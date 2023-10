Ra mắt Mercedes-AMG GLE 53 PHEV 2024, động cơ mạnh 536 mã lực

Mercedes-AMG mới đây đã ra mắt GLE 53 phiên bản động cơ PHEV. Mẫu xe Mercedes-AMG GLE 53 PHEV 2024 mới sẽ có hai biến thể là crossover và crossover-coupe. Dù ở kiểu dáng nào, Mercedes-AMG GLE 53 PHEV thế hệ mới cũng được trang bị hệ truyền động plug-in hybrid với động cơ xăng 6 xi-lanh thẳng hàng 3.0 lít 443 mã lực kết hợp với một động cơ điện cho công suất tổng hợp là 536 mã lực và mô-men xoắn cực đại 749 Nm. Với sức mạnh kể trên, mẫu crossover này tăng tốc từ 0 - 96 km/h chỉ trong 4,6 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa là 250 km/h. Tuy nhiên, nếu xe hoạt động ở chế độ thuần điện, vận tốc tối đa được giới hạn lại ở mức 140 km/h. Hãng cho biết xe được trang bị cụm pin có dung lượng 31,2 kWh, nhưng chưa công bố quãng đường di chuyển thuần điện. GLE 53 PHEV mạnh hơn đáng kể nếu so với phiên bản GLE 53 Hybrid ra mắt hồi đầu năm nay (bản này được trang bị động cơ hybrid nhẹ với công suất 429 mã lực và mô-men xoắn 560 Nm). Mercedes-AMG cho biết GLE 53 PHEV dùng hệ dẫn động 4 bánh 4Matic+, đi kèm với hệ thống treo khí nén AMG Ride Control+ với hệ thống giảm xóc thích ứng được phát triển đặc biệt. Xe cũng được trang bị đĩa phanh 15,7 inch phía trước và 14,6 inch phía sau, đi kèm kẹp phanh 6 piston. Bên cạnh đó, hãng cũng đã nâng cấp hệ thống khung gầm trên mẫu crossover thể thao này và bổ sung các chế độ lái mới. Ngoại thất của GLE 53 PHEV gần như không có sự khác biệt so với bản thường, hãng chỉ tinh chỉnh lại khe hút gió và bổ sung logo PHEV ở tấm chắn bùn phía trước và cửa cốp. Ở bên trong, xe có các chức năng dành riêng cho bản hybrid và màn hình hiển thị tốc độ sạc, trạng thái, nhiệt độ của pin. Mercedes-AMG sẽ ra mắt GLE 53 PHEV tại Hoa Kỳ vào cuối năm 2025, trước khi bắt đầu mở bán vào năm 2026. Hãng xe Đức chưa công bố giá xe Mercedes-AMG GLE 53 PHEV 2024, nhưng chắc chắn xe sẽ có giá cao hơn đáng kể so với phiên bản tiêu chuẩn. Video: Giới thiệu Mercedes-AMG GLE 53 PHEV 2024 mới.

