Renault Air4 - chiếc "xế hộp" cổ điển biết bay của người Pháp

Renault 4L hoàn toàn mới là một trong những sản phẩm thành công nhất của thương hiệu xe Pháp với hơn 8 triệu chiếc được sản xuất từ năm 1961 đến năm 1992, bao gồm có một chiếc chế tạo riêng cho Giáo Hoàng. Để kỷ niệm 60 năm ra đời của mẫu xe quang trọng này, Renault đã hợp tác với công ty thiết kế TheArsenale để tạo ra một phiên bản “tương lai hóa” của 4L. Dưới tư duy hướng về tương lai đó, chiếc xe cổ điển giờ đây đã biến thành một phương tiện quadcopter (trực thăng 4 cánh) có tên Air4. Renault đã hình dung ra một thế giới tương lai xa xăm, nơi những cỗ máy biết bay là giải pháp tối ưu nhất. “xe bay Renault Air4 là biểu tượng của sự độc lập và tự do, được sinh ra từ nhận thức rằng giao thông đang chật chội, cuộc sống đang dừng lại, và thế giới phía trên chúng ta thì không giới hạn”, công ty cho biết. Thiết kế của Air4 lấy ý tưởng cơ bản của xe gốc và nâng cấp hình dáng để trở nên hiện đại hơn. Thân xe bây giờ được làm hoàn toàn bằng sợi carbon, trong khi phía trước có cụm đèn LED, bao gồm cả đèn chạy ban ngày nằm dọc ở hai bên lưới tản nhiệt. Các đường nét tổng thể trông mềm mại và uốn lượn hơn so với mẫu 4L kiểu dáng hình hộp năm xưa. Lực đẩy của Air4 đến từ một cặp rô tơ được gắn với phần mở rộng ở mỗi góc của xe. Thân vỏ mới được gắn bản lề ở phía trước để cho tài xế (chính xác là phi công) dễ vào buồng lái. Renault hình dung chiếc xe bay này sẽ sử dụng bộ pin 90.000 mAh, cung cấp tốc độ tối đa theo phương ngang là 93,6 km/h. Độ bay cao nhất có thể sẽ là 700 mét. Air4 thực hiện lời hứa về chiếc xe bay mà nhiều người vẫn hằng mơ ước, cung cấp khả năng đi lại tự do trên không trung và không cần lo lắng đến tình hình giao thông thông thường. Đương nhiên ta cũng phải cân nhắc những yếu tố như giấy phép phi công là một khoản đầu tư khá tốn kém, và bạn chắc sẽ không thể hạ cánh nó ở bãi đậu xe của cửa hàng tạp hóa để mua sắm hàng tuần. Dù sao đi nữa, Renault Air4 biết bay chỉ đơn giản là một mẫu xe trưng bày, và công ty Pháp không hề có ý định đưa nó vào sản xuất thật. Air4 sẽ được trưng bày tại Atelier Renault trên đại lộ Champs Elysées ở Paris, Pháp, từ ngày 29 tháng 11 đến cuối năm, và sau đó sẽ được trưng bày tại một số nơi khác trên thế giới. Video: Giới thiệu Renault Air4 - chiếc "xế hộp" cổ điển biết bay.

