Rapper Drake "khoe" xe off-road Project Maybach sang nhất thế giới

Kể từ khi Project Maybach off-road siêu sang ra mắt và được trưng bày tại Bảo tàng Rubell ở Miami, Florida, nam rapper Drake đã tỏ ra rất quan tâm tới chiếc xe concept đặc biệt này. Với sự góp mặt của Project Maybach trong MV Sticky của Drake, nó đã xuất sắc đạt 1,8 triệu lượt xem trên Youtube chỉ sau một ngày phát hành. Chắc chắn Mercedes cũng rất hài lòng với việc mẫu xe concept của mình được quảng bá bởi các nghệ sĩ tên tuổi như Drake. Xe có phần mui rất dài, với nắp capo trong suốt giúp các tấm pin nằm bên dưới có thể hấp thụ năng lượng mặt trời, qua đó tăng cường phạm vi hoạt động của chiếc xe. Dù là một chiếc xe điện nhưng chiếc Project Maybach hoàn toàn mới này vẫn được trang bị phần lưới tản nhiệt có thiết kế đặc trưng. Tuy nhiên phần lưới tản nhiệt này không có tác dụng làm mát do toàn bộ mặt ca-lăng đều được ốp bằng một tấm kính trong suốt. Cụm đèn ở đầu xe dạng tròn, tích hợp đèn LED chạy ban ngày - chi tiết lấy cảm hứng từ Mercedes-AMG G63. Project Maybach còn được trang bị một tấm chống trượt màu bạc to bản nhằm đảm bảo khả năng off-road tốt nhất. Theo định hướng về một mẫu xe hạng sang, thân xe Project Maybach được sơn hai tông màu đen/nâu rất ấn tượng, đi kèm là thanh giá nóc lớn với 4 đèn LED trợ sáng mang đến cảm giác khỏe khoắn và có phần bụi bặm. Khoang lái của Project Maybach cũng có cách thiết kế “kỳ lạ” không kém, với một chiếc rìu được đặt ở cạnh cửa hay thùng đồ chứa phụ kiện sửa chữa nằm ngay góc táp-lô. Một trong hai nhà thiết kế đã làm nên bản concept này là Virgil Abloh, Giám đốc sáng tạo của Louis Vuitton, vừa bất ngờ qua đời vào ngày 28/11/2021 do mắc phải một căn bệnh ung thư hiếm gặp. Video: Rapper Drake "khoe" xe Project Maybach trong MV "Sticky".

