Rivian R2 từ 45.000 USD - SUV điện cạnh tranh VinFast VF8 tại Mỹ

Sau thời gian dài để khách hàng chờ đợi, cuối cùng thì thương hiệu Rivian của Mỹ cũng ra mắt mẫu ôtô điện hoàn toàn mới mang tên R2. Rivian R2 2024 mới là sản phẩm thứ 3 của thương hiệu non trẻ này, sau R1S và R1T. Tương tự đàn anh R1S, Rivian R2 2024 chạy điện cũng mang kiểu dáng SUV. Tuy nhiên, so với R1S, mẫu SUV điện mới của Rivian có kích thước nhỏ hơn và giá bán cũng "mềm" hơn. Rivian R2 sở hữu chiều dài 5.100 mm, chiều cao 1.873 mm và chiều dài cơ sở 3.075 mm. Mẫu xe này hứa hẹn sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc giúp đỡ thương hiệu đang gặp nhiều khó khăn này có đà tăng trưởng doanh số. Với mức giá xe Rivian R2 2024 khởi điểm dự kiến chỉ khoảng 45.000 USD, Rivian R2 đắt hơn 2.000 USD so với đối thủ đồng hương Tesla Model Y. Tuy nhiên, xe lại rẻ hơn nhiều so với đàn anh Rivian R1S vốn có giá 74.900 USD. Thậm chí, mẫu xe này còn rẻ hơn cả VinFast VF8 (từ 46.000 - 51.800 USD) tại thị trường Mỹ. Hãng Rivian hứa hẹn R2 bản 3 mô-tơ điện cao cấp nhất sẽ có thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h trong thời gian dưới 3 giây, nhanh hơn Tesla Model Y. Ngoài ra, mẫu xe này còn có phiên bản dẫn động cầu sau RWD với 1 mô-tơ điện và phiên bản dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD với 2 mô-tơ điện. Dù ở phiên bản nào, xe cũng có phạm vi di chuyển 483 km sau khi sạc đầy pin. Thời gian tăng dung lượng pin từ 10-80% bằng sạc nhanh DC là dưới 30 phút. Cũng như các mẫu xe còn lại của Rivian, R2 sở hữu ngoại hình vuông vức và được thiết kế theo phong cách tối giản. Bên trong xe xuất hiện vô lăng vát đáy thể thao, tích hợp 2 nút cuộn để chỉnh các tính năng, bảng đồng hồ kỹ thuật số, màn hình cảm ứng trung tâm cỡ lớn đặt nổi, ghế bọc da và hộc để găng lớn dưới mặt táp-lô. Để tạo ra cảm giác rộng rãi và thoáng đãng cho nội thất, hãng Rivian đã trang bị cửa sổ trời toàn cảnh, cửa sổ thứ ba bên sườn và kính chắn gió sau đều có thể hạ xuống. Những chi tiết thiết kế này chẳng những giúp tăng cường thông gió cho nội thất mà còn cho phép người dùng chở những vật dài như ván trượt. Cả hai hàng ghế của Rivian R2 đều có thể gập phẳng xuống để tăng tính thực dụng của nội thất. Loa trên cửa đã bị loại bỏ nhằm tăng không gian chứa đồ. Bên dưới nắp ca-pô của xe đương nhiên cũng có thêm ngăn chứa đồ nhỏ như nhiều mẫu ô tô điện khác. Ngoài ra, Rivian R2 còn có hệ thống trợ lái bán tự động cấp độ 3. Nhờ đó, người lái có thể thả tay ra khỏi vô lăng trên một số cao tốc. Hãng Rivian hiện đã bắt đầu mở cọc cho R2 ở thị trường Mỹ. Dự kiến, xe sẽ bắt đầu được bàn giao cho khách hàng từ nửa đầu năm 2026. Video: Giưới thiệu SUV điện Rivian R2 2024 mới.

Sau thời gian dài để khách hàng chờ đợi, cuối cùng thì thương hiệu Rivian của Mỹ cũng ra mắt mẫu ôtô điện hoàn toàn mới mang tên R2. Rivian R2 2024 mới là sản phẩm thứ 3 của thương hiệu non trẻ này, sau R1S và R1T. Tương tự đàn anh R1S, Rivian R2 2024 chạy điện cũng mang kiểu dáng SUV. Tuy nhiên, so với R1S, mẫu SUV điện mới của Rivian có kích thước nhỏ hơn và giá bán cũng "mềm" hơn. Rivian R2 sở hữu chiều dài 5.100 mm, chiều cao 1.873 mm và chiều dài cơ sở 3.075 mm. Mẫu xe này hứa hẹn sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc giúp đỡ thương hiệu đang gặp nhiều khó khăn này có đà tăng trưởng doanh số. Với mức giá xe Rivian R2 2024 khởi điểm dự kiến chỉ khoảng 45.000 USD, Rivian R2 đắt hơn 2.000 USD so với đối thủ đồng hương Tesla Model Y. Tuy nhiên, xe lại rẻ hơn nhiều so với đàn anh Rivian R1S vốn có giá 74.900 USD. Thậm chí, mẫu xe này còn rẻ hơn cả VinFast VF8 (từ 46.000 - 51.800 USD) tại thị trường Mỹ. Hãng Rivian hứa hẹn R2 bản 3 mô-tơ điện cao cấp nhất sẽ có thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h trong thời gian dưới 3 giây, nhanh hơn Tesla Model Y. Ngoài ra, mẫu xe này còn có phiên bản dẫn động cầu sau RWD với 1 mô-tơ điện và phiên bản dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD với 2 mô-tơ điện. Dù ở phiên bản nào, xe cũng có phạm vi di chuyển 483 km sau khi sạc đầy pin. Thời gian tăng dung lượng pin từ 10-80% bằng sạc nhanh DC là dưới 30 phút. Cũng như các mẫu xe còn lại của Rivian, R2 sở hữu ngoại hình vuông vức và được thiết kế theo phong cách tối giản. Bên trong xe xuất hiện vô lăng vát đáy thể thao, tích hợp 2 nút cuộn để chỉnh các tính năng, bảng đồng hồ kỹ thuật số, màn hình cảm ứng trung tâm cỡ lớn đặt nổi, ghế bọc da và hộc để găng lớn dưới mặt táp-lô. Để tạo ra cảm giác rộng rãi và thoáng đãng cho nội thất, hãng Rivian đã trang bị cửa sổ trời toàn cảnh, cửa sổ thứ ba bên sườn và kính chắn gió sau đều có thể hạ xuống. Những chi tiết thiết kế này chẳng những giúp tăng cường thông gió cho nội thất mà còn cho phép người dùng chở những vật dài như ván trượt. Cả hai hàng ghế của Rivian R2 đều có thể gập phẳng xuống để tăng tính thực dụng của nội thất. Loa trên cửa đã bị loại bỏ nhằm tăng không gian chứa đồ. Bên dưới nắp ca-pô của xe đương nhiên cũng có thêm ngăn chứa đồ nhỏ như nhiều mẫu ô tô điện khác. Ngoài ra, Rivian R2 còn có hệ thống trợ lái bán tự động cấp độ 3. Nhờ đó, người lái có thể thả tay ra khỏi vô lăng trên một số cao tốc. Hãng Rivian hiện đã bắt đầu mở cọc cho R2 ở thị trường Mỹ. Dự kiến, xe sẽ bắt đầu được bàn giao cho khách hàng từ nửa đầu năm 2026. Video: Giưới thiệu SUV điện Rivian R2 2024 mới.