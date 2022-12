Range Rover Autobiography Black Edition chạy 7 năm, hơn 8,4 tỷ ở Hà Nội

Mới đây, một đơn vị kinh doanh xe sang có tiếng tại Hà Nội đã chào bán chiếc Range Rover Autobiography Black Edition đời 2015 cực hiếm tại Việt Nam. Mức giá được showroom đưa ra tới hơn 8,4 tỷ đồng, đắt hơn cả một chiếc BMW X7 2022 "đập thùng" có giá hơn 6,8 tỷ đồng. Song song với đó, nhiều ý kiến cho rằng chi phí bảo dưỡng và chăm sóc một chiếc xe sang Anh quốc đời 2015 là một điều không hề đơn giản. Nhưng, với mức giá xe Range Rover Autobiography Black Edition hơn 8 tỷ tỷ để đòi hỏi một chiếc SUV cỡ lớn hàng hiếm cùng biển số "tứ quý 8 - phát mãi (30E - 288.88)", thì người dùng phải chấp nhận đánh đổi. Về ngoại hình, chiếc xe SUV Range Rover Autobiography Black Edition hạng sang này không có quá nhiều sự khác biệt so với phiên bản tiêu chuẩn. Chiếc xe được phát triển dựa trên bản trục cơ sở dài, với kích thước chiều dài × rộng × cao lần lượt là 5.200 × 2.220 × 1.868 mm cùng chiều dài cơ sở đạt mức 3.120 mm. Dù là đời 2015 nhưng ngoại hình chiếc Range Rover Autobiography Black Edition vẫn khá tương đồng với những chiếc Autobiography thế hệ mới. Phần đầu xe nổi bật nhờ lưới tản nhiệt và ốp hốc gió mạ chrome sáng bóng, đi kèm cụm đèn chiếu sáng Bi-HID. Hai bên hông xe có huy hiệu “L” đánh dấu cho phiên bản trục cơ sở kéo dài. Phần đuôi xe không thay đổi nhiều so với Range Rover Autobiography thế hệ mới, với cụm đèn hậu thiết kế vuông vức đặt dọc truyền thống. Huy hiệu “Autobiography” được sơn đen tượng trưng cho phiên bản Black Edition. Dù thuộc đời 2015 nhưng xe vẫn sử dụng bậc lên xuống tự động bằng điện. Xe được trang bị bộ mâm 7 chấu kích thước 22 inch. Range Rover Autobiography LWB Black Edition này có khoang nội thất với ệ điều khiển trung tâm, táp-pi cửa, vô-lăng và táp-lô được ốp gỗ tự nhiên tối màu. Phía sau vô-lăng là một màn hình đa thông tin kích thước 12,3 inch, trong khi vị trí trung tâm là màn hình giải trí cùng nhiều nút bấm vật lý hơn những mẫu đời mới. Một số trang bị có trên xe như hệ thống điều hòa 4 vùng độc lập, hệ thống âm thanh vòm Meridian gồm 29 loa, cửa sổ trời chỉnh điện,… Hàng ghế sau thiết kế dạng thương gian, với bệ tỳ tay cố định ngăn cách. Lưng ghế có thể ngả tới 17 độ, đi kèm tính năng làm mát hoặc massage thông qua nút bấm trên bệ tỳ tay. Mỗi ghế có thêm một màn hình 10,2 inch giải trí. Bàn làm việc di động được đặt bên trong bệ tỳ tay. Có thể do được chăm sóc tỉ mỉ và cẩn thận, nội thất chiếc Range Rover Autobiography LWB Black Edition sau 7 năm sử dụng vẫn chưa xuất hiện nhiều vết nhăn trên ghế da hay dấu hiệu “lão hóa”. Dù vậy, những chi tiết ốp gỗ đã sẫm màu hơn sau thời gian dài dù được chăm sóc kĩ càng. Ngoài ra, xe còn được trang bị thêm một số chức năng và công nghệ rất hiện đại khác như các hệ thống lái xe chống trượt, hỗ trợ an toàn khi lên và xuống dốc, hệ thống massage ở hàng ghế sau, tủ làm lạnh với 1 ngăn để rượu và 2 ngăn để cốc... Cung cấp sức mạnh cho Range Rover Autobiography LWB Black Edition là khối động cơ V8 5.0 lít Supercharged, sản sinh công suất tối đa 510 mã lực và mô-men xoắn cực đại 620 Nm, kết hợp với hộp số tự động 8 cấp. Nhờ đó, xe có thể bứt tốc từ 0-100 km/h trong 5,4 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 250 km/h. Ở thời điểm mới ra mắt, số lượng Range Rover SV Autobiography Black Edition tại Việt Nam đếm trên đầu ngón tay và chỉ được bán ra tại một số showroom phân phối không chính hãng. Chiếc xe trong bài được xem là hàng hiếm tại Việt Nam và đặc biệt nó lại sở hữu biển số "tứ quý 8" khá đẹp và độc. Video: Range Rover Autobiography LWB Black Edition tại Hà Nội.

