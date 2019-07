Siêu môtô Yamaha YZF-R6 kỷ niệm 20 năm bán 320 triệu đồng

Mẫu siêu môtô Yamaha YZF-R6 chỉ ra đời sau đàn anh YZF-R1 đúng 1 năm. Dù "sinh sau đẻ muộn" so với người anh YZF-R1, nhưng chiếc sport bike này không hề kém cạnh về độ nổi tiếng cũng như sức mạnh. Chiếc YZF-R6 phiên bản kỷ niệm 20 năm này không do Yamaha trực tiếp tạo ra. Tương tự phiên bản kỷ niệm 20 năm ra mắt YZF-R1, điểm khác biệt trên YZF-R6 bản kỷ niệm nằm ở dàn áo xe. Việc thiết kế này được đảm nhận bởi hãng GK Dynamics. Phần đầu xe trang bị cặp giảm xóc hành trình ngược USD của KYB với đường kính 43 mm, thiết kế vành 5 chấu nhìn có phần đơn giản. Phanh trước đôi dùng đĩa phanh có đường kính 320 mm kết hợp cùng cụm phanh 4 piston. Yamaha đã trang bị cho YZF-R6 bảng đồng hồ tương tự đàn anh YZF-R1 đời 2013. Các hệ thống điện tử hỗ trợ từ YZF-R1 cũng đã được đem xuống mẫu xe này như kiểm soát lực kéo 6 chế độ, hệ thống lái D-Mode... Chiếc xe sở hữu tông màu đen-đỏ tương tự phiên bản YZF-R6 sản xuất lần đầu tiên vào năm 1999. Thiết kế bộ tem đơn giản nhưng nổi bật, phần trên là sự kết hợp giữa màu đỏ phối với màu trắng, tương phản với màu đen của dàn quây thân dưới của xe. Xe được trang bị hộp số 6 cấp cùng ly hợp chống trượt. YZF-R6 là một trong những mẫu sport bike đầu tiên được trang bị hệ thống ga điện tử với chip điều khiển cổ hút YCC-I và tay ga điện tử YCC-T. YZF-R6 trang bị động cơ 4 xy-lanh thẳng hàng có dung tích 599 cc, DOHC, làm mát bằng dung dịch cho công suất của xe có thể đạt được là 117 mã lực tại 7.500 vòng/phút. Trong phân khúc 600 cc, YZF-R6 là mẫu xe có khối lượng nhẹ nhất chỉ 169 kg và trục cơ sở ngắn nhất. Thiết kế đuôi của YZF-R6 tương tự YZF-R1 với phần đuôi được tạo hình thành các khe gió cùng với bộ đèn hậu được đặt dọc ngay giữa. Để giảm khối lượng cho xe xuống mức tối đa, bộ khung phụ phía sau được Yamaha đúc từ magie. Logo phiên bản kỷ niệm 20 năm được trang trí ngay phía trên bình xăng. Những ai muốn sở hữu phiên bản kỷ niệm 20 năm này phải tham gia vào một cuộc rút thăm may mắn. Kết quả được công bố vào ngày 28/6. Giá xe Yamaha YZF-R6 này là 1,56 triệu yen Nhật (tương đương 320 triệu đồng). Video: Chi tiết siêu môtô Yamaha YZF-R6 kỷ niệm 20 năm.

