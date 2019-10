Cận cảnh Range Rover Evoque 2019 từ 3,53 tỷ tại Việt Nam

Nhà phân phối thương hiệu xe sang Anh Quốc Jaguar - Land Rover tại Việt Nam đã chính thức giới thiệu tới công chúng trong nước phiên bản mới của mẫu crossover ăn khách Range Rover Evoque 2019 mới. Sự xuất hiện của Evoque 2019 được đánh giá sẽ mang tới "làn gió mới" cho phân khúc crossover hạng sang thể thao tại thị trường Việt Nam, mảnh đất vốn đang thuộc về tay "ông lớn" Porsche Macan. Về vóc dáng tổng thể, mẫu xe SUV Range Rover Evoque 2019 không có nhiều khác biệt so với "người tiền nhiệm" nhưng các đường nét thiết kế đã thay đổi rất nhiều và gần như được lấy nguyên mẫu từ người anh em Velar. Ở góc nhìn trực diện, Evoque vẫn mang lưới tản nhiệt sơn đen kích thước không quá lớn nhưng phần hốc hút gió được tinh chỉnh lại giúp chiếc xe trông mạnh mẽ hơn. Hệ thống chiếu sáng của Evoque 2019 được lấy cảm hứng từ đàn anh Range Rover Sport với dải đèn LED chạy ban ngày. Hông xe đã được lược bỏ những đường cơ bắp và trở nên mềm mại hơn, đường gân dập ở bên dưới tay nắm ẩn vào trong thân xe và một đường kẻ màu đen chạy dọc từ đầu tới đuôi tạo điểm nhấn rõ rệt cho chiếc SUV này. Vòng ra phía sau, thiết kế tương đồng giữa Evoque 2019 và Velar tiếp tục được thể hiện ở chi tiết đèn hậu dạng mỏng và phần đuôi xe ngắn hơn một chút mang đến cảm giác hiện đại và mạch lạc hơn. Bộ vành hợp kim 21 inch của xe với thiết kế cách điệu dạng 5 châu đẹp mắt. Thay đổi lớn nhất trên Evoque 2019 chính là ở khoang nội thất. Gần như Land Rover đã "bê" nguyên cabin lái của Velar sang Evoque mới. Vô-lăng sáng màu được thiết kế mới với hai cụm nút cảm ứng sơn đen ở 2 bên. Phần màn hình giải trí cũ được thay bằng màn hình lớn hơn bố trí chìm vào bên trong. Ngay bên dưới là một màn hình cảm ứng khác để điều khiển các chức năng của xe. Về giải trí và tiện nghi, ngoài hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, Range Rover Evoque 2019 còn sở hữu hệ thống thông tin giải trí InControl Touch Pro Duo do chính Jaguar-Land Rover phát triển. Hệ thống này có thể nhận được các bản cập nhật OTA cho phép người dùng liên tục có các tính năng mới mà không cần mang xe tới hãng. Theo công bố, khoang cabin của Evoque 2019 đã được nới rộng nhờ chiều dài cơ sở tăng đáng kể so với người tiền nhiệm. Cụ thể, khoảng duỗi chân của hành khách tăng 20mm... Khoang hành lý cũng rộng hơn khoảng 10%, đạt 591 lít và con số này tăng lên 1.383 lít khi gập hàng ghế thứ hai. Range Rover Evoque 2019 có khả năng off-road ưu việt khi được trang bị một loạt các tính năng như Active Driveline/Driveline Disconnect thế hệ thứ hai, giúp cải thiện khả năng tiết kiệm nhiên liệu, giảm khí thải và tăng khả năng off-road của xe. Ngoài ra, trên Evoque mới còn có hệ thống kiểm soát địa hình Terrain Response 2 sẽ tự động phát hiện bề mặt địa hình để điều chỉnh chế độ cài đặt của xe cho phù hợp. Về truyền động, hiện tại Jaguar - Land Rover Việt Nam chưa công bố thông số chi tiết về trang bị động cơ trên Evoque 2019. Tuy nhiên, nhiều khả năng xe sẽ sử dụng khối động cơ 4 xy-lanh tăng áp 2.0L cùng hộp số tự động 9 cấp, cho ra công suất tối đa 249 mã lực cùng 365 nm mô-men xoắn cực đại. So với phiên bản hiện hành, giá xe Range Rover Evoque 2019 thế hệ mới chính hãng tại thị trường Việt Nam sẽ cao hơn đôi chút và ở mức từ 3,53 tỷ cho đến 3,97 tỷ đồng cho 3 phiên bản tương ứng bao gồm R-Dynamic SE; R-Dynamic HSE và First Edition. Ra mắt lần đầu tiên tại triển lãm Detroit năm 2009 và cho đến năm 2011, phiên bản thương mại mới được sản xuất, Range Rover Evoque đã nhanh chóng trở thành "con át chủ bài" của nhà Land Rover nhờ thiết kế trẻ trung và hiện đại. Sau gần 8 năm, thế hệ thứ hai của Evoque đã chính thức trình làng trong sự háo hức đón chờ của giới yêu xe. Video: Chi tiết Range Rover Evoque 2019 hoàn toàn mới.

