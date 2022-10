Vào sáng ngày 24/10/2022 vừa qua, buổi lễ đấu giá xe Rolls-Royce Ghost mạ vàng của ông Trịnh Văn Quyết đã không thể diễn ra như kế hoạch tại công ty đấu giá hợp danh Minh Pháp, ở quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh do không ai chịu xuống tiền cọc là 2 tỷ đồng để buổi đấu giá được diễn ra. Được biết, số tiền khởi điểm ở đợt đấu giá này là 10 tỷ đồng. Rolls-Royce Ghost “dát vàng” của ông Trịnh Văn Quyết hạ giá 300 triệu.

Sau thất bại của lần đấu giá đầu tiên, chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Ghost mang biển số 30F-187.88 lại được Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Pháp mang ra đấu giá lần 2 với sự khác biệt chính là giá khởi điểm chỉ còn 9,7 tỷ đồng, đã điều chỉnh hạ 300 triệu đồng so với lần đầu. Chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Ghost mang biển số 30F-187.88 lại được Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Pháp mang ra đấu giá lần 2.

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá lần thứ 2 dành cho chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Ghost mạ vàng từng phục vụ ông Trịnh Văn Quyết sẽ diễn ra vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 09/11/2022. Tuy nhiên trước đó, phải có người chịu cọc số tiền 1,94 tỷ đồng, bằng 20% giá khởi điểm và phải trước 16 giờ 00 phút ngày 08/11/2022 thì buổi đấu giá lần thứ 2 này mới được tổ chức. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá lần thứ 2 dành cho chiếc Rolls-Royce Ghost "mạ vàng" sẽ diễn ra vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 09/11/2022.

Về giấy tờ quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá cho chiếc Rolls-Royce Ghost của ông Trịnh Văn Quyết mang biển số 30F-187.88 bao gồm giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 474115 do Phòng cảnh sát giao thông – công an thành phố Hà Nội cấp ngày 26/05/2018 đứng tên Công ty CP Đầu tư Du thuyền và Sân Golf FLC Biscom (Nay là Công ty CP Đầu Tư Kinh Doanh Phát Triển Bất Động Sản FLCHomes). So với giá bán từ 7,3 tỷ đến 9,3 tỷ đồng của các xe siêu sang Rolls-Royce Ghost Series I trên thị trường, chiếc Ghost "mạ vàng" vẫn có giá khá đắt.

Nhìn chung, so với giá bán từ 7,3 tỷ đến 9,3 tỷ đồng của các xe siêu sang Rolls-Royce Ghost Series I trên thị trường, chiếc xe Rolls-Royce Ghost "mạ vàng" vẫn có giá cao hơn khá nhiều nhưng vẫn có cơ hội sẽ tìm thấy người mua nếu ai thích sự độc bản của xe với màu sơn, ngoại thất và nội thất có nhiều chi tiết "mạ vàng". Nhưng lý lịch của chủ nhân đầu tiên có thể khiến không ít người sợ dính vận đen.

