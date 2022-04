Rolls-Royce Phantom “Rồng” hơn 35 tỷ của Bầu Kiên bất ngờ tái xuất

Trước khi bị bắt giữ vào tháng 8/2012 với nhiều tội danh và hiện đang tiếp tục thụ án 30 năm tù, ông Nguyễn Đức Kiên (bầu Kiên) sở hữu chiếc xe siêu sang đắt đỏ Rolls-Royce Phantom Year of the Dragon cực hiếm của mình. Được biết, chỉ sau nửa năm làm chủ nhân của 1 trong 33 xe Rolls-Royce Phantom Year of the Dragon được sản xuất toàn thế giới, bầu Kiên đã dính vào vòng lao lý. Kể từ đó, người ta không còn thấy chiếc xe Rolls-Royce Phantom phiên bản Rồng mang biển số Sài thành của bầu Kiên dạo phố Hà Nội, dù chiếc xe siêu sang còn lại đại gia này sở hữu là Bentley Continental Flying Spur vẫn thường xuyên được nhìn thấy trên đường phố Sài Gòn. Nhưng mới đây, sau gần 10 năm bị bắt, chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom Rổng của bầu Kiên đã bất ngờ được nhiều người mê xe nhìn thấy tái xuất trên nhiều con đường tại Hà Nội. Hiện không rõ chiếc Rolls-Royce Phantom bản "Rồng" có còn thuộc sở hữu của gia đình bầu Kiên hay không nhưng sự trở lại của 1 trong những chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom huyền thoại nhất tại dải đất hình chữ S này đã khiến giới mê xe vui mừng. Rolls-Royce Phantom Year of the Dragon của bầu Kiên trước khi bị bắt giữ và thụ án 30 năm tù có ngoại thất sơn màu đen cùng nhiều chi tiết mạ crôm bóng loáng. Bản thân bộ la-zăng khổng lồ của xe cũng được đánh bóng sáng trưng. Chưa hết, logo Spirit of Ecstasy của xe không phải bằng bạc như thường mà còn được mạ vàng rất ấn tượng. Tất nhiên điểm nhấn ngoại thất của xe Rolls-Royce Phantom Year of the Dragon triệu đô này phải kể đến biểu tượng quyền uy rồng xuất hiện bên hông xe còn kết hợp đường coachline màu vàng rất đẹp mắt. Bên trong khoang lái những chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom Year of the Dragon sẽ có logo hình rồng trên bảng táp lô, trước mặt ghế phụ hay tựa đầu ghế ngồi của xe. Ngoài ra, chỉ khâu là 4 màu như nâu vàng, cát vàng, đen và trắng thể hiện sự sung túc, no ấm và cuối cùng là ở bậc cửa là dòng chữ "Year of the Dragon 2012" nằm phía dưới logo Rolls-Royce như nhắc nhở người xem đây là phiên bản giới hạn chỉ có 33 xe trên toàn thế giới. Ngoài những khác biệt kể trên, Rolls-Royce Phantom Year of the Dragon vẫn được trang bị hệ dẫn động V12, dung tích 6.75 lít như bản tiêu chuẩn, trái tim này giúp xe Rolls-Royce Phantom bản "Rồng" sẽ sản sinh ra công suất tối đa 453 mã lực ở vòng tua máy 5.350 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 720 Nm ở vòng tua 3.500 vòng/phút. Chẳng hiểu bằng cách nào 1 ông trùm nhập xe ở Việt Nam đã tìm ra được nguồn cung và nhận bàn giao 2 chiếc xe Rolls-Royce Phantom Year of the Dragon đầu tiên xuất xưởng để kịp thời đưa về nước trong tháng 3 năm 2012 để bàn giao cho khách hàng. Giá xe Rolls-Royce Phantom phiên bản Year of the Dragon khi đó được cho trên 1,68 triệu đô la để về đến Việt Nam, tương đương trên 35 tỷ đồng theo tỷ giá USD tại thời điểm đó là 21.030 đồng/USD. Video: Rolls Royce Phantom bản Rồng Vàng độc nhất Việt Nam.

