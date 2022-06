Renault Austral 2022 - chiếc SUV cỡ C "uống" chỉ 4,6 lít xăng/100km

Renault Austral 2022 mới đã chính thức trình làng vào hồi tháng 3 đầu năm nay. Trong triển lãm Ô tô Sofia 2022 hiện đang diễn ra tại Bulgaria, hãng Renault đã mang mẫu SUV này đến trưng bày và giới thiệu với khách hàng cũng như báo giới. Nhờ đó, chúng ta có thể ngắm nhìn thiết kế "bằng xương, bằng thịt" của Renault Austral 2022. Được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ CMF-CD thế hệ thứ ba, Renault Austral 2022 là mẫu xe thay thế Kadjar trong phân khúc SUV cỡ C. Xe sở hữu chiều dài 4.510 mm, chiều rộng 1.830 mm, chiều cao 1.620 mm và chiều dài cơ sở 2.670 mm. So với đàn anh Kadjar, Renault Austral 2022 mang trên mình thiết kế ngoại thất ấn tượng hơn. Mẫu xe này có những điểm nhấn như nắp ca-pô dập gân nổi bật, lưới tản nhiệt cỡ lớn với mắt lưới đa điểm và cụm đèn pha thanh mảnh, được bao quanh bằng dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ "C". Ở bản cao cấp, xe sẽ được trang bị đèn pha Matrix LED. Bên cạnh đó là chi tiết thiết kế như đuôi cá, hốc gió trung tâm rộng và 2 khe gió hình tam giác trên cản trước. Bên sườn,mẫu xe SUV Renault Austral 2022 được trang bị nẹp màu đen bóng ở thân xe và vòm bánh. Trong khi đó, các cột của xe đều được sơn màu đen, tạo hiệu ứng nóc "lơ lửng". Vành la-zăng của mẫu SUV cỡ C này có đường kính 17 inch tiêu chuẩn hoặc 20 inch tùy chọn. Vòng ra đằng sau, chúng ta sẽ thấy cụm đèn hậu LED hình chữ "C", tương tự dải đèn LED định vị ban ngày, và ăn sau vào bên trong cửa cốp. Cản sau được ốp màu đen bóng và tích hợp bộ khuếch tán gió hầm hố. Tương tự ngoại thất, nội thất của Renault Austral 2022 cũng thu hút nhờ thiết kế hiện đại và tạo cảm giác công nghệ cao. Mẫu SUV cỡ C này có bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình 12,3 inch, màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 12 inch và màn hình hiển thị thông tin kính lái 9,3 inch. Hệ thống thông tin giải trí của xe tích hợp Google và có thể kết hợp với dàn âm thanh Harman Kardon Hi-Fi tùy chọn. Tiếp đến là cụm điều khiển trung tâm của xe được thiết kế to bản, tạo ra bệ tì tay để người lái sử dụng màn hình trung tâm của xe dễ dàng hơn. Trong khi đó, phía sau hàng ghế thứ hai của xe là khoang hành lý có thể tích dao động từ 430 - 575 lít, tùy phiên bản. Thêm vào đó là những những hệ thống hỗ trợ người lái cần thiết để xe đạt tiêu chuẩn tự lái cấp độ 2. Ở bản cao cấp, xe sẽ có thêm camera 360 độ. Khi mua Renault Austral 2022, khách hàng châu Âu có thể chọn 1 trong 3 loại động cơ. Thứ nhất là hệ truyền động mild hybrid với máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.3L và cụm pin lithium-ion 12V, tạo ra công suất tối đa 138 mã lực nếu đi với hộp số sàn 6 cấp. Con số tương ứng khi đi với hộp số tự động X-Tronic tùy chọn là 158 mã lực. Lượng xăng tiêu thụ trung bình của hệ truyền động mild hybrid này là 6,2 lít/100 km. Hiện giá xe Renault Austral 2022 vẫn chưa được công bố. Dự kiến, đến quý IV năm nay, xe mới được bán ra thị trường. Video: Xem chi tiết mẫu xe SUV Renault Austral 2022 mới.

