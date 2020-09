Rolls-Royce Cullinan hơn 40 tỷ chính thức về tay Minh Nhựa

Mới đây, trên trang facebook cá nhân của mình, đại gia Minh Nhựa - một tay chơi xe khét tiếng Việt Nam đã bất ngờ đăng tải bức ảnh chụp chiếc Rolls-Royce Cullinan đời mới đang đậu ngay trong chính garage của căn biệt thự của mình. Kèm theo đó, vị đại gia trẻ cũng dí dỏm chia sẻ dòng trạng thái "Hôm giờ cứ lo lắng sợ chiếc xe vào nhà ko vừa. Nhà thì nhỏ, toàn xe to. Vậy mà cũng ổn..." Thực tế, thông tin đại gia siêu xe Minh Nhựa chuẩn bị tậu siêu phẩm Rolls-Royce Cullinan đã xuất hiện từ cách đây nhiều tháng, từ thời điểm anh rao bán các mẫu xe nổi tiếng của mình như SUV hạng sang Range Rover Autobiography hay siêu SUV Lamborghini Urus. Đối với chiếc SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan này, xe sở hữu nước sơn ngoại thất màu trắng English White tinh khôi theo đúng sở thích của đại gia Minh Nhựa. Hiện tại, chưa rõ đây là xe được nhập khẩu chính hãng hay xe nhập tư nhưng theo dự đoán, nhiều khả năng xe được nhập theo diện chính hãng bởi trước đó, các mẫu xe của vị đại gia ngành nhựa này cũng đa phần được mua thông qua các đơn vị phân phối chính hãng tại Việt Nam. Là một trong những mẫu xe Rolls-Royce được mong chờ nhất, Cullinan là mẫu SUV đầu tiên của thương hiệu Anh quốc ra đời để cạnh tranh với những đối thủ như Bentley Bentayga và Range Rover. Xe ra đời từ cơ sở gầm bệ "Architecture of Luxury" hoàn toàn bằng nhôm đã từng lần đầu tiên ra mắt trên Phantom thế hệ mới. Ngoại thất xe khá đẹp mắt như nhiều mẫu xe siêu sang của thương hiệu Rolls-Royce. Cũng giống như nguồn gốc của xe, tuỳ chọn khoang nội thất của chiếc Rolls-Royce Cullinan này cũng là một ẩn số. Tuy vậy, cách đây ít lâu, đại gia Minh Nhựa đã từng đăng tải một bức ảnh về khoang cabin của Cullinan với tông màu nội thất đỏ kết hợp viền trắng cực cá tính. Thiết kế ghế lái của Rolls-Royce Cullinan 2019 có tính năng sưởi và thông khí để đảm bảo cảm giác thoải mái nhất cho người lái, bảng đồng hồ kỹ thuật số thế hệ mới nhất và vô lăng bọc da/ốp gỗ hàng hiệu. So với những mẫu xe Rolls-Royce khác, Cullinan được trang bị vô lăng dày dặn và nhỏ hơn. Trong khi đó, trên mặt táp-lô lần đầu tiên xuất hiện màn hình cảm ứng trung tâm dành cho hệ thống thông tin giải trí. Nếu không dùng màn hình này, người lái có thể chỉnh hệ thống thông tin giải trí thông qua núm xoay có biểu tượng Spirit of Ecstasy trên cụm điều khiển trung tâm. Tương tự mọi mẫu xe sang của Rolls-Royce khác, những gì sang trọng nhất trên Cullinan đều được tập trung ở hàng ghế sau bao gồm cấu hình Lounge Seat với ghế dài truyền thống đủ cho 3 hành khách và có thể gập chỉnh điện. Tiếp đến là cấu hình Individual Seat với 2 ghế thương gia độc lập kèm các phụ kiện đắt tiền... Để cạnh tranh với Bentley Bentayga, Rolls-Royce sẽ sử dụng động cơ tăng áp V12 trên Cullinan, dung tích 6,75 lít, cho công suất tối đa 563 mã lực và mô-men xoắn cực đại 850 Nm. Hộp số tự động 8 cấp. Xe được xây dựng trên kết cấu khung gầm bằng nhôm và hệ dẫn động bốn bánh, đi kèm các trang bị và công nghệ mới nhất. Hiện chưa rõ giá xe Rolls-Royce Cullinan của đại gia ngành nhựa này, tuy nhiên theo giới thạo tin thì với một người chơi xe sành sỏi như Minh Nhựa, chắc chắn chiếc xe này sẽ được cá nhân hoá với nhiều chi tiết đặc biệt. Theo nhà phân phối chính hãng Rolls-Royce tại Việt Nam cho biết; giá xe Rolls-Royce Cullinan khi mới về nước sẽ từ 41,277 tỷ đồng, với chế độ bảo hành 4 năm, không hạn chế số km. Video: Chi tiết SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan màu trắng.

