Siêu SUV Lamborghini Urus độ off-road sẽ như thế nào?

Lamborghini Urus hoàn toàn mới đã thay đổi phân khúc SUV hiệu suất cao theo một hướng tích cực hơn. Các đối thủ như BMW X5 M và Porsche Cayenne Turbo S đã được cảnh báo. Ngay cả đối thủ lâu năm của Lamborghini là Ferrari cũng buộc phải đáp trả bằng chiếc SUV đầu tiên của mình, Purosangue mà sẽ ra mắt vào năm sau. Kể từ khi ra mắt trong năm 2018, mẫu siêu SUV Lamborghini Urus vẫn không thay đổi gì. Tuy nhiên, nhà sản xuất xe Ý vẫn cam kết chế tạo một phiên bản sản xuất và sẵn sàng đi đua của Urus ST-X Concept, một phiên bản có khả năng off-road và độ để đua của chiếc SUV trang bị động cơ tăng áp kép V8 dung tích 4.0 lít. Nhưng liệu Lamborghini có thể theo đuổi khả năng off-road hơn nữa không? Tất nhiên là có, mặc dù nghi ngờ họ sẽ làm như vậy. Đó là lý do tại sao chúng ta đành trông cậy vào các nhà thiết kế cá nhân và các công ty độ hậu mãi để biến mọi thứ thành hiện thực. Mới đây, Abimelec Design vừa phát hành một bản thiết kế có thể là chiếc Lamborghini Urus độ off-road tối thượng. Chiếc Urus sẵn sàng đi Bắc Cực này trông vẫn rất giống một chiếc Urus thông thường, nhưng có một vài sửa đổi "nhỏ". Thứ nhất, chiếc xe “hư cấu” có những chiếc lốp to lớn và rộng hơn hẳn, nếu bạn nhìn kỹ, la-zăng có mang mafud đồng đỏ lấy cảm hứng từ Lamborghini Countach. Trong khi đó, các tấm chắn bùn mới nổi bật hơn được lấy cảm hứng từ chiếc Lamborghini LM002 độc đáo mà vẫn được gọi là "Rambo Lambo". Chiếc xe cũng được bổ sung giá nóc chứa lốp dự phòng và một vài can nhiên liệu. Nhà thiết kế không đề cập đến bất kỳ sửa đổi nào về hệ thống treo hoặc động cơ, mặc dù chắc chắn sẽ cần thiết lắp thêm bộ nâng và các trang bị độ liên quan khác để phù hợp với bộ bánh xe mới. Khối động cơ V8 mạnh 641 mã lực có lẽ sẽ không cần bất kỳ điều chỉnh nào, cũng như hệ dẫn động AWD và hộp số tự động ZF 8 cấp. Đáng buồn thay, chiếc Urus khám phá địa cực này vẫn chỉ đơn thuần là một bản concept thiết kế trên internet, nhưng rõ ràng là ai đó cần phải biến điều này thành hiện thực. Những chiếc SUV tối thượng có thể là xu hướng tiếp theo trong phân khúc, bởi giờ đây nó vốn đã chính phục đường phố thông thường và thậm chí đường đua. Lamborghini Urus sẽ là một nền tảng cơ sở tuyệt vời cho một chiếc xe chuyển đổi như vậy. Video: Giới thiệu siêu SUV Lamborghini Urus thế hệ mới.

Lamborghini Urus hoàn toàn mới đã thay đổi phân khúc SUV hiệu suất cao theo một hướng tích cực hơn. Các đối thủ như BMW X5 M và Porsche Cayenne Turbo S đã được cảnh báo. Ngay cả đối thủ lâu năm của Lamborghini là Ferrari cũng buộc phải đáp trả bằng chiếc SUV đầu tiên của mình, Purosangue mà sẽ ra mắt vào năm sau. Kể từ khi ra mắt trong năm 2018, mẫu siêu SUV Lamborghini Urus vẫn không thay đổi gì. Tuy nhiên, nhà sản xuất xe Ý vẫn cam kết chế tạo một phiên bản sản xuất và sẵn sàng đi đua của Urus ST-X Concept, một phiên bản có khả năng off-road và độ để đua của chiếc SUV trang bị động cơ tăng áp kép V8 dung tích 4.0 lít. Nhưng liệu Lamborghini có thể theo đuổi khả năng off-road hơn nữa không? Tất nhiên là có, mặc dù nghi ngờ họ sẽ làm như vậy. Đó là lý do tại sao chúng ta đành trông cậy vào các nhà thiết kế cá nhân và các công ty độ hậu mãi để biến mọi thứ thành hiện thực. Mới đây, Abimelec Design vừa phát hành một bản thiết kế có thể là chiếc Lamborghini Urus độ off-road tối thượng. Chiếc Urus sẵn sàng đi Bắc Cực này trông vẫn rất giống một chiếc Urus thông thường, nhưng có một vài sửa đổi "nhỏ". Thứ nhất, chiếc xe “hư cấu” có những chiếc lốp to lớn và rộng hơn hẳn, nếu bạn nhìn kỹ, la-zăng có mang mafud đồng đỏ lấy cảm hứng từ Lamborghini Countach. Trong khi đó, các tấm chắn bùn mới nổi bật hơn được lấy cảm hứng từ chiếc Lamborghini LM002 độc đáo mà vẫn được gọi là "Rambo Lambo". Chiếc xe cũng được bổ sung giá nóc chứa lốp dự phòng và một vài can nhiên liệu. Nhà thiết kế không đề cập đến bất kỳ sửa đổi nào về hệ thống treo hoặc động cơ, mặc dù chắc chắn sẽ cần thiết lắp thêm bộ nâng và các trang bị độ liên quan khác để phù hợp với bộ bánh xe mới. Khối động cơ V8 mạnh 641 mã lực có lẽ sẽ không cần bất kỳ điều chỉnh nào, cũng như hệ dẫn động AWD và hộp số tự động ZF 8 cấp. Đáng buồn thay, chiếc Urus khám phá địa cực này vẫn chỉ đơn thuần là một bản concept thiết kế trên internet, nhưng rõ ràng là ai đó cần phải biến điều này thành hiện thực. Những chiếc SUV tối thượng có thể là xu hướng tiếp theo trong phân khúc, bởi giờ đây nó vốn đã chính phục đường phố thông thường và thậm chí đường đua. Lamborghini Urus sẽ là một nền tảng cơ sở tuyệt vời cho một chiếc xe chuyển đổi như vậy. Video: Giới thiệu siêu SUV Lamborghini Urus thế hệ mới.