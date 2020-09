Rapper Binz đọ dáng siêu xe McLaren 650S Spider hơn 10 tỷ

Sự kiện được diễn cho giới sao Việt diễn ra tại Chicky Coffee Lounge, TP HCM. Ngoài dàn sao nổi tiếng, thu hút không ít sự chú ý tại sự kiện chính mẫu siêu xe Anh Quốc McLaren 650S Spider độ độc vừa được chủ nhân “lột xác” với lớp decal màu hồng nhám đầy cá tính. Gây sự chú ý nhất chính là Rapper Binz đọ dáng McLaren 650S Spider. Nguyên bản siêu xe này sở hữu lớp sơn màu trắng muốt tinh tế, trong quá khứ xe từng được chủ nhân lựa chọn phương pháp sơn lột để đổi sang tông màu xanh lá vô cùng độc đáo. Chưa hết, toàn bộ thân xe còn được viền chỉ đỏ ở một số chi tiết ngoại thất nhằm tạo một vẻ ngoài thể thao hơn. McLaren 650S Spider chính là đàn anh của dòng xe 720S đang rất được quan tâm ở thời điểm hiện tại, phiên bản 650S Spider cũng chính là chiếc siêu xe đầu tiên của thương hiệu Anh Quốc cập bến dải đất hình chữ S. Toàn bộ 7 chiếc 650S được đưa về Việt Nam đều thuộc phiên bản mui trần Spider, hai trong số đó đang khoác lên mình bộ bodykit đến từ Liberty Walk, bên cạnh việc được đổi màu ngoại thất, chiếc McLaren 650S Spider trong bài viết còn được chủ nhân độ nắp ca-pô bằng sợi carbon mang phong cách của chiếc hypercar McLaren P1. Chưa dừng lại ở đó, hệ thống ống xả nguyên bản đã được tháo ra nhường chỗ cho hệ thống ống xả hiệu năng cao đến từ thương hiệu Innotech Performance Exhaust trị giá hơn 300 triệu đồng. Âm thanh mà hệ thống ống xả độ này mang lại có phần uy lực và vang hơn rõ rệt khi so sánh với âm thanh từ chi tiết nguyên bản. Ngoài ra, xe còn được hiệu chỉnh lại ECU để tăng công suất máy nhằm tối ưu hóa khả năng vận hành cho mẫu siêu xe mui trần này. McLaren luôn là hãng xe nổi tiếng đi tiên phong trong việc áp dụng nhiều công nghệ từ giải đua xe F1 lên những mẫu xe thương mại của hãng. Toàn bộ khoang lái và khung sườn của chiếc 650S Spider đều được làm từ sợi carbon. Một số chi tiết khác ở phần ngoại thất như cản trước, ốp gương chiếu hậu, hốc gió đặt ở hai bên hông và cuối cùng là cản sau đều được làm từ sợi carbon siêu nhẹ. Xe sử dụng bộ mâm 5 chấu được sơn đen mờ, ẩn phía sau là hệ thống phanh đĩa carbon ceramic hiệu năng cao với khả năng chịu nhiệt lớn và cùm phanh sơn đỏ khá nổi bật So với phiên bản Coupe thì biến thể mui trần Spider nặng hơn 40 kg do được tích hợp hệ thống đóng mở mui, tổng trọng lượng của xe rơi vào khoảng 1.370 kg. Chủ nhân của xe có thể vừa chạy vừa đóng hoặc mở mui ở vận tốc dưới 30 km/h và toàn bộ quá trình này chỉ mất vỏn vẹn 17 giây. Thân xe được trang bị một hốc gió lớn được làm từ sợi carbon, phần mui xếp, nắp động cơ và cánh gió được dán decal đen bóng làm điểm nhấn. Tên xe “650S” đặt trên phần líp gió bên hông khá ấn tượng. Nội thất xe với vô-lăng ốp sợi carbon và bọc da Alcantara, ghế ngồi, táp-pi cửa, bảng táp-lô và trần xe được bọc da Alcantara cùng chỉ khâu cam nổi bật. Bảng điều khiển trung tâm cũng được ốp carbon với các nút điều chỉnh chế độ lái và một số chức năng vận hành khác, màn hình giải trí cỡ nhỏ, cụm đồng hồ chính với đồng hồ analog hiển thị vòng tua máy và tốc độ di chuyển cùng hai màn hình điện tử hai bên hiển thị thông số vận hành... McLaren 650S Spider được trang bị khối động cơ M838T V8 tăng áp kép, sản sinh công suất tối đa 650 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 678 Nm. Xe có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong vòng 3 giây, 0-200 km/h trong vòng 8,4 giây và có tốc độ tối đa là 333 km/h. Hiện nay, giá xe McLaren 650S Spider đã qua sử dụng có bán lại ở mức trên 10 tỷ đồng tại Việt Nam, trong khi đó. Cách đây 4 năm, giá xe McLaren 650S Spider tại Việt Nam khi mới về nước được các đại lý tư nhân chào bán khoảng hơn 16 tỷ đồng Video: Binz được dàn vệ sĩ hộ tống đến sự kiện với siêu xe McLaren.

Sự kiện được diễn cho giới sao Việt diễn ra tại Chicky Coffee Lounge, TP HCM. Ngoài dàn sao nổi tiếng, thu hút không ít sự chú ý tại sự kiện chính mẫu siêu xe Anh Quốc McLaren 650S Spider độ độc vừa được chủ nhân “lột xác” với lớp decal màu hồng nhám đầy cá tính. Gây sự chú ý nhất chính là Rapper Binz đọ dáng McLaren 650S Spider. Nguyên bản siêu xe này sở hữu lớp sơn màu trắng muốt tinh tế, trong quá khứ xe từng được chủ nhân lựa chọn phương pháp sơn lột để đổi sang tông màu xanh lá vô cùng độc đáo. Chưa hết, toàn bộ thân xe còn được viền chỉ đỏ ở một số chi tiết ngoại thất nhằm tạo một vẻ ngoài thể thao hơn. McLaren 650S Spider chính là đàn anh của dòng xe 720S đang rất được quan tâm ở thời điểm hiện tại, phiên bản 650S Spider cũng chính là chiếc siêu xe đầu tiên của thương hiệu Anh Quốc cập bến dải đất hình chữ S. Toàn bộ 7 chiếc 650S được đưa về Việt Nam đều thuộc phiên bản mui trần Spider, hai trong số đó đang khoác lên mình bộ bodykit đến từ Liberty Walk, bên cạnh việc được đổi màu ngoại thất, chiếc McLaren 650S Spider trong bài viết còn được chủ nhân độ nắp ca-pô bằng sợi carbon mang phong cách của chiếc hypercar McLaren P1. Chưa dừng lại ở đó, hệ thống ống xả nguyên bản đã được tháo ra nhường chỗ cho hệ thống ống xả hiệu năng cao đến từ thương hiệu Innotech Performance Exhaust trị giá hơn 300 triệu đồng. Âm thanh mà hệ thống ống xả độ này mang lại có phần uy lực và vang hơn rõ rệt khi so sánh với âm thanh từ chi tiết nguyên bản. Ngoài ra, xe còn được hiệu chỉnh lại ECU để tăng công suất máy nhằm tối ưu hóa khả năng vận hành cho mẫu siêu xe mui trần này. McLaren luôn là hãng xe nổi tiếng đi tiên phong trong việc áp dụng nhiều công nghệ từ giải đua xe F1 lên những mẫu xe thương mại của hãng. Toàn bộ khoang lái và khung sườn của chiếc 650S Spider đều được làm từ sợi carbon. Một số chi tiết khác ở phần ngoại thất như cản trước, ốp gương chiếu hậu, hốc gió đặt ở hai bên hông và cuối cùng là cản sau đều được làm từ sợi carbon siêu nhẹ. Xe sử dụng bộ mâm 5 chấu được sơn đen mờ, ẩn phía sau là hệ thống phanh đĩa carbon ceramic hiệu năng cao với khả năng chịu nhiệt lớn và cùm phanh sơn đỏ khá nổi bật So với phiên bản Coupe thì biến thể mui trần Spider nặng hơn 40 kg do được tích hợp hệ thống đóng mở mui, tổng trọng lượng của xe rơi vào khoảng 1.370 kg. Chủ nhân của xe có thể vừa chạy vừa đóng hoặc mở mui ở vận tốc dưới 30 km/h và toàn bộ quá trình này chỉ mất vỏn vẹn 17 giây. Thân xe được trang bị một hốc gió lớn được làm từ sợi carbon, phần mui xếp, nắp động cơ và cánh gió được dán decal đen bóng làm điểm nhấn. Tên xe “650S” đặt trên phần líp gió bên hông khá ấn tượng. Nội thất xe với vô-lăng ốp sợi carbon và bọc da Alcantara, ghế ngồi, táp-pi cửa, bảng táp-lô và trần xe được bọc da Alcantara cùng chỉ khâu cam nổi bật. Bảng điều khiển trung tâm cũng được ốp carbon với các nút điều chỉnh chế độ lái và một số chức năng vận hành khác, màn hình giải trí cỡ nhỏ, cụm đồng hồ chính với đồng hồ analog hiển thị vòng tua máy và tốc độ di chuyển cùng hai màn hình điện tử hai bên hiển thị thông số vận hành... McLaren 650S Spider được trang bị khối động cơ M838T V8 tăng áp kép, sản sinh công suất tối đa 650 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 678 Nm. Xe có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong vòng 3 giây, 0-200 km/h trong vòng 8,4 giây và có tốc độ tối đa là 333 km/h. Hiện nay, giá xe McLaren 650S Spider đã qua sử dụng có bán lại ở mức trên 10 tỷ đồng tại Việt Nam, trong khi đó. Cách đây 4 năm, giá xe McLaren 650S Spider tại Việt Nam khi mới về nước được các đại lý tư nhân chào bán khoảng hơn 16 tỷ đồng Video: Binz được dàn vệ sĩ hộ tống đến sự kiện với siêu xe McLaren.