Scion xD "hàng hiếm" tại Việt Nam, hơn 10 năm vẫn 500 triệu

Scion xD cỡ nhỏ hiện nay đã bị Toyota khai tử tại thị trường Mỹ. Trước đây, mẫu xe hatchback này được sản xuất dành riêng cho giới trẻ, tuy nhiên hiện tại nhiệm vụ này đã được thay thế bởi các mẫu xe trẻ trung của Toyota như Yaris hay Corolla Hatchback. Một số ít xe Scion xD có mặt tại Việt Nam theo dạng nhập khẩu không chính hãng khoảng thời gian 10 năm trước. Scion xD tại Việt Nam được lắp động cơ 1.8 lít 4 xi-lanh với hệ thống điều khiển thời gian đóng mở van thông minh VVT-i tạo ra công suất 128 mã lực. Khách hàng có thể lựa chọn hộp số tay năm tốc độ hoặc một hộp số tự động bốn tốc độ. Động cơ 2ZR-FE với các piston trọng lượng nhẹ giúp cải thiện hiệu quả tiêu thụ nhiên liệu và sử dụng phun dầu làm mát piston nâng cao hiệu suất hơn nữa. Tuy nhiên, khả năng tăng tốc của Scion xD không tốt lắm, mất 10,4 giây để chiếc xe sử dụng hộp số tự động tăng tốc từ 0 lên 97 km/giờ, trong khi xe Honda Fit chỉ mất khoảng hơn 9 giây, còn xe Nissan Versa mất 9,5 giây. Một phần nguyên nhân là do xe xD có tự trọng 1.186 kg, nặng hơn xe Yaris khoảng 146 kg. Với hộp số sàn, khả năng tăng tốc của xe xD khá hơn một chút. Scion xác định đối tượng khách hàng mục tiêu của xe xD là trí thức trẻ (trong độ tuổi 30), chiếc xe này lắp bộ la-zăng bằng thép có đường kính 16 inch và lốp xe 195/60 R16. Kiểu dáng khá vuông vức và cá tính với tạo hình khác biệt so với các mẫu xe khác của hãng mẹ Toyota. Các ghế phía sau có thiết kế tạo nên sự tiện lợi và đa dụng bằng việc chúng có thể trượt về trước hoặc về phía sau trong khoảng 6 inch để tạo ra thêm không gian rộng rãi hơn nữa cho hành khách hoặc cho khoang chở hàng. Thêm vào đó, tựa lưng của chúng còn dựng nghiêng 10 độ và điều chỉnh theo năm vị trí khác nhau. Trang bị an toàn trên Sicon xD bao gồm hệ thống điều khiển ổn định thân xe (VSC) với điều khiển lực kéo (TRAC). Các trang bị tiêu chuẩn khác như: tay lái điện, cửa sổ điện, khóa cửa và gương điện, chìa khóa điều khiển từ xa, điều hòa nhiệt độ, chống phanh cứng trên bốn bánh với phân bố lực phanh điện tử (EBD) và hỗ trợ phanh. Lái xe và hành khách ở phía trước được bảo vệ bởi túi khí hai giai đoạn, ghế trước có lắp túi khí bảo vệ ở hai bên, hệ thống quản lý áp suất lốp xe và tay lái “gật gù” cùng với hệ thống điều khiển audio Thời điểm năm 2010, giá xe Scion xD tại thị trường Mỹ vào khoảng 15.070 USD với xe trang bị hộp số sàn và 15.970 USD với hộp số tự động, tương đương một chiếc Toyota Corolla bản tiêu chuẩn. Hiện trên thị trường xe cũ Việt Nam, những chiếc Scion xD đời 2009 được chào bán khoảng 500 triệu đồng. Video: Chi tiết xe hatchback cỡ nhỏ Scion xD đời 2013.

Scion xD cỡ nhỏ hiện nay đã bị Toyota khai tử tại thị trường Mỹ. Trước đây, mẫu xe hatchback này được sản xuất dành riêng cho giới trẻ, tuy nhiên hiện tại nhiệm vụ này đã được thay thế bởi các mẫu xe trẻ trung của Toyota như Yaris hay Corolla Hatchback. Một số ít xe Scion xD có mặt tại Việt Nam theo dạng nhập khẩu không chính hãng khoảng thời gian 10 năm trước. Scion xD tại Việt Nam được lắp động cơ 1.8 lít 4 xi-lanh với hệ thống điều khiển thời gian đóng mở van thông minh VVT-i tạo ra công suất 128 mã lực. Khách hàng có thể lựa chọn hộp số tay năm tốc độ hoặc một hộp số tự động bốn tốc độ. Động cơ 2ZR-FE với các piston trọng lượng nhẹ giúp cải thiện hiệu quả tiêu thụ nhiên liệu và sử dụng phun dầu làm mát piston nâng cao hiệu suất hơn nữa. Tuy nhiên, khả năng tăng tốc của Scion xD không tốt lắm, mất 10,4 giây để chiếc xe sử dụng hộp số tự động tăng tốc từ 0 lên 97 km/giờ, trong khi xe Honda Fit chỉ mất khoảng hơn 9 giây, còn xe Nissan Versa mất 9,5 giây. Một phần nguyên nhân là do xe xD có tự trọng 1.186 kg, nặng hơn xe Yaris khoảng 146 kg. Với hộp số sàn, khả năng tăng tốc của xe xD khá hơn một chút. Scion xác định đối tượng khách hàng mục tiêu của xe xD là trí thức trẻ (trong độ tuổi 30), chiếc xe này lắp bộ la-zăng bằng thép có đường kính 16 inch và lốp xe 195/60 R16. Kiểu dáng khá vuông vức và cá tính với tạo hình khác biệt so với các mẫu xe khác của hãng mẹ Toyota. Các ghế phía sau có thiết kế tạo nên sự tiện lợi và đa dụng bằng việc chúng có thể trượt về trước hoặc về phía sau trong khoảng 6 inch để tạo ra thêm không gian rộng rãi hơn nữa cho hành khách hoặc cho khoang chở hàng. Thêm vào đó, tựa lưng của chúng còn dựng nghiêng 10 độ và điều chỉnh theo năm vị trí khác nhau. Trang bị an toàn trên Sicon xD bao gồm hệ thống điều khiển ổn định thân xe (VSC) với điều khiển lực kéo (TRAC). Các trang bị tiêu chuẩn khác như: tay lái điện, cửa sổ điện, khóa cửa và gương điện, chìa khóa điều khiển từ xa, điều hòa nhiệt độ, chống phanh cứng trên bốn bánh với phân bố lực phanh điện tử (EBD) và hỗ trợ phanh. Lái xe và hành khách ở phía trước được bảo vệ bởi túi khí hai giai đoạn, ghế trước có lắp túi khí bảo vệ ở hai bên, hệ thống quản lý áp suất lốp xe và tay lái “gật gù” cùng với hệ thống điều khiển audio Thời điểm năm 2010, giá xe Scion xD tại thị trường Mỹ vào khoảng 15.070 USD với xe trang bị hộp số sàn và 15.970 USD với hộp số tự động, tương đương một chiếc Toyota Corolla bản tiêu chuẩn. Hiện trên thị trường xe cũ Việt Nam, những chiếc Scion xD đời 2009 được chào bán khoảng 500 triệu đồng. Video: Chi tiết xe hatchback cỡ nhỏ Scion xD đời 2013.