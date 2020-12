Rolls-Royce Ghost Extended 2021 từ 27,5 tỷ đồng tại Đông Nam Á

Vào hồi cuối tháng 9 năm nay, phiên bản kéo dài mang tên Extended của dòng xe siêu sang Rolls-Royce Ghost thế hệ mới đã lần đầu tiên trình làng. Chỉ sau 2 tháng, mẫu xe này đã nhanh chóng được đưa đến Đông Nam Á, cụ thể là Thái Lan, để giới thiệu. Tương tự bản thường, Rolls-Royce Ghost Extended 2021 cũng được trang bị lưới tản nhiệt mới với 20 đèn LED giúp chi tiết này phát sang trong đêm. Ngoài ra, lưới tản nhiệt mới còn làm thay đổi vị trí đặt biểu tượng Spirit of Ecstasy. Trước đây, biểu tượng hàng trăm năm tuổi này nằm ngay trên viền mạ crôm của lưới tản nhiệt. Thế nhưng, ở Rolls-Royce Ghost Extended 2021 mới, biểu tượng Spirit of Ecstasy đã được chuyển vào nắp ca-pô. Nằm hai bên lưới tản nhiệt là cụm đèn pha LED và laser mới, có thể chiếu sáng ở khoảng cách đến 610 m. Cũng giống như Phantom thế hệ thứ 8, Rolls-Royce Ghost 2021 được trang bị đèn pha chếch dần về phía nắp ca-pô. Ngoài ra, đèn báo rẽ nằm tách riêng của Rolls-Royce Ghost cũ đã biến mất trên thế hệ mới. Trong khi đó, thiết kế bên sườn của Rolls-Royce Ghost 2021 không thay đổi đáng kể. Các chuyên gia thiết kế của hãng Rolls-Royce chỉ bổ sung đường dập gân mới nằm ở vị trí gần bệ cửa, gợi liên tưởng đến thiết kế tàu, và bộ vành khác biệt cho mẫu xe này. Ở phía sau, Rolls-Royce Ghost 2021 được trang bị nóc dốc, đèn hậu LED vuông vắn và nắp cốp khá tròn trịa khiến người ta nghĩ tới cả Phantom lẫn chiếc xe có một không hai Swepttail. Để giữ thiết kế giống với bản thường cho Ghost Extended 2021, hãng Rolls-Royce đã kéo dài khu vực cửa sau của xe. Đúng như tên gọi, Rolls-Royce Ghost Extended 2021 dài hơn 170 mm so với phiên bản thường. Theo đó, xe sở hữu chiều dài 5.716 mm và chiều dài cơ sở 3.465 mm, mang đến khoảng duỗi chân cho hành khách ngồi trên ghế sau rộng hơn bất kỳ mẫu xe cùng thương hiệu nào, trừ Rolls-Royce Phantom Extended. Rolls -Royce Ghost Extended 2021 còn có trọng lượng 2.599 kg, nặng hơn 46 kg so với bản thường. Bên trong Rolls-Royce Ghost Extended 2021, ngoài không gian nội thất rộng rãi hơn còn có ghế Serenity có thể ngả về phía sau. Ở giữa 2 ghế sau sẽ có một tủ lạnh nhỏ để làm mát rượu champagne. Tủ lạnh này có 2 chế độ làm mát với nhiệt độ 6°C và 11°C. Mức nhiệt độ 6°C phù hợp với rượu champagne không phải là rượu lâu năm. Ngoài những điều trên, thiết kế và trang bị của Rolls-Royce Ghost Extended 2021 nhìn chung là giống bản thường. Xe cũng được trang bị mặt táp-lô ốp gỗ hình đôi cánh được bê từ Rolls-Royce Phantom sang và cụm điều khiển trung tâm trông hiện đại và đẹp mắt hơn. Đằng sau vô lăng còn có bảng đồng hồ kỹ thuật số toàn phần với thiết kế cổ điển nhưng trường tồn với thời gian. Tâm điểm của không gian nội thất bên trong mẫu sedan đến từ xứ sở sương mù là chi tiết trang trí hoàn toàn mới có tên Illuminated Fascia. Về cơ bản, đây là "bầu trời sao" nằm trong mặt táp-lô - thành quả sau 2 năm và hơn 10.000 giờ lao động của hãng Rolls-Royce. Được đặt trong mặt táp-lô ở vị trí trước mặt ghế phụ lái, Illuminated Fascia đi kèm logo "Ghost" phát sáng nằm giữa hơn 850 "ngôi sao". Khi người lái tắt máy xe, chòm sao trên mặt táp-lô sẽ biến mất hoàn toàn. Tại thị trường Thái Lan, giá xe Rolls-Royce Ghost Extended 2021 có mức khởi điểm từ 35,9 triệu Baht (khoảng 27,5 tỷ đồng). Nếu chọn thêm những trang bị đặc biệt như đường coach line đơn màu vàng bên sườn, 2 ống xả mạ crôm, tựa đầu ghế thêu logo Rolls-Royce và điểm nhấn trang trí màu vàng trên cụm điều khiển trung tâm, khách hàng Thái Lan cần chi số tiền 42,5 triệu Baht (32,5 tỷ đồng). Video: Giới thiệu xe siêu sang Rolls-Royce Ghost 2021 thế hệ mới.

