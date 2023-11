Ram 1500 2025 - chiếc siêu bán tải với nhiều cải tiến đáng chú ý

Dòng xe Ram 1500 bán tải hiện đang ở thế hệ thứ 5, xuất hiện lần đầu năm 2018 với đời xe (model year) khi đó là 2019. Từ đó đến nay đã hơn 5 năm trôi qua và hãng xe Ram Trucks cảm thấy giờ đã đến lúc thích hợp để tung ra bản nâng cấp facelift giữa chu kỳ thế hệ cho dòng xe này. Theo đó, Ram 1500 2025 mới đánh dấu sự thay đổi lớn về đặc tính sản phẩm, khi không còn vận hành bằng khối động cơ HEMI V8 lừng danh nữa. Thay vào đó là động cơ mang tên Hurricane, với kết cấu 6 xy-lanh thẳng hàng, dung tích 3.0L và trang bị bộ turbo tăng áp kép Hãng Ram cung cấp 2 biến thể của khối động cơ này, trong đó loại tiêu chuẩn đạt công suất 420 mã lực (313 kW hoặc 426 PS) cùng mô-men xoắn cực đại 623 Nm, còn lại là bản hiệu năng cao với thông số tương ứng lần lượt là 540 mã lực (403 kW hoặc 548 PS) và 706 Nm mô-men xoắn. So với khối động cơ HEMI V8 dung tích 5.7L trước đây, vốn chỉ có thể đạt công suất 395 mã lực (295 kW hoặc 400 PS) và mô-men xoắn cực đại dừng lại ở 555 Nm, thì cả 2 biến thể của động cơ Hurricane mới đều sở hữu thông số vận hành vượt trội. Bên cạnh đó, ngay ở trạng thái tiêu chuẩn thì động cơ Hurricane cũng có công suất mạnh ngang ngửa khối máy V8 6.2L của đối thủ Chevrolet Silverado. Ram cho biết, động cơ Hurricane được thiết kế để vừa mạnh mẽ, vừa “sử dụng nhiên liệu hiệu quả và ít gây ô nhiễm môi trường hơn”. Song hành cùng với động cơ mới này là khối máy Pentastar V6 3.6L quen thuộc, vẫn có thông số công suất 305 mã lực (227 kW hoặc 309 PS) và mô-men xoắn cực đại 367 Nm. Ram 1500 2025 còn có “ngoại hình bóng bẩy hơn, khí động học hơn”. Những thay đổi chủ yếu tập trung vào phần đầu xe, nơi mẫu xe đời mới đã được trang bị đèn pha mảnh nay chạy vào lưới tản nhiệt có kích thước lớn hơn và nghiêng về phía trước nhiều hơn, mang lại diện mạo ấn tượng và táo bạo. Ram cũng sẽ phân chia nhiều kiểu lưới tản nhiệt khác nhau tương ứng với các cấu hình Tradesman, Laramie, Rebel và Tungsten hoàn toàn mới. Huy hiệu Ram được đặt ở vị trí cao hơn so với đời cũ. Những thay đổi khác có thể kể đến việc trang bị đèn hậu mới có “diện mạo như ngọc” và thể hiện hiệu ứng 3D rõ nét hơn. Người mua cũng sẽ tìm thấy nắp thùng sau đóng mở bằng điện mới, tích hợp sẵn công nghệ phát hiện chướng ngại vật. Ở đời xe 2025 này, dòng Ram 1500 có thêm bản cấu hình Vonfram được định vị ở đẳng cấp cao nhất trong danh mục, với nhiều tiện ích hiện đại và mang thiết kế sang trọng. Xe có nội thất màu chàm và muối biển với trần xe bọc da lộn và ghế trước bọc da Natura Plus. Loại thứ hai có khả năng điều chỉnh điện 24 hướng, tựa đầu chỉnh điện 4 hướng cũng như các chức năng sưởi ấm, làm mát và massage. Chưa dừng lại ở đó, bản Vonfram còn có đường vân kim cương, “các viền nhôm thạch cao có lớp gỉ màu bạch kim sáng bóng” và cần số lấy cảm hứng từ pha lê. Chúng được đồng hành cùng với bộ bàn đạp kim loại, bộ sạc điện thoại thông minh không dây kép và hệ thống âm thanh Klipsch Reference Premiere “siêu cao cấp” với 23 loa. Tất cả các cấu hình Ram 1500 giờ đây trang bị tiêu chuẩn màn hình giải trí trung tâm 12 inch có độ phân giải cao hơn trước, chạy hệ điều hành Uconnect 5 mới nhất. Một số cấu hình tầm cao hơn có tùy chọn đổi màn hình sang loại 14,5 inch tích hợp khả năng hiển thị chia đôi giao diện. Tùy chọn đáng chú ý khác là màn hình dành riêng cho hành khách bên ghế phụ có kích thước 10,25 inch. Cụm đồng hồ kỹ thuật số vẫn là 12,3 inch. Bản cấu hình Rebel có ghế lưới mới trong khi Laramie có “chi tiết trang trí bằng phim Chevron” và nội thất Bison Brown/Sea Salt Grey mới có. Bighorn/Lone Star có các chi tiết trang trí và ghế ngồi mới, trong khi Limited Longhorn có nội thất Bison Brown mới với các chi tiết trang trí bằng gỗ có lỗ rỗng mở Barn Wood 45. Cuối cùng, bản Limited có viền gỗ có lỗ mở màu đen Ebony mới và thiết kế hai tông màu mới có sẵn. Ram 1500 2025 còn sở hữu hệ thống Hỗ trợ lái xe chủ động mới với tính năng lái bán tự động cấp 2, kết hợp hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng với tính năng định tâm làn đường để giúp những chuyến đi đường dài trở nên thư giãn hơn. Cao cấp hơn nữa là hệ thống Hỗ trợ lái xe rảnh tay, tương tự như BlueCruise và Super Cruise của các hãng đối thủ Tuy vẫn yêu cầu người lái phải chú ý đến con đường phía trước và hệ thống sẽ giám sát họ để đảm bảo họ không bị phân tâm. Mẫu bán tải đời mới này được sản xuất tại nhà máy Sterling Heights ở Michigan và sẽ có mặt tại các đại lý Ram Trucks trên khắp nước Mỹ kể từ đầu năm 2024. Giá xe Ram 1500 2025 dự kiến sẽ được công bố gần thời điểm bán ra chính thức. Video: Lộ diện siêu bán tải Ram 1500 2025.

