng siêu xe dành cho đường đua McLaren P1 GTR cùng việc đã được hãng Lanzante Motorsport sửa đổi. Chính vì vậy, giá xe McLaren P1 GTR bán ra không dưới 3,2 triệu đô la, tương đương 75 tỷ đồng. Siêu xe dành cho đường đua McLaren P1 GTR được trang bị động cơ V8, tăng áp kép, dung tích 3,8 lít kết hợp cùng với mô-tơ điện sẽ cho ra tổng công suất tối đa là 986 mã lực. So với phiên bản đường phố tiêu chuẩn, McLaren P1 GTR mạnh hơn đến 83 mã lực. Video: Ngắm siêu xe triệu đô McLaren P1 GTR mới.