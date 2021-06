Rolls-Royce Boat Tail "chốt đơn" 645 tỷ đồng, phá vỡ mọi kỷ lục

Rolls-Royce Boat Tails mới được phát triển dựa trên nền tảng của Phantom, Ghost và Cullinan. Tuy nhiên, ngoại hình của xe lại hoàn toàn khác. Thiết kế của Rolls-Royce Boat Tails được lấy cảm hứng từ những chiếc du thuyền nhưng vẫn giữ được nét cổ điển. Tên gọi "Boat Tail" còn gợi nhớ về một số xe Rolls-Royce quý hiếm những năm 1920-1930. Ngoài ra, dù mang ngoại hình gần giống nhau nhưng mỗi chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Boat Tails đều có những khác biệt nhất định do chúng được tuỳ chỉnh theo sở thích của chủ nhân. Rolls-Royce đã tạo ra 1.813 chi tiết hoàn toàn mới cho Boat Tail. Mỗi chiếc Rolls-Royce Boat Tails đều tốn đến 4 năm trời để chế tác. Chiếc xe trong ảnh là chiếc đầu tiên trong số ba chiếc xe này, và được ủy quyền bởi một khách hàng giàu có, người cũng đã khôi phục một chiếc Rolls Royce Boat Tail nguyên bản năm 1932 để giao cùng lúc với chiếc xe mới. Hai khách hàng khác thì quyết định giữ bí mật đơn hàng của họ. Thân xe nhôm được làm thủ công với thiết kế đậm chất lãng mạn. Dáng xe thuôn mỏng như đầu búa, kéo đến tận 5.800 mm chiều dài. Cụm đèn pha và đèn hậu thanh mảnh hơn khá nhiều so với Phantom. Lưới tản nhiệt hình đền Pantheon với logo Rolls-Royce có thể phát sáng. Mâm xe 21 inch với tông màu đen chủ đạo cùng những đường viền màu xanh lam. Những chi tiết như cản trước, sau, cạnh dưới cửa xe sử dụng sợi carbon. Đuôi xe gấy ấn tượng với sản gỗ veneer Caleidolegno. Mui xe thiết kế dốc nhẹ nhàng về phía sau. Phần mui này được làm từ vải và phải tháo lắp bằng tay, không giống cách đóng/mở bằng điện trên 2 mẫu Dawn và Drophead. Phần khoang sau không chứa mui nhưng nó lại là 1 tủ lạnh đặc biệt, có thể chứa được 2 chai rượu champagne. Ngoài ra, khu chứa đồ này còn có dao, kéo bằng bạc khắc chữ "Boat Tail" và những chiếc đĩa sứ từ Christofle, Pháp. Hành khách có thể tận hưởng tất cả tiện nghi này trên bàn cocktail có bản lề gắn sẵn trên xe và ghế quầy bar, trên là 1 chiếc dù xanh che nắng. Những chiếc ghế đẩu này cũng được bọc cùng loại da màu xanh giống với nội thất. Những chiếc ghế trong cabin cũng được đặt làm riêng. Chiếc xe này còn có những chiếc đồng hồ từ House of BOVET. Cung cấp sức mạnh cho Rolls-Royce Boat Tails vẫn là khối động cơ V12 tăng áp kép dung tích 6.75 L tương tự như Rolls-Royce Phantom. Nó cho phép chiếc xe sản sinh công suất tối đa 563 mã lực. Lần gần nhất Rolls-Royce cho ra mắt một mẫu xe độc quyền là chiếc Sweptail trị giá 13 triệu USD vào năm 2017. Tuy nhiên, giá này không là gì khi so với Boat Tails. Mức giá xe Rolls-Royce Boat Tails lên đến 28 triệu USD (tương đương khoảng 645 tỷ đồng) và sản xuất giới hạn chỉ cho 3 khách hàng duy nhất trên toàn cầu. Video: Rolls Royce Boat Tail - Xe sang đắt nhất thế giới.

