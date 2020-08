Seres ix3 - SUV điện hạng C thể thao, giá rẻ của Trung Quốc

Mới đây, một công ty khởi nghiệp xe điện Trung Quốc mang tên Seres đã giới thiệu trước công chúng sản phẩm thứ hai của họ, ix3, tại Triển lãm Thành Đô 2020. Mẫu xe mới này được định vị là SUV hạng C và là xe điện có cự li di chuyển xa hơn so với sản phẩm đầu tiên, SF5. Nhà sản xuất đã trang bị cho Seres ix3 2020 mới một cụm pin lithium dung lượng 17,28 kWh, với cự li “cruising” thuần điện là 100 km. Trên phương diện thiết kế, Seres ix3 thế hệ mới có mặt trước đơn giản. Dù là xe điện, nhưng đầu xe vẫn có chi tiết lưới tản nhiệt khá lớn, thậm chí còn được trang trí mạ crôm bóng bẩy, kết hợp với đèn pha tương đối sắc cạnh. Thân vỏ xe có mang xọc màu xanh, tạo nên một cảm giác thể thao, năng động và công nghệ xanh thân thiện môi trường. Phần sườn xe trông khá là mượt mà, với một vài đường gân nổi rõ, uốn lượn đến tận đuôi. Phần nóc xe mang thiết kế hẹp lại dần ở phía sau, qua đó càng làm nổi bật dáng vẻ chuyển động, trẻ trung của ix3. Trái ngược với phía đầu xe bóng bẩy, phần đuôi xe trông khá trống trải với thiết kế đèn pha nằm tách biệt hẳn hai bên và hàng chữ “SERES” nhỏ kẹp giữa. Các nguồn tin chính thức cho biết rằng Seres ix3 có kích thước cụ thể là dài 4.385 mm, rộng 1.850, cao 1.650 mm với trục cơ sở 2.655 mm. Do vậy, ta có thể thấy rằng mẫu SUV điện này khá là vừa vặn, phù hợp cho những người mua trẻ mới lập gia đình. Đối với nội thất, tổng thể thiết kế của xe trông rất đơn giản. Bố cục hình chữ T của cụm điều khiển trung tâm trông rất gọn gàng, trong khi vô lăng 3 chấu phẳng phía dưới nhấn mạnh thêm tính cách thể thao và các cửa gió điều hòa trông giống hình động cơ khiến nội thất bớt đơn điệu đi. Sự kết hợp của bảng đồng hồ màn hình LCD và màn hình cảm ứng trung tâm nổi trên mặt táp lô cũng làm tăng thêm vẻ công nghệ cho nội thất ix3. Hơn nữa, chiếc xe vẫn sử dụng khá nhiều nút bấm và núm vặn kiểu truyền thống. Về mặt hiệu suất, Seres ix3 sẽ có mô tơ điện công suất tối đa 160 mã lực và 300 Nm mô-men xoắn cực đại, qua đó đủ sức gia tốc từ 0-100 km/h trong 9,5 giây và tốc độ tối đa là 155 km/h. Nó sử dụng điện cho quãng đường ngắn và dầu cho quãng đường dài, nhờ đó mà loại bỏ sự lo ngại về cự li di chuyển của người dùng và tránh khó khăn tìm điểm sạc điện. Trước mắt, giá xe Seres ix3 chưa công bố cụ thể. Video: JIN KANG SERES SF5 2020 mới.

