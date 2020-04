Siêu phẩm Lotus Evija mới sắp ra mắt thị trường có gì "hot"?

Không chỉ đi đầu so với những người anh em của mình, siêu xe Lotus Evija mới còn đi đầu trong phân khúc ôtô điện với những công nghệ và hiệu năng hàng đầu. Sạc nhanh, sức mạnh, tốc độ, khả năng xử lý,… chúng đều có mặt trên mẫu xe này, cùng với đó là ngoại hình đẹp mắt, cửa cánh bướm và khoang nội thất vô cùng hiện đại. Với chiếc xe này, thương hiệu ôtô Lotus không còn là một nhà sản xuất xe thể thao cỡ nhỏ nữa, giờ đây, hãng đã có cho mình một chiếc hypercar thực thụ. Sau đây sẽ là tất cả những gì bạn cần biết về chiếc hypercar chạy điện đầu tiên của Lotus. Không chỉ là chiếc siêu xe mạnh nhất của Lotus, Evija còn là chiếc xe mạnh nhất trên thị trường ở thời điểm này. Lotus trang bị cho xe bốn động cơ điện, đặt tại bốn bánh xe và có thể tạo ra tổng công suất lên đến 1.974 mã lực. Xe sở hữu viên pin dung lượng 70 kWh, cùng với đó là công nghệ dẫn động do Integral Powertrain, công ty cung cấp hệ dẫn động cho VW I.D. R. Lotus Evija co thể đạt tốc độ 300 km/h trong chưa đầy 9 giây, tốc độ tối đa mà xe có thể đạt được ở mức trên 360 km/h, tức bạn sẽ cần chưa đến nửa phút để có thể tăng tốc từ vị trí đứng yên lên tốc độ tối đa của xe. Lotus cung cấp cho Evija năm chế độ lái khác nhau gồm: Range (đi xa), City (nội thành), Tour, Sport (thể thao), Track (chạy track). Ở chế độ chạy đường đua, viên pin của xe sẽ cạn chỉ trong 7 phút. Xuyên suốt lịch sử phát triển của mình, Lotus luôn đề cao hả năng xử lý ở những góc cua hơn là sức mạnh của xe. Colin Chapman, người sáng lập nên hãng xe này luôn nổi tiếng với câu nói “đơn giản hóa, sau đó làm cho xe nhẹ thêm”, và tạo cho Lotus trở thành hãng xe đầu tiên sử dụng khung gầm monocoque. Để đảm bảo Evija có thể trở thành một chiếc Lotus thực sự với khả năng vận hành ấn tượng trên đường đua, hãng đã trang bị cho xe nhiều hốc gió, đường dẫn không khí khắp ngoại thất của xe. Theo Lotus, chiếc xe được “tạo hình bằng gió”. Phía sau, xe được trang bị một cánh gió chủ động, ngay bên dưới là hốc gió được bao quanh bởi đèn hậu LED, thông với hai hốc gió bên hông xe. Evija là mẫu xe thương mại đầu tiên sử dụng công nghệ đèn pha laser. Xe sử dụng bộ mâm được làm băng hợp kim ma-giê, có kích thước 20 inch ở bánh trước và 21 inch ở bánh sau. Khoang nội thất của Evija được Lotus tối giản nhằm buộc người lái tập trung vào những trải nghiệm mà xe mang lại. Nút bấm chức năng đều được tích hợp trên vô-lăng kiểu đua trong khi bảng điều khiển trung tâm chỉ cung cấp các nút bấm điều khiển hệ thống thông tin giải trí với Apple Carplay và Android Auto, điều hòa và nút khởi động,..... Xe sẽ chỉ được sản xuất giới hạn 130 chiếc, giá xe Lotus Evija sẽ là 2,3 triệu Đô-la. Đẻ có thể giữ cho mình một vị trí trong số 130 suất mua, khách hàng sẽ phải đặt cọc số tiền 233.000 Đô-la và chờ đợi khoảng từ một đến hai năm để nhận xe. HIện tại, Evija đang ở những giai đoạn phát triển cuối cùng trước khi những chiếc đầu tiên sẽ được giao đến tay khách hàng vào tháng 6 tới đây. Video: Siêu phẩm Lotus Evija mới sắp ra mắt thị trường có gì "hot"?

Không chỉ đi đầu so với những người anh em của mình, siêu xe Lotus Evija mới còn đi đầu trong phân khúc ôtô điện với những công nghệ và hiệu năng hàng đầu. Sạc nhanh, sức mạnh, tốc độ, khả năng xử lý,… chúng đều có mặt trên mẫu xe này, cùng với đó là ngoại hình đẹp mắt, cửa cánh bướm và khoang nội thất vô cùng hiện đại. Với chiếc xe này, thương hiệu ôtô Lotus không còn là một nhà sản xuất xe thể thao cỡ nhỏ nữa, giờ đây, hãng đã có cho mình một chiếc hypercar thực thụ. Sau đây sẽ là tất cả những gì bạn cần biết về chiếc hypercar chạy điện đầu tiên của Lotus. Không chỉ là chiếc siêu xe mạnh nhất của Lotus, Evija còn là chiếc xe mạnh nhất trên thị trường ở thời điểm này. Lotus trang bị cho xe bốn động cơ điện, đặt tại bốn bánh xe và có thể tạo ra tổng công suất lên đến 1.974 mã lực. Xe sở hữu viên pin dung lượng 70 kWh, cùng với đó là công nghệ dẫn động do Integral Powertrain, công ty cung cấp hệ dẫn động cho VW I.D. R. Lotus Evija co thể đạt tốc độ 300 km/h trong chưa đầy 9 giây, tốc độ tối đa mà xe có thể đạt được ở mức trên 360 km/h, tức bạn sẽ cần chưa đến nửa phút để có thể tăng tốc từ vị trí đứng yên lên tốc độ tối đa của xe. Lotus cung cấp cho Evija năm chế độ lái khác nhau gồm: Range (đi xa), City (nội thành), Tour, Sport (thể thao), Track (chạy track). Ở chế độ chạy đường đua, viên pin của xe sẽ cạn chỉ trong 7 phút. Xuyên suốt lịch sử phát triển của mình, Lotus luôn đề cao hả năng xử lý ở những góc cua hơn là sức mạnh của xe. Colin Chapman, người sáng lập nên hãng xe này luôn nổi tiếng với câu nói “đơn giản hóa, sau đó làm cho xe nhẹ thêm”, và tạo cho Lotus trở thành hãng xe đầu tiên sử dụng khung gầm monocoque. Để đảm bảo Evija có thể trở thành một chiếc Lotus thực sự với khả năng vận hành ấn tượng trên đường đua, hãng đã trang bị cho xe nhiều hốc gió, đường dẫn không khí khắp ngoại thất của xe. Theo Lotus, chiếc xe được “tạo hình bằng gió”. Phía sau, xe được trang bị một cánh gió chủ động, ngay bên dưới là hốc gió được bao quanh bởi đèn hậu LED, thông với hai hốc gió bên hông xe. Evija là mẫu xe thương mại đầu tiên sử dụng công nghệ đèn pha laser. Xe sử dụng bộ mâm được làm băng hợp kim ma-giê, có kích thước 20 inch ở bánh trước và 21 inch ở bánh sau. Khoang nội thất của Evija được Lotus tối giản nhằm buộc người lái tập trung vào những trải nghiệm mà xe mang lại. Nút bấm chức năng đều được tích hợp trên vô-lăng kiểu đua trong khi bảng điều khiển trung tâm chỉ cung cấp các nút bấm điều khiển hệ thống thông tin giải trí với Apple Carplay và Android Auto, điều hòa và nút khởi động,..... Xe sẽ chỉ được sản xuất giới hạn 130 chiếc, giá xe Lotus Evija sẽ là 2,3 triệu Đô-la. Đẻ có thể giữ cho mình một vị trí trong số 130 suất mua, khách hàng sẽ phải đặt cọc số tiền 233.000 Đô-la và chờ đợi khoảng từ một đến hai năm để nhận xe. HIện tại, Evija đang ở những giai đoạn phát triển cuối cùng trước khi những chiếc đầu tiên sẽ được giao đến tay khách hàng vào tháng 6 tới đây. Video: Siêu phẩm Lotus Evija mới sắp ra mắt thị trường có gì "hot"?