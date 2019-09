Isuzu D-Max được dân chơi Sài Gòn “lột xác” thể thao

Thông thường khi nhắc tới bán tải độ, người yêu xe sẽ nghĩ ngay tới những chiếc Ford Ranger, Chevrolet Colorado hay Toyota Hilux phong cách off-road với hệ thống treo đôn cao, lốp "béo" với gai lớn và đầy đủ các trang bị chuyên dụng như tời kéo, đèn trợ sáng,... để có thể "sống sót" vượt qua trong các điều kiện địa hình hiểm trở. Tuy nhiên với nền tảng thân (block) máy cực kỳ bền bỉ, một mẫu bán tải Isuzu D-Max còn được dân chơi Đông Nam Á độ thành những mẫu xe thể thao chuyên dụng để đua drag hoặc drift. Đi theo phong cách này, một người sở hữu Isuzu D-Max tại TP HCM đã độ lại chiếc xe để nó có khả năng "so găng" với những chiếc xe thể thao hiệu năng cao thực sự. Mặc dù được độ lại khá triệt để nhưng về cơ bản, chiếc xe vẫn giữ lại thiết kế nguyên bản của một chiếc D-Max "zin". Hai điểm khác biệt lớn nhất của chiếc xe chỉ là nắp ca-pô bằng sợi carbon với khe thoát nhiệt có khả năng tháo lắp nhanh và "dàn chân" hạ thấp. Trái ngược với các bản độ bán tải off-road, chiếc xe đã được chủ nhân độ lại hệ thống treo thể thao với khoảng sáng gầm thấp để hạ thấp trọng tâm xe. Để chiếc D-Max độ khủng này có thể dừng lại an toàn ở tốc độ cao, hệ thống phanh của xe đã được thay mới hoàn toàn với heo Wilwood 6 piston phía trước và 4 piston phía sau, kẹp những chiếc đĩa đường kính lớn và khoan lỗ thoát nhiệt. Hệ thống treo và phanh này nằm phía sau bộ mâm 6 cây Project D-1 SR kèm lốp Toyo on-road có độ bám đường cao. Ở bên trong nội thất, chủ xe cũng đã "dọn" lại cabin của D-Max theo phong cách xe đua. Trong đó thay đổi lớn nhất là hàng ghế sau bị loại bỏ, nhường chỗ cho bộ khung thép ống gia cường chống lật. Bộ khung này cũng đồng thời đóng vai trò là điểm bắt dây đai an toàn 4 điểm, lồng qua các lỗ trên lưng của cặp ghế ngồi ôm lưng kiểu xe đua. Người lái sẽ ngồi đối diện với vô-lăng thể thao của Nardi và dàn đồng hồ chỉ báo các thông số khác nhau của động cơ. Những đồng hồ này là cực kỳ cần thiết, khi bản thân khối máy 3.0l 4 xi-lanh thẳng hàng turbodiesel của D-Max đã được độ lại triệt để. Ngoài 2 thành phần quan trọng nhất là tăng áp và dàn két giải nhiệt khí nạp (intercooler) cỡ bự, động cơ của xe còn được nâng cấp với hàng loạt các chi tiết khác như 2 bơm dầu, dàn ống dẫn khí nạp/xả bằng titan, lọc gió thoáng hơn... Sau khi độ lại, theo chủ xe động cơ này đã có công suất lên tới khoảng hơn 420 mã lực - một con số sánh ngang với nhiều mẫu xe thể thao thực thụ. Video: Chiếc ôtô bán tải này lại giảm giá bán tháo tại Việt Nam.

