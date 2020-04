Triton Model H mới - xe SUV điện khổng lồ tới 8 chỗ ngồi

Nếu đây là lần đầu tiên bạn nghe thấy tên công ty Triton Solar có trụ sợ tại New Jersey, Mỹ, vậy thì bạn không phải là người duy nhất đâu. Công ty này là một cái tên hoàn toàn vô danh trong lĩnh vực xe điện – một đấu trường đang ngày càng trở nên chật chội với những người mới như Rivian, Lucid Motors, và LMC, tất cả đều đang muốn tranh đấu và chiến thắng Tesla. Gần đây, Triton Solar đã cho ra mắt một bộ phận chuyên xe điện TritonEV mới. Xe điện Triton Model H là một mẫu SUV khổng lồ với 8 chỗ ngồi và những thông số khủng bất ngờ. Vô danh là vậy, nhưng thời gian tới, có lẽ nhiều người sẽ nghe đến cái tên Triton hơn thông qua sản phẩm Triton Model H. Đây là một mẫu SUV 8 chỗ chạy điện hoàn toàn, sẵn sàng đối đầu Tesla Model X với những thông số kỹ thuật cực ấn tượng. Ấn tượng nhất trong số đó là cự li di chuyển. Nhờ có cụm pin 200 kWh khổng lồ, Triton Model H dự tính có khả năng di chuyển tới 1.126 km hoặc hơn thế nữa trên một lần sạc – gấp hơn 2 lần so với cự li di chuyển của đa số xe điện khác trên thị trường. Không chỉ có cự li di chuyển xa đến bất ngờ, Triton Model H sẽ còn mang tới những thông số điên rồ khác. Bốn mô tơ điện, một ở mỗi bánh, sẽ sản sinh tổng công suất 1.500 mã lực, đủ để gia tốc từ 0-96 km/h trong 2,9 giây. Đó là một tốc độ cực nhanh đối với một chiếc SUV to lớn 8 chỗ ngồi. Chưa dừng lại ở đó, nhà sản xuất còn khẳng định rằng Model H sẽ có sức kéo 6.985 kg, thêm một con số khiến nhiều người rớt hàm. Tuy nhiên, tất cả những thông số ở trên và ngay cả thiết kế của Triton Model H đều mới chỉ tồn tại trên mặt giấy tờ và hình ảnh máy tính. Không rõ bao giờ mẫu SUV điện siêu khủng này mới có thể thành sự thực, nhưng công ty có đang yêu cầu số tiền đặt cọc 5.000 USD cho một chiếc xe mới. Thậm chí nếu muốn ủng hộ hơn nữa, người mua có thể đặt hẳn phiên bản Model H "Founder's Edition" chỉ sản xuất giới hạn 100 chiếc và nộp thêm 135.000 USD. Video: Chi tiết xe SUV điện khổng lồ Triton Model H mới.

Nếu đây là lần đầu tiên bạn nghe thấy tên công ty Triton Solar có trụ sợ tại New Jersey, Mỹ, vậy thì bạn không phải là người duy nhất đâu. Công ty này là một cái tên hoàn toàn vô danh trong lĩnh vực xe điện – một đấu trường đang ngày càng trở nên chật chội với những người mới như Rivian, Lucid Motors, và LMC, tất cả đều đang muốn tranh đấu và chiến thắng Tesla. Gần đây, Triton Solar đã cho ra mắt một bộ phận chuyên xe điện TritonEV mới. Xe điện Triton Model H là một mẫu SUV khổng lồ với 8 chỗ ngồi và những thông số khủng bất ngờ. Vô danh là vậy, nhưng thời gian tới, có lẽ nhiều người sẽ nghe đến cái tên Triton hơn thông qua sản phẩm Triton Model H. Đây là một mẫu SUV 8 chỗ chạy điện hoàn toàn, sẵn sàng đối đầu Tesla Model X với những thông số kỹ thuật cực ấn tượng. Ấn tượng nhất trong số đó là cự li di chuyển. Nhờ có cụm pin 200 kWh khổng lồ, Triton Model H dự tính có khả năng di chuyển tới 1.126 km hoặc hơn thế nữa trên một lần sạc – gấp hơn 2 lần so với cự li di chuyển của đa số xe điện khác trên thị trường. Không chỉ có cự li di chuyển xa đến bất ngờ, Triton Model H sẽ còn mang tới những thông số điên rồ khác. Bốn mô tơ điện, một ở mỗi bánh, sẽ sản sinh tổng công suất 1.500 mã lực, đủ để gia tốc từ 0-96 km/h trong 2,9 giây. Đó là một tốc độ cực nhanh đối với một chiếc SUV to lớn 8 chỗ ngồi. Chưa dừng lại ở đó, nhà sản xuất còn khẳng định rằng Model H sẽ có sức kéo 6.985 kg, thêm một con số khiến nhiều người rớt hàm. Tuy nhiên, tất cả những thông số ở trên và ngay cả thiết kế của Triton Model H đều mới chỉ tồn tại trên mặt giấy tờ và hình ảnh máy tính. Không rõ bao giờ mẫu SUV điện siêu khủng này mới có thể thành sự thực, nhưng công ty có đang yêu cầu số tiền đặt cọc 5.000 USD cho một chiếc xe mới. Thậm chí nếu muốn ủng hộ hơn nữa, người mua có thể đặt hẳn phiên bản Model H "Founder's Edition" chỉ sản xuất giới hạn 100 chiếc và nộp thêm 135.000 USD. Video: Chi tiết xe SUV điện khổng lồ Triton Model H mới.