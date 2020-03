Ra mắt Porsche 911 Turbo S 2021 mới từ 474 nghìn USD

Không thể được giới thiệu ở triển lãm Geneva Motor Show 2020 vốn đã bị hủy do ảnh hưởng đại dịch COVID-19, Porsche 911 Turbo S 2021 mới buộc phải ra mắt qua hình thức họp báo trực tuyến. Như thường lệ, phiên bản này được ra mắt với 2 dạng thân xe là Coupe mui cứng và Cabriolet với mui xếp mềm. Ngoại hình xe vẫn giữ nguyên kiểu dáng đặc trưng của dòng 911 Turbo bấy lâu nay với sự mạnh mẽ lôi cuốn, nay được cập nhật ở nhiều chi tiết. Các cửa hút khí trước rộng hơn, cụm đèn trước kiểu “Turbo-look” đặc trưng với 2 vạch đi kèm với tiêu chuẩn đèn pha LED Matrix, cản trước được thiết kế mới, trong khi phía sau có cánh gió đuôi lớn hơn và dải đèn hậu dạng LED mảnh liền mạch ngang đặc trưng như các phiên bản khác của dòng 911 992. Toàn bộ nội thất được bọc da cao cấp, tỉ mỉ từ những đường chỉ may hay các đường Carbon trong suốt, ghế chỉnh điện 18 hướng. Hệ thống điều khiển PCM hiển thị thông tin qua màn hình giải trí trung tâm kích thước 10,9 inch hỗ trợ đầy đủ các kết nối Apple Carplay hay Android Auto, hệ thống âm thanh vòm của Bose. Trang bị vô-lăng thể thao GT, cần số điện tử, gói hiệu năng cao Sport Chrono… là tùy chọn. Porsche 911 Turbo S thế hệ 992 trang bị động cơ boxer 3.8L mới với 2 bộ tăng áp VTG turbocharger. Với nhiều sự cải tiến từ những điều chỉnh ở van xả, hệ thống kim phun nhiên liệu, hệ thống điều khiển động cơ, hệ thống twin-turbo kích thước lớn hơn kèm theo nhiều nâng cấp nên khối động cơ này có thể sản sinh công suất 650 mã lực nhờ đạt mô men xoắn cực đại 800 Nm. So với bản Turbo S của 911 thế hệ tiền nhiệm (991), động cơ mới được tăng thêm lần lượt 70 mã lực và 50 Nm mô men xoắn. Kết hợp cùng hộp số 8 cấp ly hợp kép PDK, 911 Turbo S mới có thể tăng tốc 0 – 100km/h trong vòng 2,7 giây, nhanh hơn 0,2 giây so với mẫu cũ. Vận tốc tối đa lên đến 330 km/h. Ngoài việc cải thiện năng lực động cơ, Porsche 911 Turbo S thế hệ 992 còn được chăm chút đầu tư để tăng cường hiệu quả khí động học, thể hiện qua những thành phần như cánh gió phía sau, lip lấy gió phía trước và cánh gió phía trước… Tất cả giúp xe giảm được 15% tỷ lệ cản gió so với thế hệ 991 trước đây. Kích thước của Porsche 911 Turbo S thế hệ 992 cũng được tăng đáng kể để cải thiện hiệu năng vận hành. Thân xe có độ rộng 1.840 mm ở trục trước và 1.900 mm ở trục sau, tăng lần lượt 45 và 20 mm so với thế hệ 991. Độ rộng trục bánh trước tăng thêm 42 mm và sau tăng thêm 10 mm, chủ yếu do việc trang bị bộ lốp mới nhằm tăng khả năng vận hành linh hoạt cũng như đặc tính thể thao của xe. Xe sẽ được bán ra vào cuối năm nay, giá xe Porsche Turbo S 2021 thuộc thế hệ 911 992 sẽ từ 473.900 USD cho phiên bản Coupe và 494.900 USD cho phiên bản Cabriolet. Video: Ra mắt Porsche 911 Turbo S 2021 mới.

Không thể được giới thiệu ở triển lãm Geneva Motor Show 2020 vốn đã bị hủy do ảnh hưởng đại dịch COVID-19, Porsche 911 Turbo S 2021 mới buộc phải ra mắt qua hình thức họp báo trực tuyến. Như thường lệ, phiên bản này được ra mắt với 2 dạng thân xe là Coupe mui cứng và Cabriolet với mui xếp mềm. Ngoại hình xe vẫn giữ nguyên kiểu dáng đặc trưng của dòng 911 Turbo bấy lâu nay với sự mạnh mẽ lôi cuốn, nay được cập nhật ở nhiều chi tiết. Các cửa hút khí trước rộng hơn, cụm đèn trước kiểu “Turbo-look” đặc trưng với 2 vạch đi kèm với tiêu chuẩn đèn pha LED Matrix, cản trước được thiết kế mới, trong khi phía sau có cánh gió đuôi lớn hơn và dải đèn hậu dạng LED mảnh liền mạch ngang đặc trưng như các phiên bản khác của dòng 911 992. Toàn bộ nội thất được bọc da cao cấp, tỉ mỉ từ những đường chỉ may hay các đường Carbon trong suốt, ghế chỉnh điện 18 hướng. Hệ thống điều khiển PCM hiển thị thông tin qua màn hình giải trí trung tâm kích thước 10,9 inch hỗ trợ đầy đủ các kết nối Apple Carplay hay Android Auto, hệ thống âm thanh vòm của Bose. Trang bị vô-lăng thể thao GT, cần số điện tử, gói hiệu năng cao Sport Chrono… là tùy chọn. Porsche 911 Turbo S thế hệ 992 trang bị động cơ boxer 3.8L mới với 2 bộ tăng áp VTG turbocharger. Với nhiều sự cải tiến từ những điều chỉnh ở van xả, hệ thống kim phun nhiên liệu, hệ thống điều khiển động cơ, hệ thống twin-turbo kích thước lớn hơn kèm theo nhiều nâng cấp nên khối động cơ này có thể sản sinh công suất 650 mã lực nhờ đạt mô men xoắn cực đại 800 Nm. So với bản Turbo S của 911 thế hệ tiền nhiệm (991), động cơ mới được tăng thêm lần lượt 70 mã lực và 50 Nm mô men xoắn. Kết hợp cùng hộp số 8 cấp ly hợp kép PDK, 911 Turbo S mới có thể tăng tốc 0 – 100km/h trong vòng 2,7 giây, nhanh hơn 0,2 giây so với mẫu cũ. Vận tốc tối đa lên đến 330 km/h. Ngoài việc cải thiện năng lực động cơ, Porsche 911 Turbo S thế hệ 992 còn được chăm chút đầu tư để tăng cường hiệu quả khí động học, thể hiện qua những thành phần như cánh gió phía sau, lip lấy gió phía trước và cánh gió phía trước… Tất cả giúp xe giảm được 15% tỷ lệ cản gió so với thế hệ 991 trước đây. Kích thước của Porsche 911 Turbo S thế hệ 992 cũng được tăng đáng kể để cải thiện hiệu năng vận hành. Thân xe có độ rộng 1.840 mm ở trục trước và 1.900 mm ở trục sau, tăng lần lượt 45 và 20 mm so với thế hệ 991. Độ rộng trục bánh trước tăng thêm 42 mm và sau tăng thêm 10 mm, chủ yếu do việc trang bị bộ lốp mới nhằm tăng khả năng vận hành linh hoạt cũng như đặc tính thể thao của xe. Xe sẽ được bán ra vào cuối năm nay, giá xe Porsche Turbo S 2021 thuộc thế hệ 911 992 sẽ từ 473.900 USD cho phiên bản Coupe và 494.900 USD cho phiên bản Cabriolet. Video: Ra mắt Porsche 911 Turbo S 2021 mới.