Ra mắt Isuzu D-Max thế hệ mới, bán ra từ 392 triệu đồng

Vừa qua, Isuzu D-Max 2020 mới đã được ra mắt tại Thái Lan, D-Max mới được quảng bá giảm mức tiêu thụ nhiên liệu và cải thiện độ an toàn hơn ‘’người tiền nhiệm’’ trong khi vẫn đủ linh hoạt để phù hợp với các nhu cầu và điều kiện sử dụng khác nhau. Isuzu D-max hoàn toàn mới dài hơn 65 mm, rộng hơn 10 mm, thấp hơn 30 mm, trong khi chiều dài cơ sở dài hơn 30 mm. Về thiết kế ngoại thất, Isuzu D-Max vẫn duy trì phong cách thiết kế vuông vức mạnh mẽ của ‘’người tiền nhiệm’’. Tuy nhiên, Isuzu đã thêm nhiều chi tiết giúp D-Max thêm nổi bật và thu hút hơn như: cụm lưới tản nhiệt cỡ lớn theo phong cách Audi kéo dài toàn bộ chiều cao của phần đầu xe. Trang bị hai bên là đèn pha mảnh hơn có sẵn với công nghệ bi-LED, được trang bị đèn chạy ban ngày LED tạo hình chữ U. Ở bên dưới, cụm sương mù được xếp chồng lên nhau với thiết kế thể thao đầy góc cạnh. Tất cả những nâng cấp này chỉ dành cho các phiên bản hàng đầu, trong khi các biến thể khác thấp hơn có tản nhiệt nhỏ hơn và cản trước thông thường hơn. Về mặt thẩm mỹ, D-Max mới có được vòm bánh xe mượt mà hơn. Ngoài thiết kế đẹp mắt, D-Max còn mang tính khí động học cao hơn khi nó đã được thử nghiệm tại các hầm gió tại Viện nghiên cứu kỹ thuật đường sắt Nhật Bản (Japan Railways’ (JR) Railway Technical Research Institute). Từ phía sau, xe được trang bị cụm đèn hậu LED thiết kế mới sắc sảo. ‘’Dàn chân’’ của các phiên bản hàng đầu sử dụng mâm 18 inch thiết kế mới. Những thay đổi còn thực hiện bên trong nội thất. Đã qua rồi thời bảng táp-lô điều khiển trên D-Max trông thô kệch như xe tải, D-Max mới được thiết kế bảng táp-lô mới góc cạnh hiện đại hơn để phù hợp với thị hiếu người mua hiện nay. Bên cạnh đó, chất liệu được sử dụng cũng cao cấp hơn trước. Mặc khác, phong cách thiết kế này để chuẩn bị cho các công nghệ được kết nối và điện khí hóa trong tương lai. Ở phiên bản hàng đầu, D-Max sở hữu màn hình cảm ứng thông tin giải trí 9 inch kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Màn hình hiển thị thông tin lái xe MID màu 4.2 inch. Nâng cấp vô lăng 3 chấu thiết kế hiện đại hơn. Số lượng loa cũng đã tăng lên tối đa 08 loa. Tất nhiên, một cabin đơn giản, thực dụng và chắc chắn hơn vẫn có sẵn cho các phiên bản thương mại giá rẻ. Các thiết bị điện tử được nâng cấp trên D-Max bao gồm: Tự động khoá khi ra khỏi xe, khởi động động cơ từ xa, đèn welcome chào mừng, điều khiển bằng giọng nói, điều hoà tự động 2 vùng (có cửa thông hơi phía sau). Đèn và cần gạt nước mưa tự động, ghế trước có tựa đầu an toàn có thể tự bật ra để giới hạn khoảng di chuyển của đầu tài xế khi xe bị đâm bất ngờ từ phía sau, đệm ghế polyurethane MDI giảm mệt mỏi trên hành trình dài và điều chỉnh điện 8 hướng tùy chọn cho người lái. Mẫu xe bán tải này sẽ chính thức được bán ra tại Thái Lan vào ngày 19/10 tới đây. Giá bán Isuzu D-MAX 2020 hoàn toàn mới niêm yết là 510.000 Bath (tương đương khoảng 392 triệu đồng) cho bản tiêu chuẩn và 1.164.000 Bath (khoảng 896 triệu đồng) cho bản cao cấp nhất. Video: Ra mắt Isuzu D-Max 2020 thế hệ mới.

