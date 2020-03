Xe cỡ nhỏ Toyota Scion sở hữu cả tủ lạnh, lò nướng BBQ

Tới lúc này, không chắc bao nhiêu người vẫn còn nhớ cái tên thương hiệu xe cỡ nhỏ Toyota Scion. Nó là cái tên được sử dụng cho một dòng xe của hãng Toyota và được bán trong giai đoạn 2003 – 2016 với chút đỉnh thành công. Khi ra đời, mẫu xe Toyota Scion hatchback vốn có nhiệm vụ mang tới những nhóm người mua trẻ trung cho Toyota tại thời điểm ngành công nghiệp ôtô đang cạnh tranh hơn bao giờ hết. Để làm điều đó, nó đã cho ra đời một số ý tưởng tiếp thị điên rồ ví như một phiên bản duy nhất cho mỗi mẫu xe, và vô số phụ kiện lắp đặt tại đại lý dể mang tới trải nghiệm cá nhân hóa thượng thừa. Khi Toyota tự đa dạng hóa các sản phẩm của mình hơn, công ty cho biết rằng họ không cần đến một tên thương hiệu đặc thù dành cho người mua trẻ tuổi nữa, và quyết định đóng cửa Scion. Nhà sản xuất xe Nhật Bản đã làm thế trước khi Scion thực sự có thể tạo nên một chỗ đứng vững vàng. Do vậy, bất chấp những đặc điểm thú vị của Scion, người ta sẽ không có nhiều chuyện để nói và để nhớ về một cái tên chết yểu. Tại một triển lãm xe độ SEMA cách đây vài năm, đội ngũ từ MV Designz ở Santa Ana, California đã cho ra đời chiếc Toyota Scion xD độ “tối thượng” này. Phức tạp hơn nhiều so với những gì người mua có thể nhận được từ nhà máy hoặc đại lý, chiếc xe này mới đây đã được mang bán đấu giá, và nhanh chóng tìm thấy một mái nhà mới. MV Designz chủ yếu độ thân vỏ của xe, và khiến nó nổi bật với tính năng “biến hình như Transformer”: cửa hậu, cửa bên sườn và cốp xe có thể trượt ra ngoài, trong khi nhiều bộ phận khác đều có thu vào – mở ra. Tất cả những chi tiết từ Toyota Scion biến hình giúp hé lộ các trang bị sang chảnh bên trong của xe khiến cho nhiều người ngạc nhiên như tủ lạnh, thùng giữ lạnh, bồn rửa, thớt, và thậm chí hai chiếc TV. Mặc dù vẫn giữ nguyên động cơ chính hãng, song chiếc xe Toyota Scion đặc biệt này có nhận được nắp capô, tấm cản va trước và sau, thanh ốp sườn độ, và một bộ la-zăng đúc cỡ 18-inch to tướng, kết hợp với đó là một lớp sơn hoàn thiện màu cam bắt mắt. Nhìn chung, đây chắc chắn là một chiếc xe giúp người lái nổi trội trên đường và khiến người nhìn thắc mắc về cái họ đang thấy trước mắt. Mức giá xe Toyota Scion độ này hiện vẫn chưa được tiết lộ. Video: Xe cỡ nhỏ Toyota Scion sở hữu cả tủ lạnh, lò nướng BBQ.

