Siêu xe điện Rimac Nevera 2021 chào bán tới 56 tỷ đồng

Mẫu siêu xe điện Rimac Nevera 2021 mới đã chính thức trình làng, đây là bản thương mại của mẫu concept C_Two ra mắt hồi 2018. Mẫu xe có 3 phiên bản GT, Signature và Timeless. Khách hàng sẽ được lựa chọn các tuỳ chọn cá nhân hoá về nội thất để tạo ra mẫu siêu xe điện cho riêng mình. Rimac Nevera là mẫu siêu xe điện không dành cho số đông khi chỉ có 150 xe được sản xuất trên toàn cầu với giá mỗi chiếc là 56 tỷ đồng. So với bản concept, siêu xe điện Rimac Revera có nhiều thay đổi về thân xe và thiết kế tính khí động học, mang lại hiệu quả khí động học cải thiện tới 34%. Cụ thể, nhà sản xuất thiết kế lại nắp capo, hình dáng trụ A, B, bộ khuếch tán gió, bộ chia gió, bộ tản nhiệt nhằm cải thiện luồng không khí và lực ép thân xe xuống mặt đường. Ngoài ra, các cửa hút gió và các ống dẫn nước làm mát được thiết kế lại đã tăng hiệu suất làm mát lên 30% cho cả hệ thống phanh và hệ thống truyền lực ở tốc độ thấp và 7% ở tốc độ cao. Nhưng có lẽ điểm ấn tượng nhất ở thân xe là rất nhiều yếu tố khí động học được ứng dụng trên Rimac Nevera, cho phép chiếc xe chuyển từ trạng thái lực ép lớn (high-downforce) sang trạng thái lực cản thấp (low-drag) mang đến cấu hình khí động học tối ưu trong mọi tình huống lái. Cụ thể, khi ở trạng thái lực cản thấp siêu xe điện của Croatia giảm lực cản khí động học đi 17,5% để tạo ra hệ số cản gió 0,3. Quay lại chế độ lực ép lớn, thân xe sẽ tăng một lượng lớn lực ép không dưới 326 %. Nhờ áp dụng các biện pháp tăng cường khí động học mà Nevera có một hiệu năng vận hành rất ấn tượng. Theo Rimac, xe có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/giờ chỉ trong 1,85 giây, nghĩa là chưa đầy 2 giây. Từ 0 lên 160 km/giờ là 4,3 giây và từ 0 lên 300 km/giờ chỉ trong chưa đầy 10 giây. Tốc độ tối đa Nevera đạt được là 412 km/giờ. Nevera sử dụng bốn mô-tơ điện đặt riêng ở từng bánh, sản sinh công suất tổng hợp 1.914 mã lực và mô-men xoắn 2.360 Nm. Năng lượng được cung cấp bởi bộ pin Lithium/Mangan/Nickel công suất 120kWh, làm mát bằng chất lỏng do Rimac thiết kế riêng. Phạm vi di chuyển của xe đo được là 547 km trong một lần sạc. Bộ khung liền khối được làm hoàn toàn bằng sợi carbon với thiết kế bao bọc lấy bộ pin để tạo thành một "cấu trúc cực kỳ mạnh mẽ" với độ cứng xoắn 70.000 Nm/độ. Chỉ riêng gói pin đã tăng thêm 37% độ cứng cho bộ khung xe liền khối bằng sợi carbon, trong khi vị trí tối ưu của bộ pin ở sàn xe mẫu siêu xe này không chỉ góp phần tạo ra trọng tâm thấp mà còn giúp cân bằng trọng lượng 48/52 khá tuyệt vời trước và sau. Do đó, đây là điểm mà Rimac cho là một trong những tính năng đột phát nhất ở Nevera. Rimac muốn Nevera là sự kết hợp giữa một chiếc xe đi lại hàng ngày cùng độ chính xác tuyệt hảo ở một mẫu xe đua và đó là lý do tại sao các kĩ sư đã làm việc rất tích cực để hiệu chỉnh các chế độ lái khác nhau cho phù hợp. Tổng cộng, có bảy chế độ lái để người lái lựa chọn, bao gồm Sport, Drift, Comfort, Range, Track và hai chế độ tùy chỉnh cho phép người lái kết hợp các đặc điểm khác nhau theo sở thích.Rimac Nevera hoàn toàn mới là chiếc xe điện đầu tiên được trang bị hệ thống AI Driver Coach (huấn luyện viên lái xe ảo). Hệ thống này sẽ đánh giá khả năng điều khiển xe của người lái trên đường đua và đưa ra những lời khuyên thích hợp. Cụ thể, Driver Coach sẽ sử dụng 12 cảm biến siêu âm, 13 camera, 6 radar và hệ điều hành Pegasus của NVIDIA để thu thập thông tin về các đường đua đã chọn trong thời gian thực. Đồng thời cung cấp hướng dẫn bằng hình ảnh và âm thanh rõ ràng, chính xác để hỗ trợ người lái hoàn thiện kĩ năng lái xe trong trường đua đặc biệt ở các điểm phanh và tăng tốc cũng như thời điểm đánh lái. Hệ thống sẽ có sẵn vào năm 2022 thông qua một bản cập nhật qua mạng cho những chiếc xe đã được giao. Cabin ở Rimac Nevera có ba màn hình độ nét cao gồm cụm đồng hồ, hệ thống thông tin giải trí và màn hình cho hành khách. Bảng điều khiển cũng có các nút điều khiển và công tắc xoay bằng nhôm, kết hợp cảm giác tương tự với công nghệ kỹ thuật số trên bảng điều khiển. Rimac tự tin tuyên bố Nevera cung cấp không gian cho hai người ngồi trong bộ quần áo đua xe cùng hành lý, như một điểm nhấn cho mục đích kép của siêu xe điện. Video: Giới thiệu siêu xe điện Rimac Nevera 2021.

Mẫu siêu xe điện Rimac Nevera 2021 mới đã chính thức trình làng, đây là bản thương mại của mẫu concept C_Two ra mắt hồi 2018. Mẫu xe có 3 phiên bản GT, Signature và Timeless. Khách hàng sẽ được lựa chọn các tuỳ chọn cá nhân hoá về nội thất để tạo ra mẫu siêu xe điện cho riêng mình. Rimac Nevera là mẫu siêu xe điện không dành cho số đông khi chỉ có 150 xe được sản xuất trên toàn cầu với giá mỗi chiếc là 56 tỷ đồng. So với bản concept, siêu xe điện Rimac Revera có nhiều thay đổi về thân xe và thiết kế tính khí động học, mang lại hiệu quả khí động học cải thiện tới 34%. Cụ thể, nhà sản xuất thiết kế lại nắp capo, hình dáng trụ A, B, bộ khuếch tán gió, bộ chia gió, bộ tản nhiệt nhằm cải thiện luồng không khí và lực ép thân xe xuống mặt đường. Ngoài ra, các cửa hút gió và các ống dẫn nước làm mát được thiết kế lại đã tăng hiệu suất làm mát lên 30% cho cả hệ thống phanh và hệ thống truyền lực ở tốc độ thấp và 7% ở tốc độ cao. Nhưng có lẽ điểm ấn tượng nhất ở thân xe là rất nhiều yếu tố khí động học được ứng dụng trên Rimac Nevera, cho phép chiếc xe chuyển từ trạng thái lực ép lớn (high-downforce) sang trạng thái lực cản thấp (low-drag) mang đến cấu hình khí động học tối ưu trong mọi tình huống lái. Cụ thể, khi ở trạng thái lực cản thấp siêu xe điện của Croatia giảm lực cản khí động học đi 17,5% để tạo ra hệ số cản gió 0,3. Quay lại chế độ lực ép lớn, thân xe sẽ tăng một lượng lớn lực ép không dưới 326 %. Nhờ áp dụng các biện pháp tăng cường khí động học mà Nevera có một hiệu năng vận hành rất ấn tượng. Theo Rimac, xe có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/giờ chỉ trong 1,85 giây, nghĩa là chưa đầy 2 giây. Từ 0 lên 160 km/giờ là 4,3 giây và từ 0 lên 300 km/giờ chỉ trong chưa đầy 10 giây. Tốc độ tối đa Nevera đạt được là 412 km/giờ. Nevera sử dụng bốn mô-tơ điện đặt riêng ở từng bánh, sản sinh công suất tổng hợp 1.914 mã lực và mô-men xoắn 2.360 Nm. Năng lượng được cung cấp bởi bộ pin Lithium/Mangan/Nickel công suất 120kWh, làm mát bằng chất lỏng do Rimac thiết kế riêng. Phạm vi di chuyển của xe đo được là 547 km trong một lần sạc. Bộ khung liền khối được làm hoàn toàn bằng sợi carbon với thiết kế bao bọc lấy bộ pin để tạo thành một "cấu trúc cực kỳ mạnh mẽ" với độ cứng xoắn 70.000 Nm/độ. Chỉ riêng gói pin đã tăng thêm 37% độ cứng cho bộ khung xe liền khối bằng sợi carbon, trong khi vị trí tối ưu của bộ pin ở sàn xe mẫu siêu xe này không chỉ góp phần tạo ra trọng tâm thấp mà còn giúp cân bằng trọng lượng 48/52 khá tuyệt vời trước và sau. Do đó, đây là điểm mà Rimac cho là một trong những tính năng đột phát nhất ở Nevera. Rimac muốn Nevera là sự kết hợp giữa một chiếc xe đi lại hàng ngày cùng độ chính xác tuyệt hảo ở một mẫu xe đua và đó là lý do tại sao các kĩ sư đã làm việc rất tích cực để hiệu chỉnh các chế độ lái khác nhau cho phù hợp. Tổng cộng, có bảy chế độ lái để người lái lựa chọn, bao gồm Sport, Drift, Comfort, Range, Track và hai chế độ tùy chỉnh cho phép người lái kết hợp các đặc điểm khác nhau theo sở thích. Rimac Nevera hoàn toàn mới là chiếc xe điện đầu tiên được trang bị hệ thống AI Driver Coach (huấn luyện viên lái xe ảo). Hệ thống này sẽ đánh giá khả năng điều khiển xe của người lái trên đường đua và đưa ra những lời khuyên thích hợp. Cụ thể, Driver Coach sẽ sử dụng 12 cảm biến siêu âm, 13 camera, 6 radar và hệ điều hành Pegasus của NVIDIA để thu thập thông tin về các đường đua đã chọn trong thời gian thực. Đồng thời cung cấp hướng dẫn bằng hình ảnh và âm thanh rõ ràng, chính xác để hỗ trợ người lái hoàn thiện kĩ năng lái xe trong trường đua đặc biệt ở các điểm phanh và tăng tốc cũng như thời điểm đánh lái. Hệ thống sẽ có sẵn vào năm 2022 thông qua một bản cập nhật qua mạng cho những chiếc xe đã được giao. Cabin ở Rimac Nevera có ba màn hình độ nét cao gồm cụm đồng hồ, hệ thống thông tin giải trí và màn hình cho hành khách. Bảng điều khiển cũng có các nút điều khiển và công tắc xoay bằng nhôm, kết hợp cảm giác tương tự với công nghệ kỹ thuật số trên bảng điều khiển. Rimac tự tin tuyên bố Nevera cung cấp không gian cho hai người ngồi trong bộ quần áo đua xe cùng hành lý, như một điểm nhấn cho mục đích kép của siêu xe điện. Video: Giới thiệu siêu xe điện Rimac Nevera 2021.