"Siêu bò" Lamborghini Temerario có thể sẽ mạnh hơn 1.000 mã lực

Chưa có ai ngoài Lamborghini từng lái thử mẫu xe Temerario mới, nhưng giám đốc R&D của hãng sản xuất ôtô này đã khiến chúng ta phấn khích về những phiên bản Lamborghini Temerario thế hệ mới thậm chí còn nóng bỏng hơn, mạnh mẽ nhất sẽ ra mắt trong những năm tới. Cựu nhân viên Audi, Rouven Mohr chia sẻ với Top Gear rằng công suất 789 mã lực mà hệ thống truyền động V8 mới của siêu xe Lamborghini Temerario này hiện đang tạo ra chỉ là bước khởi đầu và cả hệ thống đốt trong và điện đều có thể mang lại nhiều hơn thế nữa. Giám đốc công nghệ của Lamboghini cho biết động cơ V8 và động cơ điện của siêu xe hybrid này hiện mang đến 907 mã lực, và có thể mang lại nhiều hơn thế nữa trong tương lai. “Chúng tôi vận hành động cơ đốt trong của mình ở mức 200PS (197 mã lực) trên một lít”, Mohr nói về cấu hình ra mắt Temerario. “[Nhưng] chúng tôi có thể chạy ở mức, chẳng hạn, 220PS (217 mã lực) trên một lít.”Động cơ V8 của Lamborghini Temerario tăng áp kép 10.000 vòng/phút mới có dung tích 4.0 lít, do đó tạo ra công suất 789 mã lực tính đến thời điểm hiện tại, lớn hơn nhiều so với động cơ V10 hút khí tự nhiên của Huracan cũ có thể mơ ước chỉ 601 mã lực hay ngay cả động cơ STO sẵn sàng cho đường đua cũng chỉ đạt công suất tối đa 631 mã lực. “Một con số bốn chữ số có thể có đối với động cơ,” Mohr nói với Top Gear ám chỉ công suất của các phiên bản tiếp theo có thể trên 1.000 mã lực. “Chúng tôi có thể thực hiện một bước tiến lớn, điều đó là rõ ràng.” Mohr cũng tiết lộ rằng Lamborghini đã cân nhắc việc trang bị động cơ V6 cho Temerario sau khi xác định rằng động cơ chỉ có sáu xi-lanh có thể đạt được mục tiêu hiệu suất của hãng. “Nhưng chúng tôi nghĩ rằng định vị thương hiệu sẽ là một bước tiến quá lớn, chuyển từ động cơ V10 sang động cơ V6 sẽ không phù hợp với thương hiệu Lamborghini,” Mohr chia sẻ, đồng thời nói thêm rằng động cơ V8 có thể tạo ra cảm xúc mạnh mẽ hơn cho người lái so với động cơ V6, mà không nêu đích danh các đối thủ Ferrari và McLaren, cả hai đều sử dụng động cơ V6 cho xe PHEV mới của họ. Mohr cho biết Lamborghini thậm chí còn thảo luận ngắn gọn về khả năng tạo ra động cơ V10 mới nhưng đã bác bỏ ý tưởng này sau khi nhận ra rằng hãng sẽ phải hy sinh 20% công suất để đáp ứng các quy định về khí thải trong tương lai. Video: Giới thiệu "siêu bò" Lamborghini Temerario mới.

