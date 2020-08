Siêu phẩm Bugatti Divo có giá “khóc thét” 135 tỷ đồng tại Mỹ

Siêu phẩm Bugatti Divo là một trong những mẫu siêu xe có giá bán đắt đỏ nhất thế kỷ 21 này. Nhưng điều này cũng không khiến giới nhà giàu bận tâm mấy và sẵn sàng mở hầu bao để sở hữu mẫu hypercar chỉ có 40 chiếc được sản xuất trên toàn thế giới. Mẫu giá siêu xe Bugatti Divo khởi điểm là 5,8 triệu đô la (tương đương 135 tỷ đồng). Như vậy, Divo hiện là chiếc siêu xe đắt nhất của hãng xe Pháp từng tạo ra. Trước đó, danh hiệu này thuộc về chiếc xe Bugatti Chiron Sport 110 Ans Edition với giá bán được cho hơn 3,26 triệu đô la. Hiện hãng siêu xe Pháp đã bắt đầu giao hàng dòng xe Divo và chiếc Bugatti Divo đầu tiên đã được vận chuyển đến Mỹ thông qua đại lý siêu xe Miller Motorcars. Chiếc Bugatti Divo đầu tiên đến Mỹ có màu sơn xám rất giống mã màu Grigio Ferro nổi tiếng của hãng Ferrari. Ngoài màu xám, chiếc siêu xe triệu đô Bugatti Divo đầu tiên đến Mỹ còn có nhiều chi tiết hoàn thành sợi carbon bóng để vừa tạo điểm nhấn cũng như mang đến trọng lượng lý tưởng nhất cho xe. Bên hông chiếc Bugatti Divo đầu tiên đến Mỹ còn có Quốc kỳ của Pháp và bộ mâm đa chấu kép sơn 2 tông màu tương phản. Bên trong khoang lái của siêu xe triệu đô Bugatti Divo đầu tiên đến Mỹ có màu nâu đậm làm bộ áo chính cho nội thất của xe cùng với đó là các điểm nhấn hoàn thành tông màu trắng và tất nhiên là không thể thiếu sợi carbon. Được chế tạo dựa trên chiếc Bugatti Chiron, Divo trở thành mẫu xe có thiết kế dữ dằn và cực kỳ hung hãn ngay từ cái nhìn đầu tiên ở đèn pha hay đèn hậu ma trận của công nghệ LED. Điểm thú vị của Bugatti Divo chính là việc cải thiện tính khí động lực học, nhờ đó tạo ra thêm 90 kg lực ép xuống mặt đường. Bugatti Divo còn được lắp thêm thanh ba-bô-lê (side skirt) khí động học, vây cá trung tâm và cánh gió đuôi mới có tác dụng như phanh khí cho Divo. Cánh gió đuôi của Bugatti Divo rộng hơn 23% so với loại trên Chiron, từ đó cải thiện đáng kể lực ép xuống mặt đường và hiệu suất phanh. Tuy nhiên, ngay khi được vén màn lần đầu tiên tại sự kiện Pebble Beach Concours d’Elegance vào tháng 8, Bugatti Divo đã gây thất vọng cho không ít các tay lái tốc độ khi đã bị loại bỏ chế độ lái Top Speed nổi tiếng. Điều này cũng đồng nghĩa với việc khối động cơ W16, dung tích 8.0 lít, đi kèm 4 bộ tăng áp, tạo ra công suất tối đa 1.500 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.600 Nm của Divo chỉ có thể đạt tốc độ tối đa 380 km/h. Chưa hết, Bugatti còn cắt giảm nhiều "đồ chơi" không cần thiết như loại bỏ ngăn chứa đồ trong bệ tì tay trung tâm và trên mặt cửa, sử dụng hệ thống âm thanh nhẹ hơn, bộ vành giảm trọng lượng và nắp bộ giải nhiệt bằng sợi carbon mới nhằm mang đến trọng lượng xuống còn 1.996 kg, giảm 35 kg so với Chiron. Những thay đổi ấn tượng này đã giúp Bugatti Divo hoàn thành một vòng đua Nardo có chiều dài 12,5 km trong thời gian nhanh hơn 8 giây so với Bugatti Chiron. Cuối cùng, cái tên Divo được hãng Bugatti đặt theo tên của tay đua người Pháp, Albert Divo. Video: Giới thiệu siêu phẩm Bugatti Divo hàng hiếm.

